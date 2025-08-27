打擊公共運輸設施違例吸煙 控煙酒辦兩日發18張定額罰款共$2.7萬
衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦）周一起（25日）至30日在全港公共運輸設施法定禁煙區採取代號「雷火」執法行動，加強打擊違例吸煙行為，衞生署控煙酒辦主任林民聰今日（27日）表示，過去兩日進行逾100次巡查，主要集中在人流較多的公共運輸設施，已發出18張定額罰款通知書。
任何人在指定為禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為，可被處定額罰款1,500元，即兩日合共罰款2.7萬元。林民聰又稱，下周日（31日）起將新增10個公共運輸設施禁煙區，包括灣仔會展站公共運輸交匯處、屯門市中心巴士總站等，已在相關地點張貼禁煙標示及橫額
林民聰今日在電台節目表示，過去兩日進行超過100次巡查，主要集中在人流較多的公共運輸設施，並已發出18張定額罰款通知書，由於高調宣傳執法行動，他相信市民會更加警惕。
林民聰指，周日新增10個公共運輸設施禁煙區後，全港共有272個公共運輸設施納入禁煙範圍，已在相關地點張貼禁煙標示及橫額，在出入口當眼處展示禁煙區圖則，地上亦有劃線標明禁煙範圍，方便市民辨認。
林民聰提到前年起主力由便衣人員巡查，發出定額罰款通知書，定額罰款通知書數目由2022年6000張升至去年約1.3萬張，反映措施加快執法效率。
十個8.31新增為指定禁煙區的公共運輸設施：
（一）柴灣（東）臨時巴士總站；
（二）灣仔會展站公共運輸交匯處；
（三）黃竹坑站公共運輸設施；
（四）港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處；
（五）葵涌葵翠邨公共運輸交匯處；
（六）西貢北潭涌巴士總站；
（七）屯門市中心巴士總站；
（八）東涌發展碼頭巴士總站；
（九）屯門友愛（南）巴士總站（臨時停用）；及
（十）元朗（德業街）巴士總站。
衞生署表示，任何人在指定為禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為，可被處定額罰款1,500元。控煙酒督察會即時票控違例吸煙人士而不予事先警告。政府呼籲吸煙人士盡快戒煙，市民可致電衞生署綜合戒煙熱線1833183，尋求專業戒煙輔導。