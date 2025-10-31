今日新聞8分鐘｜的哥找3毫說「X街 」罰2千｜吸毒男酒店臥血泊亡

連翔道車禍．車cam曝光｜鐵騎士收慢讓切線貨車 貨van無減速直撞

連翔道近V Walk今午（30日）發生驚險車禍，一名鐵騎士被客貨車撞倒後，攝車底遭拖行50米受傷；客貨車司機被捕，據悉他一度報稱為閃避前面切線貨車，因而切線撞及電單車。

惟涉事客貨車的車CAM流出，可見客貨車直撞電單車。片中可見，電單車沿連翔道行駛期間，一直在客貨車前面，沿路雙方相距兩至三個車位。至案發位置時，電單車及客貨車先後由快線切入中線，適時電單車前方另一輛密斗貨車由慢線切入中線，電單車見狀收慢，惟客貨車卻未有減速直撞，鐵騎士隨即消失於「鏡頭」中，客貨車車頭則明顯「抬起」。

有片︱新田麒麟村貨倉三級火 黑煙席捲半空 數十人疏散

新田麒麟村一個貨倉發生三級火。今日（31日）下午1時18分，警方接報指貨倉突然起火，冒出大量濃煙。火警範圍面積約100米乘50米，鄰近民居。消防於下午2時03分將火升為三級，派出三條喉及三隊煙帽隊撲救，火勢於下午5時04分受到包圍。據報，30多人疏散，暫時無人受傷，救護車在場戒備。

紅磡半島廣場公司夾萬失竊 一粒4卡鑽石不翼而飛值近$390萬

紅磡發生鑽石失竊案。今日（30日）下午3時12分，崇安街18號半島廣場一間公司，有人打開夾萬時，發現一粒約4卡、價值約50萬美元（折合近390萬港元）的鑽石不翼而飛，立即報警。

警方其後接報趕抵，並登上涉事公司調查，並將案件列作「盜竊」處理。涉事公司網頁資料顯示，該公司主要提供鑽石切割及拋光服務。

觀塘麗港城比亞迪電動車冒煙 消防用電動車滅火氈覆蓋車身│有片

觀塘有電動車冒煙，消防救熄無人受傷。周四（30日）晚上10時許，據報一輛停泊在麗港城第四期停車場的電動車，突然冒出大量濃煙。消防接報後迅即趕至現場，開動兩條喉及派煙帽隊人員灌救，未幾救熄，事件中無人受傷。

的士司機不滿乘客要找3毫說X街、屎忽鬼 官指屬粗言判罰款2千元

七旬的士司機疑不滿乘客要求找續3毫子車資，辱罵乘客為「屎忽鬼」、「X街」」、「香港有你呢啲人真係影衰晒」等，被控1項無禮貌及不守規矩。案件今(31日)在九龍城裁判法院裁決，暫委裁判官高麗盈指，被告堅稱自己沒有講粗口，然而「X街」、「屎忽鬼」、「影X你個衰樣﹐擺上網等全香港人睇到你啲醜態。」等屬粗言，絕非禮貌用語，又聲稱要把事主放上網公審，認為其供詞不盡不實，遂裁定被告罪成，考慮到本案的嚴重性，案發時長達20分鐘，涉多次以粗口侮辱，遂判被告罰款2000元。

九龍城酒店房男子倒臥血泊 送院不治 重案組拘3男女涉販毒

九龍城發生血案。周四（30日）晚上9時左右，警方接獲一名女子報案，指其前往九龍城沙埔道一間酒店探望男性友人時，卻發現該名友人倒臥在酒店房內，身旁有血跡。救護員趕至為事主急救，再送往廣華醫院，惟終證實死亡。警方將案件列作「送院時死亡」跟進。

九龍城警區重案組翻查閉路電視後，發現32歲姓譚報案女子、與兩名男子曾從酒店房把一行李箱帶往一輛停泊上址附近的私家車內。人員在酒店房內，發現一些懷疑含有「依托咪酯」的煙彈彈殼，亦在該涉案私家車內檢獲36粒懷疑含有「依托咪酯」的煙彈和兩包共重約1.9克的懷疑氯胺酮，毒品總市值共約1萬元。警方拘捕32歲姓譚報案女子及兩名分別32歲及51歲男子，涉嫌「販運危險藥物」。。

盧寵茂去信醫委會促檢視 家屬指政府有責任監督 保障平民權益

雙非兒子腦癱案等候醫委會研訊15年，最終醫委會因秘書處未能解釋拖延多年理由，而決定永久終止研訊。醫衞局昨晚罕有發稿稱高度關注個案，局長盧寵茂已經去信醫委會主席，促交代和全面審視處理投訴的調查和紀律研訊機制。原告人、父親黎志堅今早（31日）在電台節目中表示，政府有責任監督醫委會，保障公眾利益和平民權益，希望醫委會能就事件致歉和覆核裁決。

藝人鄧月平代表港隊出戰奪銅牌？跆拳道協會發聲明強調無派隊出賽

香港藝人鄧月平早前在社交媒體發文，指自己「正式成為香港跆拳道港隊，並且代表香港出戰馬來西亞亞洲賽」，她在相關賽事中獲得銅牌。不過，有關帖文獲廣泛轉發後，港協暨奧委會屬會的「中國香港跆拳道協會」今（30日）發表嚴正聲明，指該協會為港府唯一認可的跆拳道專項體育總會，並強調近日沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員，參與非世界跆拳道聯盟及亞洲跆拳道聯盟認可的世界賽及亞洲賽。協會又指，若任何人士或機構作出不實報道，或發放不真實及不正確訊息，導致協會有任何損失，會將保留一切追究權利。

深圳雙層巴士遭「滅頂」之災 上層被高架橋擠壓塌陷 玻璃碎一地

10月26日，深圳一輛雙層巴士頂部在高架橋下被擠壓變形，引發關注。

英王查理斯三世剝奪安德魯王子全部頭銜 並逐出王室居所

英王查理斯三世（King Charles III）的胞弟安德魯王子（Prince Andrew）持續醜聞纏身，白金漢宮周四（10月30日）宣布，安德魯被剝奪所有剩餘頭銜，並將被逐出倫敦西部的王室莊園（Royal Lodge）。