今日新聞8分鐘｜村屋塌牆壓斃女工 家屬路祭｜JPEX案林作准保釋

旺角太子道西MOKO外 的士失控釀3車相撞5人傷 保安員倒地受創

今日（6日）上午10時27分，旺角太子道西新世紀廣場（MOKO）的車輛出入口處發生交通意外。兩部的士及一部紅頂小巴相撞，現場有保安員、的士司機及3名小巴乘客受傷。

銅鑼灣貨車從後撞巴士無人傷 貨車司機棄車逃逸 警揭車內藏冰壺

銅鑼灣發生貨車司機懷疑藏毒案。周三（5日）晚上7時許，一輛九巴路線170巴士，沿軒尼詩道東行，駛至軒尼詩道439至445號對開巴士站埋站時，尾隨一輛密斗貨車扭軚閃避不及，左邊車身撞向巴士車尾。

太子集團陳志｜消息：香港警方凍結27.5億元資產 未有人被捕

警方調查一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團，凍結27.5億港元資產，包括個人或公司擁有之現金、股票及基金等，相信是犯罪所得。消息指，該集團就是陳志的太子集團跨國犯罪組織。

村屋塌牆工傷｜家屬路祭跪地嚎哭：白頭人送黑頭人 以後點生活？

元朗山貝路一幢正在清拆的村屋昨日（5日）有圍牆倒塌，壓斃44歲藍姓女雜工。死者丈夫及親友今早到殮房辦理認屍手續後，下午帶備香燭祭品到事發現場拜祭。惟各人悲慟傷心，多人跪地嚎哭，死者母親更是哭得肝腸寸斷，胞姐喊叫：「謀殺我細妹呀！白頭人送黑頭人，你叫佢哋點生活呀？」一片愁雲慘霧。

JPEX案｜林作等8人案共涉33罪 將轉高院審 林准以30萬元保釋

虛擬資產交易平台JPEX案，警方昨拘控多人，其中涉及林作及陳怡等網紅等8人的案件，共涉33項罪名，包括串謀欺詐及洗黑錢等，他們今(6日)被押至東區法院提堂，8人暫時均毋須答辯，控方透露案件將轉高等法院審理。裁判官把案件押後12月15日作提訊日，該案其中7名被告獲准保釋，林作准以30萬元保釋，交出旅遊證件，並需每天到警署報到。

林卓廷涉議會上騷擾建制派議員案 林被裁定罪名不成立

前立法會議員林卓廷涉在2019年《逃犯條例》法案委員會上騷擾建制派議員案，建制派議員陳恒鑌及周浩鼎早前為控方作供，陳稱憑常識認為林當日滋擾另一時任議員石禮謙，周更形容泛民議員「喪心病狂」，惟被指受滋擾的石禮謙卻為林辯護，稱當時沒有感受到林的威脅，並認為林只是做議員的工作。案件今（6日）在西九龍法院裁決，裁判官鄭念慈認為陳及周或因立場不同，認為林必然是滋擾，然而控方證控未足以舉證，裁定林兩項襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員罪不成立。

美國政府停擺破紀錄 特朗普：致選舉失利 促共和黨人趕快廢拉布

美國聯邦政府繼續陷入「停擺」狀態，至今踏入第36天，打破歷來最長紀錄。美國總統特朗普（Donald Trump）11月5日指，停擺影響4日舉行的地方選舉，導致共和黨失利。他再度催促共和黨人趕快在參議院廢除容許拉布的議事規則。

全運會現首個跳水0分 山西隊選手走板踏偏失誤垂直落水

11月3日，第十五屆全運會跳水男子團體雙人3米板比賽中，山西隊組合趙冬/陳敬煒在第二跳107B（向前翻騰三周半屈體，難度系數3.1）時出現重大失誤，趙冬走板踏偏導致動作未完成，垂直入水，最終得分0分。

日本熊災｜野熊破壞民宅大門闖入屋嚇壞夫婦住客 哥基犬英勇護主

日本今年頻傳熊出沒與襲擊事件，2025年至今已累計至少12人死亡。位於熊害熱點的岩手縣，近日有一頭野熊闖入民居大鬧，把屋主夫婦嚇得半死。所幸一旁5歲的愛犬見狀，朝野熊不斷狂吠，最後成功把熊趕走。