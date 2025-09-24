樺加沙｜10號風球改8號　港鐵籲不要趕出門：露天段須時檢查維修

樺加沙來襲，天文台宣布將在今午（24日）1時20分改發八號東南烈風或暴風信號。港鐵公司表示，預料受塌樹或架空電纜損毀影響，包括東鐵線、屯馬線、機場快線等鐵路需要時間檢查及維修，呼籲市民改發八號風球後不要趕著出門，留意港鐵露天線段服務是否恢復。



超強颱風樺加沙襲港，十號颶風信號生效期間，大埔不少地方水浸。（夏家朗攝）

東鐵線、屯馬線、機場快線等需要時間檢查及維修

港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，部分鐵路線段接獲塌樹及架空電纜跳電報告，需在天文台改發八號風球後才派人外出檢查。她預料受影響路段，東鐵線、屯馬線、機場快線等，需要時間檢查及維修，呼籲民改發八號風球後不要趕著出門，留意港鐵露天線段服務是否恢復。

東鐵線近紅磡站及大學站及輕鐵部分路段有塌樹報告

樺加沙風力強勁，影響廣泛，港鐵公司表示，在九號和十號風球發出時已收到多段露天段，包括東鐵線近紅磡站及大學站、以及輕鐵部分路段的塌樹報告，其中屯門輕鐵景峰站及近大興南站附近有大樹倒塌壓毀電纜，另外有部分架空電纜跳電。

港鐵：切勿急於前往車站

港鐵公司指，需待天氣許可下才實地檢查；但觀乎樺加沙的風力，預計港鐵網絡較長露天段的鐵路線，包括東鐵線、屯馬線、機場快綫、東涌線及輕鐵等，或需頗長時間檢查及搶修 。港鐵呼籲，乘客在改發八號風球後，先留意港鐵服務的相關公佈，特別是露天段服務的恢服情況，切勿急於前往車站。

港鐵公司亦提到，颱風吹襲期間，港鐵超過3500名同事及承辦商人員一直維持服務，感謝乘客理解及等待。