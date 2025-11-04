港大前副教授張祺忠涉殺妻　基於精神失常減責　准認誤殺囚7年4月

前港大機械工程學系副教授張祺忠，涉於2018年在其港大宿舍內勒死妻子，並把其妻的屍體搬至他的辦公室。張原被裁定謀殺罪成，被判終身監禁，上訴庭裁定他上訴得直，案件發還另一名法官重審。張祺忠今（4日）在高等法院基於減責精神失常，承認誤殺罪，獲控方接納，法官判囚7年4個月。



張已被還押7年2月

被告張祺忠，現年61歲。他被控於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文（53歲）。他庭上否認謀殺罪，但基於減責精神失常，承認誤殺罪。庭上透露，張已被還押7年2個月，相等於服畢11年的刑期，料張可短期內獲釋。

港大校委成員張祺忠認誤殺。（資料圖片）

張祺忠妻子陳慧文。

張祺忠殺妻後，曾把妻子屍體放在辦公室。(資料圖片)

張祺忠被捕至今已被囚禁超過7年。

案發前陳與子女曾因廁所問題發生爭拗

案情指，張的妻子陳慧文於案發前數天，曾因廁所問題與子女爭執，陳把另一物業的廁板調換到兒子所用的廁所，兒子不滿，用膠紙包裹陳等人在家中使用的廁所，並在馬桶上塗上朱古力醬。於2018年8月16日晚上，女兒返家後就廁所清潔問題，要求母親清理，陳亦與女兒爭吵，女兒之後離開住所。

張為妻送橙汁捱罵被踢落床

根據張自辯的說法，於17日凌晨時分，他和妻子在房內因女兒買了變味橙汁、清理廁所等問題，爆發罵戰。他遭妻子「踢落床」，準備從床底拿取拖鞋離房，卻摸到電線。他用電線從後箍妻子的頸，期間失去知覺，至回復意識時，妻子已死去。

事後曾陪女兒報警及與警同看CCTV

翌日的早上，張應兒子要求載兒子上班，之後返回住所。張翌日買了8塊白色木板，又掉去其妻的鞋及護照。張殺死妻子後，把屍體收藏在行李篋。他之後購買木板，製成木箱，把行李篋放入木箱。

女兒於同月20日發現母親失聯多天決定報警，張亦有陪同，他有讓警方到其宿舍查看，更陪警方看了9小時的閉路電視。

將妻屍體藏辦公室

張於同月22日早上把木箱搬到港大黃克競樓的辦公室，惟搬箱時遇上調查的警員。他當時向警員稱，箱內是迎新營用的物品。惟警員兩天後再查問，他改稱箱內裝著學生參加機器人比賽所用的電線等工具。同月28日，警員再到張於黃克競樓7樓的辦公室，終發現一行李篋藏著陳的屍體。陳只穿內衣褲，頸上纏著兩條電線。

辯方在上次審訊持指張案發時患有抑鬱症，受抑鬱影響，或受激怒而殺人。

案件編號：HCCC37/2024