今日新聞8分鐘｜中秋加餸主僕遇車禍俱亡｜醉漢做節打人被捕

北區醫院走犯 警方公佈疑犯鄧淳霖 涉偷車販毒等案

警方表示，現正調查一宗「從合法羈押逃脫」案。疑人為18歲男子鄧淳霖（Tang Forest），於10月4日涉嫌「販運危險藥物」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「不小心駕駛」及「未獲授權而取用運輸工具」被捕。疑人在還押期間報稱不適，被送往上水保健路9號、北區醫院治理。

十一黃金周内地客抵港 首6日共116萬人次 按年升5%

十一黃金周踏入尾聲，入境處公佈昨日（6日）仍有13.4萬内地訪客抵港，比去年同期增加約4000人。今年黃金周首6日共有約116.5萬内地客來港，比去年的約111萬增加約5.5萬，即升約5%。去年10月1日至7日共有121.6萬人次，料今日會打破去年紀錄。

外傭疑遭鄰居用利器襲擊 疑兇墮樓送院亡

青衣發生傷人及墮樓案。周一（6日）晚上9時許，據報一名印尼籍女家庭傭工，於長發邨亮發樓外出倒垃圾期間，突然被一名男子從後用利器襲擊。女傭高聲呼救，男子隨即往走廊盡頭逃去，而女傭僱主聽見求救聲，衝出住所了解，協助女傭回家並鎖門及報警求助。

大埔兩死車禍 八旬死者為做節斬料加餸 街坊聞死訊飲泣

大埔寶鄉里昨日（6日）中秋節發生致命車禍。一輛私家車撞向一輛客貨車後，客貨車被推撞向兩主僕途人。37歲印傭被夾於客貨車與燈柱之間，當場身亡，同行88歲姓葉老僱主頭部重創，送院搶救後不治。

《香港01》今早（7日）再到現場了解，得知兩名死者居住在附近的泮涌村，有街坊稱呼八旬死者為「阿娘」。記者隨後接觸到其兒子及媳婦，他們指死者生前身體健康，行動自如，下午通常獨自外出，但昨日下午外出是為做節買燒味加餸，擔心「攞唔到」，遂帶同工人陪伴，沒料到主僕卻遭遇橫禍。

一家5口觀塘中秋做節 因座位問題遭醉漢襲擊

中秋夜（10月6日）觀塘發生襲擊案。晚上近8時半，警方接獲多人報案，指駿業街熟食市場內有人打架。人員趕抵尋獲一名男傷者，他由救護車送往聯合醫院治理。另一名男子則身有酒氣，涉嫌「襲擊」及「拒捕」被捕，他亦被送院。

傷者倫先生向《香港01》表示，當時一家5口在上址一食肆「做節」，父親座位與鄰枱一名女子的座位發生碰撞，雙方本已褪開，惟一名認識該女子的藍衫漢發難，向他們指罵，「我哋已經冇理佢，扮聽唔到。」詎料有人繼而動粗，他們一家逃出食肆，對方又追出欲再施襲，終被多人合力制服，「中秋搞成咁，大家都好唔開心囉！」

Tesla機器人學功夫 扎馬對打樣樣得 馬斯克：AI驅動機體

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）10月4日在旗下社交平台上傳一條旗下Optimus機器人學習功夫的影片。影片中機器人精準模仿真人動作，習武招式與人對打樣樣精通，有網民好奇發問是否由人類遠程遙控，馬斯克則熱心解答：「AI，而非遙控操作」。

近千人因暴雪被困珠峰東坡 數百人出動救援 親歷者稱：很恐怖

西藏日喀則市定日縣境內的珠穆朗瑪峰東坡營地，於國慶長假期間遭遇近年最強暴風雪，導致大批徒步登山遊客被困，近千人受困。當地政府連夜組織救援，部分遊客已安全撤離。有下撤的登山客向內媒指經歷「很恐怖」，形容當時凍雪加凍雨淋在身上，「穿雨衣、硬殼衝鋒衣都防不住，全身起了一層冰，最要命的是失溫」。

深圳華發冰雪世界 國慶長假爆滿 港客佔兩成

全球最大、緯度最低的室內滑雪中心「深圳·前海冰雪世界」於9月29日正式開業。這座佔地達10萬平方米的超級雪場，成為深圳乃至粵港澳大灣區最新的文旅地標。10月3日，開業首個國慶長假周末，《香港01》記者實地走訪現場，直擊雪場人潮盛況。