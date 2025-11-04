張祺忠殺妻准認誤殺　專家形容：張是長期受妻心理虐待的受害者

港大機械工程學系前副教授張祺忠，2018年在睡房勒死妻子，他一度被裁定謀殺罪成，判囚終身，去年上訴得直，案件需發還重審。案件在第一次審訊時已透露，張妻陳慧文為人霸道、易怒，不易相處，案發前陳不但因廁所問題與子女鬧翻，陳更疑想獲銀行優惠，明知張戶口不夠錢，仍要張開出400萬元支票，並到銀行問戶。案件今（4日）在高等法院再訊，心理專家指張是遭受妻子心理虐待的受害者，控方接納張案發時判斷力被削弱，接納他承認誤殺。法官張慧玲因應案情，判張入獄7年4個月。



被告張祺忠，現年61歲。他被控於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文（53歲）。他庭上否認謀殺罪，但基於減責精神失常，承認誤殺罪。控方指，考慮到兩名精神科專家對張的診斷，接受張承認誤殺罪。

被告張祺忠獲控方接受承認誤殺罪，被判囚7年4月。（資料圖片）

心理科專家鄭健榮在上次審時曾指，張祺忠妻子所作的語言暴力，已達至虐待程度，張為求生而壓抑情緒。(朱棨新攝)

青山醫院精神科醫生蕭慧敏在上次審訊時曾稱，張在案發時有抑鬱症，屬精神失常，影響其判斷力和控制能力。(朱棨新攝)

建築師陳梁材(前)曾供稱他認識張逾50年，指張性格隨和樸實，形容張nice 到不得了。(朱棨新攝)

張在案發時工作及家庭均受到壓力

辯方求情時指，張承擔非法殺死妻子陳慧文的責任，在第一次審訊時已承認誤殺罪，望法庭可給予認罪的三份一刑期扣減。辯方又指，張犯案非有預謀，而是因其精神狀況。他案發時承認工作和家庭方面的壓力，但從未有向他人投訴，而是一直照顧家人，亦替陳說好話。此外，辯方呈上張一對子女的求情信，信中形容張仁慈、和藹。

曾就清潔廁所及財政問題與妻拗撬

就案情講及張和陳之間的財政問題，辯方指陳管理張的財政，兩人持有5個物業，需要償還按揭，張的戶口沒有百萬元的存款。法官張慧玲則問，張殺死陳是否和財政問題無關，辯方承認兩人案發前就清潔廁所、財政問題有拗撬，但重點在於張在壓力累積下，其精神狀況嚴重影響其判斷力。

陳明知張戶口不夠錢仍入票

法官判刑時指，考慮張案發患有抑鬱，嚴重削弱他作出理性判斷的能力，接納他犯案與他的性格不符。法官又指，陳明知張的戶口內沒有足夠款項，仍把一張由張簽發的400萬元支票，存入銀行戶口，認為事情奇怪，同時顯示陳控制張，法官亦認為財政問題是兩人案發前的其中一項爭拗。

以入獄11年為量刑起點

就誤殺罪，法官以監禁11年為起點，因張一直承認誤殺罪，因此給予三分一的刑期扣減，就該罪判囚7年4個月。此外，張早前已承認一項阻止屍體合法埋葬罪，被判監28個月。法官頒令兩罪刑期同期執行。

2020年審訊時證人曾對張祺忠與妻的描述

張一家居於港大宿舍

案情指，張在案發時為港大機械工程學系副教授，亦為偉倫堂宿舍舍監，他妻及一對子女居於偉倫堂宿舍。陳的胞妹和其女兒案發期間來港，亦居於單位內。

陳疑想獲銀行優惠想張開戶

於2018年8月16日，陳和胞妹到星展銀行開戶，獲告知若再以另一人的名義開戶，她可獲現金回贈。陳便叫銀行經理到港大找張，商議以張的名議開設另一戶口。經理到港大找張，但張在忙別的事未有商討。陳再到花旗銀行開戶時，把一張由張簽發的400萬元支票存入銀行。

張在睡房內勒死陳

同日晚上，陳和其女兒因清潔廁所板問題爭拗，女兒離家。張則於17日的凌晨時分，在睡房內勒死陳。陳的胞妹和其女兒當時睡在客聽的沙發，胞妹位置看到睡房，曾見張用身體壓著陳。張之後走出房間，關掉客聽的燈。

張祺忠妻子陳慧文失聯後，張曾貼街招尋妻。

警方調查時在張祺忠的辦公室內發現行李箱等藏屍工具。(資料圖片)

警員在張的辦公室內發現木箱及屍體。（賴南秋攝）

警方檢走木板及數袋證物調查。（賴南秋攝）

張祺忠在其辦公室被捕。(資料圖片)

自製木箱藏屍

於17日早上時，陳的胞妹發現胞姐失去蹤影，張當時表示陳離開單位。其後，張告知陳胞妹，指和妻子於案發時口角。此外，張以木板製成木箱，把陳的屍體放入木箱。由於陳失蹤，張於20日和女兒報警。而他曾向警員訛稱，閉路電視中的一名女子是其妻子。

搬運屍體時遇上警員

於22日早上，張把木箱搬到其港大黃克競樓的辦公室。運送期間，張遇上警員。他向警員訛稱箱內是迎新營用的物品。警員之後再查問，他則改口指箱內的用品是用來參加機器人比賽。

搜查發現陳指張欠款的借據

至28日，警員到張的黃克競樓的辦公室，發現該木箱。該木箱內藏有一個行李篋，篋內則有陳的屍體，當時陳的頸纏著電線。此外，警員在兩人的睡房內，檢獲一張借據。借據顯示張欠陳670萬元，若張未有如期還款，需償還770萬元。

長期遭妻在親友面前當面侮辱

心理專家證人鄭健榮則指出，張是遭陳長期心理虐待的受害者。陳自2012年起，在其他親友面前侮辱及貶低張。此外，張疑因工作沉重，個人身體狀況和持續被陳批評，在案發前數年其情緒控制能力已減弱。

專家指嚴重抑鬱會影響決定能力

精神科專家蕭慧敏指，張案發時患有中度至嚴重的抑鬱，有容易發怒、決定能力下降等症狀。蕭指，因張患有抑鬱，嚴重削弱他作出理性判斷和自制的能力。精神科醫生何美怡則認為，張案發時患有嚴重的抑鬱。

