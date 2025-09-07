塔巴風球．交通最新消息｜多條渡輪街渡暫停　部份提早開尾班船

【塔巴／天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】天文台表示，熱帶風暴塔巴繼續穩定地橫過南海北部，本港風勢將會逐漸增強。天文台於凌晨2時40分改發3號強風信號，會在今日日間大部份時間維持。一文看清風暴下的交通情況！



8月14日黑色暴雨警告生效期間，市民冒雨上班。（資料圖片/梁鵬威攝）

9月5日，高空反氣旋為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，本港日間市區氣溫高達35度。（資料圖片/梁鵬威攝）

【09:30】受塔巴影響，多條渡輪或街渡航線受影響暫停或提早開出尾班船。

暫停服務：

馬料水至東平洲、西貢來往滘西村及糧船灣、馬料水來往塔門、黃石至塔門、香港仔至蒲台島、屯門來往東涌、沙螺灣及大澳、愉景灣來往梅窩、愉景灣來往愉景灣北。



提早開出尾班車或減少班次：

東平洲至馬料水：尾班船於10:00開出

塔門及高流灣至黃石：只於08:00及13:00開出

蒲台島至香港仔：尾班船於09:30開出(不經赤柱)



