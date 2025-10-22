金記餐飲有限公司遭高院頒令清盤

連鎖餐飲集團金記餐飲有限公司旗下的金記冰室，去年被指欠薪，並有多間分店結業。金記餐飲有限公司於本年4月遭一名債權人提出清盤呈請，破產欠薪保障基金委員會早前取代該名債權人，成為案件的呈請人。案件今(22日)在高等法院再訊時，聆案官頒令金記餐飲有限公司清盤。



破產欠薪保障基金委員會早前取代原本的呈請人，成為新的呈請人。

高等法院法官今頒令金記餐飲有限公司清盤。(黃浩謙攝)

金記餐飲有限公司今未有派代表或律師到庭，破產欠薪保障基金委員的代表律師指，相關文件已備妥，要求法庭頒令金記餐飲有限公司清盤。聆案官聽取陳詞後，頒令該公司清盤。

金記已暗中兩次易手

早前有報道指，金記己暗中兩次易手，現由「金浠餐飲」經營。惟新東主董事與金記控股最大股東連長江姓名相同，報道質疑舊公司承擔舊債務並清盤，新公司撇清責任。

案件編號：HCCW123/2025