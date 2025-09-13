湯修齊指控煙十招通過反映社會共識　促盡快為禁售薄荷煙訂時間表

俗稱「控煙十招」的《控煙法例(修訂)條例草案》日前獲立法會通過，首階段先禁售非薄荷煙。吸煙與健康委員會主席湯修齊今日（13日）於電台節目表示，相關立法已遲了兩年，但今次法案獲通過反映社會對控煙有共識。他又指明白政府需先執行完稅煙標籤制度，希望能盡快為禁售薄荷煙訂下時間表。



立法會通過俗稱「控煙十招」的《控煙法例(修訂)條例草案》。（資料圖片）

湯修齊在商台節目《政經星期六》上表示，立法已延遲了約2年，要在今年內將吸煙率降至7.8%是一個大挑戰，但每個百分點的減幅委員會都會爭取。他又指，今次法案獲通過，反映社會及立法會對控煙已達成共識，可見政府加強控煙政策的決心。

湯修齊又說，政府越遲推行任何控煙強力措施，煙草商只會多賺一年錢，對社會只有壞處、沒有好處。不過，他指明白政府在首階段需先執行完稅煙標籤制度，令市場沒有廉價私煙，希望政府盡快為禁售薄荷煙訂立時間表。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊指，政府越遲推行任何控煙強力措施，煙草商只會多賺一年錢，對社會只有壞處、沒有好處。（資料圖片/黃浩謙攝）

他又指，香港有逾9成市民不是煙民，他們會留意立法會議員的投票表態，以決定日後如何選擇代議士，而今次絕大部分議員都做出正確選擇。他認為，控煙最重要是戒煙工作，建議政府投放更多資源在免費戒煙服務上，如加強外展工作。