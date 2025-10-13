今日新聞8分鐘｜非洲漢拖成篋磚狀可卡因｜ 葉劉淑儀20字回應傳聞

有片｜太子道西男子衝紅公仔險捱撞 揚手致歉 網：起碼肯認錯

網上今日（12日）瘋傳一段驚險車cam影片，一名男途人衝「紅公仔」過馬路，險被車撞。片段時間為今午約1時半，一輛私家車駛至太子道西230號一個燈位時，一名過路漢沒有看燈下，低頭施然走出馬路，千鈞一髮之際，片段傳出多下響咹聲，私家車及時扭右剎車閃避，該男途人即猛然褪後，幾乎失平衡跌倒，整個人「彈跳」路中安全島等候處。驚險過後，人車雙雙停低良久；過路男疑知理虧，除下耳機，多次向私家車揚手致歉。

影片引起網民熱議，片主提醒「真係小心老人家完全冇睇過燈！大家駕駛要小心提高警覺性!」有網民批評過路漢累己累人「唔好衝出嚟害人啦！」、「呢啲人唔怕死，最怕你罰佢錢！」亦有人讚揚伯伯知錯能改，「起碼個阿伯肯認錯」、「起碼都知自己衰咗耍冧，見好多人衰咗仲要惡過人！」

東華三院黃鳳翎中學女生染乙型流感亡 同學攜花悼念稱會接種疫苗

衞生防護中心周日（12日）公布東華三院黃鳳翎中學一名13歲女生染乙型流感病逝，今日（13日）早上，有數名與她同班的同學帶花回校紀念她，有人形容該名同學性格活潑，與班內所有人關係甚好；有人說幾日前探望她時，她已插上很多管，令他們感到相當難過，「喊都喊唔出」。有同學指，校方呼籲所有學生戴口罩回校，並為學生量度體溫。有學生指會勤加洗手、保持社交距離，並會接種疫苗。

甲型流感和乙型流感有什麼分別？專家指乙流併發症更多 籲勿輕視

衞生防護中心周日（12日）公布，一名13歲女生感染乙型流感後病逝，是本港今年首宗兒童感染流感的死亡個案。亞洲兒童傳染病學會會長關日華今（13日）在商台節目表示，感染乙型流感會比甲型流感出現更多併發症，如心肌炎及肺炎等，又指近期流感個案增加，呼籲家長不要輕視。

立法會選舉・有片｜葉劉淑儀20字回應不能連任傳聞：唔好騷擾我！

「7字頭」的立法會主席梁君彥、馬逢國同步打響棄選立法會頭炮後，近日多3名年過70歲的資深議員棄選，全部身兼行會成員，包括張宇人、陳健波及林健鋒。《香港01》早前報道身兼行會召集人75歲的新民黨主席葉劉淑儀也勢危，預料她連同其餘6名未宣布棄選的「7字頭」議員，也不能留低。

葉劉淑儀今日（13日）現身立法會，被記者追問未能連任的傳聞，她說：「我哋新民黨適當時候會宣布，請各位唔好騷擾我。」之後，葉劉淑儀乘升降機離開。另一名年過70歲的經民聯主席盧偉國也被追問對「七十大限」的看法，他表示：「嘩、又問呢啲嘢啊」，形容適當時候自有分曉。

有片｜非洲漢元朗站拖篋惹疑 警截查揭成篋磚狀可卡因 值近千萬

網上流傳一段長約4分鐘的影片，可見數名軍裝警員在港鐵元朗站大堂，截查一名非洲男子，並檢查懷疑是該男子攜同的一個行李篋。篋內裝載了十數件大小一致、以錫紙及黑色膠袋等包裹的磚狀物，有警員以鎅刀割開包裝檢查內容物，發現內為一塊白色磚狀物，疑似毒品可卡因。警員隨即拍照紀錄，並以透明證物袋裝起該白色磚塊。有網民直指「破大案」，又不解為何會有人乘港鐵販毒：「拎住成喼嘢搭地鐵咁叻仔」。

警方表示，新界北總區快速應變部隊人員昨日（11日）晚上約11時，在港鐵元朗站巡邏期間，發現一名男子形跡可疑，上前截查後，在該名51歲外籍男子的行李箱內，檢獲約13公斤懷疑可卡因，市值約950萬元。該男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，正被扣留調查；案件交由元朗警區重案組跟進。據了解，疑犯為尼日利亞籍，當時拖着一個細小的手提行李箱在港鐵元朗站近G出口遇查，被搜出約12磚以錫紙包裝的思疑可卡因，警方不排除有其他人涉案。

車cam｜葵涌道田螺車圖切三線險撞電單車 鐵騎士手指指控訴

今（13日）網上流傳一條車cam片段，記錄驚險一段。片中一輛田螺車沿葵涌道行駛，期間欲從右切線至左，連切兩線後，有人疑在中線時未有「望清楚」，直駛向左一線一輛電單車，一度與電單車並排。田螺車在最後一刻察覺，馬上扭回左二線。鐵騎士經歷生死時刻，即對田螺車「手指指」。

車cam引起網民熱議，有人指田螺車駕駛態度有問題「大車衝衝衝」；對於鐵騎士手指指，則有人回應「就係執返條命先手指指」。

特朗普：習近平不想中國陷經濟衰退 美國想協助而非傷害

中美關係再趨緊張，在中國加強稀土的出口管制後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也宣布對中國進口商品加徵100%關稅。特朗普10月12日在社交平台發文，被指試圖為緊張關係降溫。

以色列證實20名加沙人質全數獲釋 特朗普：加沙戰爭已結束

以色列及哈馬斯達成首階段加沙和平協議後，雙方於10月13日交換人質，其中在加沙被哈馬斯扣押兩年的20名以色列分兩批獲釋，特拉維夫（Tel Aviv）有大批以色列民眾在街頭等待消息。促成協議的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日較早時形容，今次或是他參與的最大一份協議，並稱加沙戰爭已經結束。哈馬斯媒體辦公室表示，首部載有巴勒斯坦囚犯的大巴已抵達加沙。

巴基斯坦與阿富汗衝突升級 塔利班增兵邊境

巴基斯坦與阿富汗邊境爆發軍事衝突，起因源於周四（10月9日）喀布爾與帕克提卡省連續爆炸事件。阿富汗塔利班政府指控巴基斯坦越境空襲，巴基斯坦則指責塔利班庇護恐怖分子並實施無端開火。