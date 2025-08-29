打擊運輸設施違例吸煙4日罰$5.85萬　控煙酒辦稱沒「跑數」硬指標

衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦）周一起（25日）至30日在全港公共運輸設施法定禁煙區採取代號「雷火」執法行動，加強打擊違例吸煙行為，控煙酒辦稱截至昨日（28日）下午五時，在公共運輸設施進行203次巡查，並發出39張定額罰款通知書，以每張罰1,500元計、即共罰款5.85萬元。



對於有指有控煙酒辦前線執法人員遭上司設定執法目標，質疑被「跑數」。控煙酒辦稱，為執法工作規劃設下參考基準，目的是讓各小組安排人手調配及執法工作優次時有所參考，並非就檢控數字為前線人員設硬性指標。控煙酒辦強調，前線人員只會在發現實際違法情況下執法，並不是要硬性追趕達致某個指標。



控煙酒辦指，一向按照《吸煙（公眾衞生）條例》執法及作人手調配，並為員工制定嚴格工作指引和提供專業培訓，為執法工作規劃設下參考基準，目的是讓各小組安排人手調配及執法工作優次時有所參考，並非就檢控數字為前線人員設硬性指標。控煙酒辦強調前線人員只會在發現實際違法情況下執法，並不是要硬性追趕達致某個指標。

至於周一起至30日在全港公共運輸設施法定禁煙區採取代號「雷火」執法行動，控煙酒辦稱截至昨午五時，控煙酒辦人員在相關執法行動中，在公共運輸設施進行了203次巡查，並就有關違例吸煙行為發出了39張定額罰款通知書。

十個8.31新增為指定禁煙區的公共運輸設施：

（一）柴灣（東）臨時巴士總站；



（二）灣仔會展站公共運輸交匯處；



（三）黃竹坑站公共運輸設施；



（四）港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處；



（五）葵涌葵翠邨公共運輸交匯處；



（六）西貢北潭涌巴士總站；



（七）屯門市中心巴士總站；



（八）東涌發展碼頭巴士總站；



（九）屯門友愛（南）巴士總站（臨時停用）；及



（十）元朗（德業街）巴士總站。



衞生署表示，任何人在指定為禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為，可被處定額罰款1,500元。控煙酒督察會即時票控違例吸煙人士而不予事先警告。政府呼籲吸煙人士盡快戒煙，市民可致電衞生署綜合戒煙熱線1833183，尋求專業戒煙輔導。