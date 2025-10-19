今日新聞8分鐘｜私家車遭巴士撞翻轉｜車門受擾16歲印度少年被捕

中環華懋大廈三級火｜外牆熏黑剝落 竹棚散落 屋宇署派員調查

中環華懋大廈昨日（19日）發生三級火警。干諾道中34至37號華懋大廈後巷，有棚架發生大火，濃煙直沖半空。火警中造成4人受傷，包括3男1女，年齡介乎23歲至65歲，均吸入濃煙不適，清醒送院治理。

今日（19日）記者重返現場視察，現場仍然被圍封，涉事大廈外牆熏黑，牆身剝落，燒焦的棚架竹枝碎片散落一地。地面受波及的貨車及環保斗仍然在現場，被燒過的竹棚壓住。消防員繼續射水並走出外牆調查，屋宇署人員亦在場視察。

影片直擊｜馬鞍山地盤失火 濃煙一度攻入恆安站 市民穿煙陣逃離

馬鞍山一地盤今早（19日）失火，濃煙攻入恆安站。早上約10時半，恆安站對開一建築地盤，據報有工人燒焊期間，火花燒着帆布起火，傳出濃煙。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，近20分鐘後將火救熄，幸無釀傷亡。

網上影片可見，濃煙攻入恆安站內，離遠看B出口一邊幾乎伸手不見五指，大批市民駐足圍觀。有市民慌稱：「應該行到呀話？」其後冒險穿過煙陣，從隧道跑離車站。

旺角大閘蟹專門店開業19日遇竊 失$8000 老闆：一開就畀人爆！

正值蟹季，旺角一間剛開業19日的大閘蟹專門店遭爆竊，50隻大閘蟹及3000元現金不翼而飛，損失共約8000元，老闆無奈：「一開（業）就畀人爆咗！」

干擾港鐵｜涉蓄意令車門大開 警查天眼即晚拘16歲印度籍少年

昨日（18日）下午4時，一輛港島綫列車準備駛離灣仔站月台時，有人蓄意伸手干擾列車車門，列車懷疑在開門狀態，繼續行駛至銅鑼灣站，始安排乘客疏散，情況危險。專家認為事件罕見，更形容是「世界第一次」，他估計有人破壞了車門感應器，以致傳送錯誤訊號導致車門未關妥便開車。

警方表示，經翻查閉路電視片段及深入調查後，昨晚在紅磡區拘捕一名16歲印度籍少年，涉嫌「刑事毀壞」，他現正被扣留調查。

機場私家車迴旋處硬切線 遭龍運巴士撞至打筋斗翻側釀兩傷│車CAM

機場發生車禍有人被困意外。根據網上車CAM片段可見，一輛私家車正沿機場路、機場南交匯處左二線行駛，當途至往北大嶼山公路方向出口時，私家車突然向左急切線出路口，此時左一線剛好有一輛暫停載客的龍運雙層巴士駛至，由於雙方距離太近，巴士收掣不及，只見巴士的煞車燈啟動、亦聲到煞車的響胎聲，但仍將私家車攔腰撞翻。

首有毒梟海底藏毒聘潛水員打撈 警檢$4200萬可卡因 拘3男緝2人

警方毒品調查科昨日（18日）在青衣青尚路近昂船州大橋橋底掃毒，檢獲約69磚各重一公斤的懷疑可卡因，市值超過4,200萬元。行動中，人員以涉嫌「販運危險藥物」及「拒捕」，拘捕3名男子（26至44歲），正追緝兩名涉案外籍男子。

警方表示，首次發現有販毒集團將毒品暫存在近岸水域，並聘請潛水員打撈毒品上岸。行動中，人員亦在現場及岸邊檢獲一些潛水裝備，包括氧氣樽、潛水衣、蛙鞋、水底推進器等，相信該批裝備均供給販毒集團安排的潛水員作打撈毒品之用。

立法會選舉｜江旻憓傳出征參加地區直選 「劍指」新界北

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期下周五（24日）展開，二十席的地區直選尤其激烈，料區區有競爭之餘，更可能五隊爭兩席。政界最近盛傳，巴黎奧運奪金的前香港劍擊代表江旻憓參加地區直選，「劍指」新界北選區。

據聞，有關方面希望透過共有10個選區20個議席的地區直選帶動選舉氣氛，正積極鼓勵不同政黨派人參選，目標是每區至少有四至五名候選人，最理想的組合是除了各個有地區基礎的主要政黨均推舉候選人，還有獨立人士上陣。江旻憓若參選，或可藉明星效應提升選舉熱度，亦可望提高投票率。

風神打風｜天文台今稍後發黑球 周一黃昏前後擬直接改發3號風球

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】天文台今早（19日）指出，一股東北季候風正影響廣東，本港風勢將會逐漸增強，會在今日稍後發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。現正橫過菲律賓的熱帶氣旋「風神」（Fengshen，中國提供名稱）會在今晚進入本港東南800公里範圍內，天文台預測風神明早（20日，星期一）早上移至本港東南550公里，已增強為強烈熱帶風暴，天文台會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

按天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖，風神周二（21日）早上會以颱風級在本港南面400公里掠過，同時也會止步，轉向西南移動逐潮遠離本港。

受到風神及今日抵港的強烈東北季候風共同效應影響，本港風力今起將逐漸增強，明日吹北風5級，離岸6級，高地達8級；到周二離岸風力間中8級，高地達9級，不過市內北風5至6級；高地周三及周四（22及23日）仍會達8級。6及7級屬強風，即3號風球風力，而8及9級屬烈風，即8號風球風力。

七旬翁遭假公安呃逾$50萬棺材本 晚年靠津貼慳啲使：自己攞嚟衰

假冒官員騙案數量居高不下，其中不少受害人為長者及退休人士。今年8月底，75歲陳伯接到自稱「上海公安」的來電，指他牽涉一宗「中央政府高度關注」的跨國詐騙案件，是第87號嫌疑犯。陳伯為盡快證明清白，結果身陷圈套，先交出銀行4萬元存款作保釋金，後來更被哄騙提早退保套現年金，繳出逾50萬元取回的款項。

陳伯慨嘆近10年甚少看電視及新聞，與家人關係亦較疏離，並不知近年假冒官員騙案盛行。辛苦打拼逾40載的畢生積蓄被騙盡，陳伯後悔莫及，但最諷刺的是自己退休前從事電子工程師，研究電子大半生，老年時卻成為電子科技騙案受害人。他無奈接受事實：「自己攞嚟衰無辦法，都要面對現實、要生活⋯⋯怨唔到人，怨自己。」

土耳其女子戴耳機不知電車到站 保安千鈞一髮介入救回一命｜有片

據美媒報導，土耳其開塞利（Kayseri）近日一名女子戴着耳機候車期間，沒有注意到電車馬上到站。從網上影片可見，眼看女子快要被電車撞倒之際，一名保安情急生智將她拉倒在地，避免了一場致命意外。當地官員對見義勇為的保安表示感謝，並敦促乘客在鐵路附近保持警惕。