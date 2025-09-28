公屋與資助房屋比例改「五五比」？何永賢：若聲音強烈不排除調整

政府去年提出修改公營房屋比例，將公屋（包括綠置居）與資助出售房屋比例由「七三比」變為「六四比」。房屋局局長何永賢表示，若社會聲音「好強烈」，認同市民都需要置業，不排除未來會調整至「五五比」。



現屆政府提出「豐富置業階梯」，不少人提議政府重啟租置計劃幫助市民置業，惟最終無納入新一份《施政報告》。何永賢直言「豐富置業階梯唔代表要不斷加好多花款，多未必好」，租置計劃的樓價、時機等方面都要考慮，未來會研究。



房屋局局長何永賢。（資料圖片／夏家朗攝）

政府去年提出調整公營房屋比例，公屋（包括綠置居）與資助出售房屋的比例，會由「七三比」變為「六四比」。（資料圖片／蘇煒然攝）

公屋與資助房屋比例改「五五比」？何永賢：不排除調整

政府近年力推公屋戶上居屋置業，何永賢出席無綫電視節目《講清講楚》時被問到會否將公營房屋比例調整至「五五比」，她稱不排除未來會作調整，若社會對置業的聲音好強烈、市民的願望都是以置業為依歸，「咁我哋會籌謀」。

「租置公屋計劃」在新一份《施政報告》落空。（資料圖片）

租置計劃若重推 傾向小規模試點形式

談到另一個幫助置業的「租置公屋計劃」，新一份《施政報告》落空，何永賢說外國有例子，若政府太大量出售公屋，市場變為私人主導，政府會失去供應的主導權。她說即使政府重推，亦傾向小規模，並會考慮先以試點形式推行。她又指，政府會再作研究，強調定價、時機等都是重要考慮因素。

何永賢直言「豐富置業階梯唔代表要不斷加好多花款，多未必好㗎」，指以往公屋與私樓「距離太遠」，故在兩者之間加了不同層級，例如租置、首置計劃，但「層級太多又會擔心重疊問題」，認為現時房屋梯階的層級種類恰當。

北角模範邨是本港最舊公屋屋邨。（廖雁雄攝)

現屆政府目標將公屋綜合輪候時間在2026/27年降至4.5年，何永賢料未來十年的較後時間，數字會進一步降至4年以下，「但四年以下幾多，三點幾多，就真係而家都有啲時間，我希望團隊分分鐘都努力。」