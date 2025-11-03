雙非子案醫委會終止聆訊捱轟　醫委會研訊小組一原因肯主動覆核

醫務委員會研訊小組10月28日就一宗雙非兒童投訴醫生案件，拖了16年才開審，決定終止聆訊，引起會譁然。案中雙非兒童父親黎先生今（11月3日）代表兒子申請法援助準備覆核有關決定後，醫委會今晚突公布，因應早前一項相關案例未在上次研訊中由雙方的法律代表提交給研訊小組考慮，研訊小組決定根據《醫生註冊條例》主動覆核該決定，有關覆核將於11月22日下午舉行。



黎先生晚上就醫委會的決定發出聲明，批評研訊小組當日的決定只考慮被告醫生一方的利益，未有考慮投訴人、病人、以致公眾利益。他希望研訊小組參考自裁決後，社會各界的強烈不滿及醫務衞生局發出帶有強硬措辭的要求，謹慎覆核裁決，以履行其使命——行公義、守專業、護社群。



內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年無果。（資料圖片/鄭子峰攝）

今年年滿16歲的黎遠建腦癱及四肢殘障，未能自理。（社區組織協會提供）

一對內地夫婦2009年來港於浸會醫院誕下兒子黎遠建，他出生3日後癲癇，其後腦癱及四肢殘障，未能自理。夫婦2010年向醫務委員會投訴涉事醫生薛守智，醫委會研訊小組10月28日指秘書處未能解釋為何拖延案件多年，令針對被告的研訊「具壓迫性和濫用性」，故決定終止，同時禁止秘書繼續紀律調查案件。

黎志堅代表兒子黎遠建今日申請法援，以司法覆核醫委會決定，提出三大理據，包括有關決定不當、決定在不合理的情況下作出、作出決定者有角色衝突理應避席。黎志堅申請法援的文件指出，研訊小組裁決「明顯不穩妥」、「只顧及被告一方利益，未有平衡病人及公益」、「未有解釋延誤8年的原因之前作出裁決」。