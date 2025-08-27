打擊公共運輸設施違例吸煙　控煙酒辦兩日發18張定額罰款共$2.7萬

衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦）周一起（25日）至30日在全港公共運輸設施法定禁煙區採取代號「雷火」執法行動，加強打擊違例吸煙行為，衞生署控煙酒辦主任林民聰今日（27日）表示，過去兩日進行逾100次巡查，主要集中在人流較多的公共運輸設施，已發出18張定額罰款通知書。



任何人在指定為禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為，可被處定額罰款1,500元，即兩日合共罰款2.7萬元。林民聰又稱，下周日（31日）起將新增10個公共運輸設施禁煙區，包括灣仔會展站公共運輸交匯處、屯門市中心巴士總站等，已在相關地點張貼禁煙標示及橫額



衞生署控煙酒辦公室8月22日表示，由2021年一月至今年六月，控煙酒辦就有關違例吸煙行為在公共運輸設施發出逾9,400張定額罰款通知書或傳票。（資料圖片）

林民聰今日在電台節目表示，過去兩日進行超過100次巡查，主要集中在人流較多的公共運輸設施，並已發出18張定額罰款通知書，由於高調宣傳執法行動，他相信市民會更加警惕。

林民聰指，周日新增10個公共運輸設施禁煙區後，全港共有272個公共運輸設施納入禁煙範圍，已在相關地點張貼禁煙標示及橫額，在出入口當眼處展示禁煙區圖則，地上亦有劃線標明禁煙範圍，方便市民辨認。

林民聰提到前年起主力由便衣人員巡查，發出定額罰款通知書，定額罰款通知書數目由2022年6000張升至去年約1.3萬張，反映措施加快執法效率。

《2025年吸煙（公眾衞生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告》將於8月31日起生效，10個公共運輸設施新增為指定禁煙區。(資料圖片)

十個8.31新增為指定禁煙區的公共運輸設施：

（一）柴灣（東）臨時巴士總站；



（二）灣仔會展站公共運輸交匯處；



（三）黃竹坑站公共運輸設施；



（四）港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處；



（五）葵涌葵翠邨公共運輸交匯處；



（六）西貢北潭涌巴士總站；



（七）屯門市中心巴士總站；



（八）東涌發展碼頭巴士總站；



（九）屯門友愛（南）巴士總站（臨時停用）；及



（十）元朗（德業街）巴士總站。



衞生署表示，任何人在指定為禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為，可被處定額罰款1,500元。控煙酒督察會即時票控違例吸煙人士而不予事先警告。政府呼籲吸煙人士盡快戒煙，市民可致電衞生署綜合戒煙熱線1833183，尋求專業戒煙輔導。