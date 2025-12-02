宏福苑大火｜聖公會：無法辨認遺體或需時數月驗基因　家屬感徬徨

大埔宏福苑發生五級奪命火第七日，造成151人死，至少30多人失聯，災民面對失去至親之痛，社會亦彌漫哀傷氣氛。香港聖公會福利協會服務總監陳慕寧今日在電台節目指，機構在現場協助輔導辨認遺體的家屬，過程有不少居民心情矛盾，一方面希望得到家人消息，一方面又擔心他們已遇難。她又提到，部份家屬若無法辨認遺體，可能需要長達數月的DNA測試以確認身份，因此心情徬徨。



12月1日，有大埔宏福苑火災遇難者的家屬在封鎖線內為先人做法事。（資料圖片/夏家朗攝）

火災後，不少機構為災民提供情緒支援，包括香港聖公會福利協會。協會服務總監陳慕寧在港台節目《千禧年代》中說，在大埔宏福苑五級火後，許多居民面對失去家人時，都有矛盾的心情，尤其是政府開放場地供居民辨認失聯家屬時，他們既希望得到家人的消息，但又害怕面對家人可能已離世的現實。

她續說，協會因此與政府人員溝通，在現場協助家屬做好心理準備，以減少面對家人遺體時的衝擊。火災後，不少家屬陸續到富山殮房認領家人遺體，陳慕寧指，家屬在面對悲痛的過程中，情緒會出現波動，加上家人遺體運到富山殮房時，或會有變化，與相片不同，家屬會有否定情況，不願承認遺體是家人。亦有家屬無法辨認遺體，可能需要長達數月的DNA測試以確認身份，因此心情徬徨。

陳慕寧提到，一些目擊事故的市民，或從新聞得知事件的市民，情緒都受到影響，會反覆觀看新聞片段，並對事件產生投射，如火災中的小童和長者，會令他們想起家人年齡相若的家人，「同理心亦會令我哋唔開心」。

需要情緒支援的亦並不只大眾，陳慕寧說救援人員亦會有需要。她透露有一名需處理事故遺體及相關影像的救援人員，他本身就是宏福苑的居民，雖然其部門容許他休假，但他選擇堅守崗位，希望可為鄰舍出一份力。