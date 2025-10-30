結業潮｜盤點10月商戶　彩龍皇宮、盈暉等執笠　酒樓重災有三原因

【結業潮／零售業／餐飲業／酒樓／彩龍皇宮／醉瓊樓】本港結業潮持續，最近數個月酒樓成為重災區，除了較早前結業的金鐘名都、鴻星中菜，再有老字號在10月捱不住結業，包括陪伴彩虹街坊45年、曾是「TVB明星飯堂」的彩龍皇宮大酒樓等，其他地區的酒樓也因經營環境惡化決定結業，包括觀塘潮觀城酒樓、海怡半島盈暉海鮮酒家，其中盈暉更是集團的最後一店。



其中兩間酒樓便詳盡解釋結業的原因，主要可分為三方面，首先是新冠疫情後港人趨向在家工作、商業及社交活動減少；第二是消費模式改變，港人掀起周末假期北上或外遊的熱潮；以及經濟帶來的影響，商戶經營成本持續上揚。



彩龍皇宮大酒樓今日（16日）結業，並在閘上貼出告示，寫有「天下無不散之筵席」，又感謝食客45年來的支持。（讀者提供）

擁有45年歷史、位於牛池灣彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓結業，在10月15日上午尚未有官方公布前，不少茶客因從員工口頭得知消息，趁最後一日營業專程到來光顧。（資料圖片/鄭子峰攝）

開業45年彩龍皇宮大酒樓執笠

位於黃大仙彩雲商場、開業45年的彩龍皇宮大酒樓，早前傳出10月16日結業的消息。結業前一日（10月15日）更發生「羅生門」，店內員工就是否結業有不同說法，酒樓老闆、香港餐務管理協會主席梁振華現身，但拒絕回應有關結業的消息。

商場業主領展當晚向《香港01》確認酒樓結業的消息，酒樓翌日也沒有營業，閘外僅貼了「天下無不散之筵席」告示，感謝顧客45年來的支持，但紿終未有提到「結業」兩字。

曾是TVB明星飯堂 李龍基今年登台表演吸金

此外，彩龍皇宮曾是TVB明星的飯堂，由於與無綫電視未搬遷前的清水灣電視城距離較近，不少街坊曾在酒樓遇到多名知名藝人，包括李香琴（已故）、米雪、曾華倩、苗僑偉、黃日華等。

彩龍皇宮近年也經常舉辦《經典懷舊金曲夜》等宴會活動，邀請歌手藝人登台表演，例如麥德羅及鄧英敏等。最近成為全城熱話的李龍基，也在今年3月21日在《聲浪重啟榮耀之夜》中登台，每席12人索價4,688元。

位於觀塘裕民坊的潮觀城酒樓10月21日結業。（裕民坊網頁圖片）

捱過疫情卻敵不過消費模式轉變 觀塘潮觀城開業4年結業

位於觀塘凱匯裕民坊商場的潮觀城酒樓，早前宣布10月21日結業。該店於2021年開業，主打潮州菜，捱過新冠疫情，卻敵不過疫後港人生活及消費習慣的轉變。

酒樓所屬的環科國際集團發出公告指，該店自開業以來財務表現都不理想，由於近年港人趨向在家工作、商業及社交活動減少，加上港人趁周末及假期北上或外遊其他國家，最終董事會決定將酒樓結業，專注發展集團餘下位於尖東的酒樓。

「盈暉海鮮酒家」位於海怡半島西商場的分店，宣布因租約期滿結束營運。（盈暉集團網站圖片）

位於香港仔海怡半島西商場的「盈暉海鮮酒家」 日前貼出公告，宣布因租約期滿結束營運。（南區之友，島隅之情Facebook圖片）

海怡半島盈暉海鮮酒家最後分店結業 長沙灣店8月曾涉拖糧700萬

位於海怡半島西商場的「盈暉海鮮酒家」宣布因租約期滿結束營運，營業至10月12日為止。 該集團另一家位於長沙灣的分店，亦已於8月結業，當時飲食業職工總會表示，正協助逾50位員工到勞工處落案，追討金額約700萬，涉及拖欠7月薪金、遣散費、代通知金、年假、休息日等。

根據公司網頁顯示，盈暉海鮮酒家隸屬於盈暉集團，而該集團自2003年創立，經營高級飲食品牌，以精緻粵菜為代表，曾在香港及澳門擁有8間分店，分別為「盈暉海鮮酒家」及「盈暉燒味至尊」兩大品牌。

位於銅鑼灣百德新街懷舊餐廳「喜喜冰室」疑似結業。（喜喜冰室FB圖片）

有網民發現該店沒有營業、關上大門，懷疑結業。（網頁截圖）

銅鑼灣喜喜冰室結業 7月曾發生食客燒傷意外一人危殆

位於銅鑼灣百德新街、主打懷舊風的餐廳「喜喜冰室」，店內採用上世紀70至80年代的港式元素，加上招牌菜「雞批浮台」別出心裁，吸引不少內地旅客到店打卡品嘗美食，甚至日本飲食節目也專程採訪。據該店所在的恒隆商場官網，該店曾顯示暫停結業，現時在餐廳名單已消失，即已經結業。

翻查資料，「喜喜冰室」今年7月底曾發生食客燒傷事故，侍應送上鐵板餐澆上玫瑰露酒後點火，繼而在添酒時意外搶火，造成兩名女食客燒傷，46歲女傷者一度情況危殆，後來轉趨嚴重。消防處後來表示該店違反消防安全條件，沒有設置所需的乾粉滅火筒等。

執笠倉元朗分店今晚（13日）在社交平台Facebook宣布，將營業至10月，不再續約。（執笠倉facebook圖片截圖）

執笠倉今晚（13日）在社交平台公布，元朗店因租約及租期未能與業主達成共識，預告將於10月結業。(執笠倉FB截圖)

執笠倉元朗店10月結業 老闆：租金不合理 另覓舖位

平價連鎖家品雜貨舖「執笠倉」繼北角分店於8月「止蝕離場」結業後，10月13日在社交媒體宣布元朗分店將營業至10月，不再續約。

店方表示，元朗分店由2019年尾開始起租用該舖位，「期間經歷風風雨雨，從冇拖欠交租，遲交租紀錄」，曾努力與業主多次磋商，仍然不能在租金及租期達成共識，「唯有忍痛結業」，並表示會盡快在同區重新尋找一間舖位，店方強調：「唔係全線執笠，只係重整業務。」

但馬屋集團旗下品牌「日本黒毛和牛焼肉牛太」即將全線結。（日本黒毛和牛焼肉牛太FB圖片）

「日本黒毛和牛焼肉牛太」最後一間位於屯門錦薈坊的分店10月26日最後營業。（OpenRice圖片）

日本黒毛和牛焼肉牛太全線結業 集團︰營運策略調整

日本過江龍但馬屋集團旗下的日式燒肉店「日本黒毛和牛焼肉牛太」宣布，由於營運策略調整，最後一間位於屯門錦薈坊的分店明日（26日）最後營業，集團其他品牌將繼續以不同方式，將開心的用餐體驗延續下去。

該品牌由2022年起進駐馬鞍山新港城中心，同年在沙田中心及屯門錦薈坊開設分店，惟開業不足3年，各分店陸續結業，直至上周更宣告暫別香港市場。

小紅書網紅店「天龍燒鵝」位於灣仔鵝頸橋一帶的分店早前結業。（OpenRice圖片）

不少KOL及內地旅客到「天龍燒鵝」品嚐港式燒味。（OpenRice圖片）

灣仔網紅店天龍燒鵝因加租縮舖 老闆︰好似幫業主打工

小紅書網紅店「天龍燒鵝」老闆阿成早前在小紅書公布，由於靠近鵝頸橋分店的業主加租至10多萬，雖然仍然賺取薄利，但經營非常吃力，寧願調整經營策略，結束鵝頸橋分店，專注做好修頓球場的本店，以削減租金及薪金等開支。他強調，在找到接班人確保燒味的品質前，不會考慮擴展業務。