颱風樺加沙．教育局停課安排｜教育局宣布所有學校周二及周三停課

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，料對香港將構成嚴重威脅，天文台指考慮在明日/周二（23日）下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。教育局宣布所有學校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及夜校明日（23日）及後日（24日）將停課。



教育局9月22日宣布所有學校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及夜校明日（23日）及後日（24日）將停課。（資料圖片/梁鵬威攝）

由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會，今日因應香港天文台就超強颱風樺加沙的最新評估及預測，發放最新資訊。

督導委員會指，按照天文台目前預測，本港明日稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在明日下午一時至四時改發八號烈風或暴風信號。星期三天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。而受顯著風暴潮影響，預計沿岸水位可能與二○一七年的天鴿及二○一八年的山竹相若。市民請立即採取防風、防水浸措施。

督導委員會指，考慮到天文台上述預測，為確保學生安全，避免學生於天氣可能急速轉壞的情況下離開學校，教育局宣布所有學校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及夜校明日及後日將停課。

2026年度小一入學自行分配學位的紙本申請截止日期延至9.30

教育局指停課期間，學校暫停接收2026年度小一入學自行分配學位的紙本申請。有關紙本申請的截止日期延至九月三十日（星期二）。家長亦可選擇於九月二十六日（星期五）或之前透過「小一入學電子平台」（epoa.edb.gov.hk）遞交電子申請，詳情載於教育局網頁。

