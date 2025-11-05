情緒通｜22個月接22萬通電話　熱線新增WhatsApp支援等新功能

醫衞局局長盧寵茂周二（11月4日）為「情緒通」18111新功能啟動禮主禮，宣布熱線即日推出4項全新功能。盧寵茂表示，港府在2023年12月推出「情緒通」熱線，提供24小時一站式情緒及精神健康支援。截至今年10月底，熱線已接聽近220,000個來電，即每日平均約330個。當局總結過去22個月的運作經驗，並回應市民不同需求，為「情緒通」新增四項功能，以期提供更貼心、更便捷、更全面的情緒支援。



圖為2025年11月4日，醫衞局局長盧寵茂在「情緒通」18111新功能啟動禮上致辭，並宣布熱線即日推出四項全新功能。（政府新聞處圖片）

「情緒通」18111熱線4項新增功能如下：

（一）WhatsApp支援

為配合市民現代通訊習慣，熱線新增WhatsApp支援服務，讓市民即時發送信息至「情緒通」18111，並由受訓人員即時提供在線支援。這項功能不僅適合年輕人及對致電感到猶豫或不便的求助者，亦有助聽障或言語困難的市民更便捷地尋求協助，令服務更靈活和通達。

（二）多語言支援

「情緒通」新增至支援12種語言，除了原有的粵語、普通話和英語，亦支援印地語、尼泊爾語、烏爾都語、旁遮普語、印尼語、他加祿語、越南語、孟加拉語和泰語共9種少數族裔語言，提升服務可及性，讓更多使用不同語言的市民均能獲得所需支援。

圖為2025年11月4日，醫衞局局長盧寵茂（右二）聯同署理衞生署署長徐樂堅（右一）、醫衞局副秘書長李力綱（左一）和精神健康諮詢委員會主席林正財（左二）為「情緒通」18111新功能啟動禮主禮。（政府新聞處圖片）

（三）預約通話

市民可透過電話、語音信箱或WhatsApp提前預約合適的通話時間，由受訓人員在約定時間聯絡市民，提供更靈活、更貼心的精神健康支援。

（四）額外自選服務

市民除了可與熱線人員傾談，亦可選擇透過語音導航或WhatsApp，獲取支援服務資料和壓力管理技巧指導，或聆聽精神復元人士分享他們應對困境方法和尋求幫助經歷的生命故事（真人圖書館）。這項服務讓市民即時獲得其他支援服務資料和紓緩情緒的建議。

同為啟動禮主禮的精神健康諮詢委員會主席林正財稱，精神健康是社會幸福感的重要基石，期望每位有需要市民都能「有門可敲」。他希望將支援服務延伸到更多角落，為市民提供更多元化、更靈活的支援選擇。