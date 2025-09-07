塔巴風球．交通最新消息｜多條渡輪街渡暫停 部份提早開尾班船
撰文：陶嘉心
出版：更新：
【塔巴／天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】天文台表示，熱帶風暴塔巴繼續穩定地橫過南海北部，本港風勢將會逐漸增強。天文台於凌晨2時40分改發3號強風信號，會在今日日間大部份時間維持。一文看清風暴下的交通情況！
【09:30】受塔巴影響，多條渡輪或街渡航線受影響暫停或提早開出尾班船。
暫停服務：
馬料水至東平洲、西貢來往滘西村及糧船灣、馬料水來往塔門、黃石至塔門、香港仔至蒲台島、屯門來往東涌、沙螺灣及大澳、愉景灣來往梅窩、愉景灣來往愉景灣北。
提早開出尾班車或減少班次：
東平洲至馬料水：尾班船於10:00開出
塔門及高流灣至黃石：只於08:00及13:00開出
蒲台島至香港仔：尾班船於09:30開出(不經赤柱)
▼2025年9月5日 打風前日間天氣酷熱▼
+7
塔巴風球．公共服務｜熱氣球節早上取消 迪士尼戶外遊樂設施暫停打風｜澳門氣象局︰最近相隔100公里 明晚掛8號風球機會中至較高打風｜外圍下沉氣流影響天氣極端酷熱 天文台料上水飆至最高39度打風最新路線圖｜天文台料下周一凌晨最近本港 西南200公里掠過打風｜天文台指熱帶氣旋移向廣東沿岸 歐洲電腦模式料直襲珠江口打風｜天文台料颱風級登陸粵西 9.7至9.8高地風力達8號風球級數打風．最新｜3號風球生效 天文台料今日日間大部份時間維持打風｜天文台預告9.8狂風大驟雨雷暴 早上風暴潮沿岸低窪或水浸打風｜天文台料低壓區逐步增強 9.8香港高地吹烈風達8號風球級數