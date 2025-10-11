今日新聞8分鐘｜男子口含冰毒 口岸斷正｜港鐵巴士乘客物品冒煙

荃灣川龍街女子捱小巴撞捲入車底 消防救出 司機涉危駕被捕

今日（11日）中午11時55分，荃灣川龍街發生交通意外。一輛紅色小巴沿海霸街行駛並左轉入川龍街、近佳宝食品超級市場對開時撞倒一名正在過路的女途人，她被困右邊車底，救援人員趕抵將她救出。女傷者64歲曾姓，手及腳受傷，清醒經由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

結業潮｜銅鑼灣喜喜冰室突停業 7月曾發生食客燒傷意外一人危殆

位於銅鑼灣百德新街、主打懷舊風的餐廳「喜喜冰室」，店內採用上世紀70至80年代的港式元素，加上招牌菜「雞批浮台」別出心裁，吸引不少內地旅客到店打卡品嘗美食，甚至日本飲食節目也專程採訪。惟近日有網民發現該店沒有營業、關上大門，懷疑結業。根據該店所在的恒隆商場官網，顯示該店為暫停結業、OpenRice網站則顯示已結業，《香港01》記者今午（10日）致電喜喜冰室，但無人接聽。

港足波衫開售 旺角專賣店300人排隊搶購 頭位球迷提早4小時到

港隊下周二（14日）將以啟德主場優勢迎戰孟加拉，向來一件難求的港足波衫再掀搶購潮。今早10時半，旺角花園街NIKE店營業前半小時，有逾300人排隊等候買主場波衫，人龍延至通菜街。

有片｜港鐵巴士乘客物品冒煙 踢落車續行程 司機疑無報警惹疑慮

今午（10日）天水圍一輛港鐵巴士上有乘客物品冒煙，《香港01》獲涉事K65線巴士乘客提供影片，當時有乘客狂踩其正在冒煙的背囊，其他乘客慌忙下車走避。其後物主拾起背囊，一邊下車、一邊將冒出白煙的黑色硬物從車廂踢到馬路邊，其手持的背囊則仍在冒煙。

男子口含0.74克冰毒緊張闖關 羅湖口岸被查時企圖吞嚥

一名旅客日前口含0.74克冰毒，經羅湖口岸入境內地時被查。據「海關發布」消息，羅湖海關關員在對進境旅客進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，且神情緊張，海關關員立即對其進行攔截檢查。

立法會選舉｜「7字頭」陳健波、張宇人宣布不參選 交棒新人

今年71歲的立法會內務委員會副主席、保險界議員陳健波議員今日（11日）宣布，決定不會參選第八屆立法會選舉，主要考慮是自2008年起至今，已經擔任四屆立法會議員，認為目前是合適時間交棒予有心、有抱負服務保險業界及香港的有能之士。

特朗普：11.1起徵中國產品100%額外關稅 並限制美關鍵軟件出口

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月10日在社交平台Truth Social上表示，美國將從11月1日起，在現有關稅基礎上對中國產品加徵額外的100%關稅；此外，將對所有美國關鍵軟件實施出口管制。

哈馬斯稱約20萬民眾返回加沙北部 以軍籲居民避免進入其控制區

以色列與哈馬斯（Hamas）10月9日正式達成首階段和平協議，以軍10日開始根據協議撤軍。以媒引述哈馬斯民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）表示，當天約有20萬巴勒斯坦人返回加沙北部。以軍發言人則呼籲加沙居民避免進入以軍控制區，以確保自身安全。