宏福苑大火｜獨立委員會由法官領導　可減法定程序　無法定傳召力

大埔宏福苑火災死亡人數今日（2日）增至少156人。行政長官李家超今早宣布成立由法官「主持」的「獨立委員會」審視事故及迅速蔓延的原因。據了解，今次委員會並非按《調查委員會條例》成立的「獨立調查委員會」，「獨立委員會」沒有法定傳召權力，性質與2018年大埔九巴車禍後，政府成立的「獨立檢討委員會」相似，不同於因應南丫海難而成立的獨立調查委員會。



翻查資料，2018年大埔九巴車禍後，政府成立沒有法定傳召力的「獨立檢討委員會」，調查期間，運輸署一度以商業機密為由，拒絕向委員會提供一份載述專營巴士公司意外數據的文件，後來委員會再提出要求並獲專營公司同意，才取得該文件。不過有指法定程序需時較久，包括涉及人選、職權範圍等，當務之急是盡快「落實去查」。



特首李家超宣佈將成立由法官主持的「獨立委員會」，審視起火及迅速蔓延等相關問題，會研究工作範圍。（廖雁雄攝）

根據《調查委員會條例》，「獨立調查委員會」須由法官出任「主席」。不過今早特首李家超則稱會成立「獨立委員會」，並由法官「主持」。據了解，今次委員會並非按條例成立，即沒有法定傳召力。

「獨立調查委員會」被當作為司法程序 委員會具有法官權力

兩者有何分別？《條例》列明，「獨立調查委員會」被視作司法程序，委員會具有法官權力，有權傳召任何人出席作證或出示任何物品或文件，否則可發出逮捕令以強迫傳召證人，若無合理辯解則犯藐視罪。

翻查資料，2012年南丫海難事件，翌日宣布成立「獨立調查委員會」，委員會事隔6個月、在2013年4月向特首提交報告，提交11日後，政府指由於正進行司法程序，會遮蓋船長責任問題的內容 ，直至事發3年後才公開完整報告。

有市民12月1日早上續到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，他們眼前的大廈，火災之後如同廢墟。（夏家朗攝）

「獨立委員會」需公開邀請各方提交書面意見或出席聽證會

政府今次擬成立的「獨立委員會」，料性質與調查2018年2月大埔九巴車禍的「獨立檢討委員會」相似。

有意見指「獨立調查委員會」屬司法程序，擔心調查時間長，成立「獨立委員會」可更快完成調查。翻查九巴車禍資料，當年「獨立委員會」在意外後一個月展開工作，透過公開邀請各方提交書面意見或出席聽證會，並在事發後10個月向特首提交報告，時間較按法例成立的「獨立調查委員會」為長。

委員會網頁提及，《報告》中致謝章節的一句句子的一部分在經諮詢法律意見後被遮蓋，未有對外公開，待所有刑事司法程序完成後才公布完整報告。

調查九巴事故「獨立檢討委員會」索巴士意外數據受阻

「獨立委員會」並無法定傳召權。當年調查期間，運輸署一度以商業機密為由，拒絕向委員會提供專營公司每年向署方呈交的5年遠期計劃，而該計劃載述巴士意外數據。後來，經協助委員會的大律師在時任署長陳美寶（現任運輸及物流局局長）提供口述證供時，向其作出要求，並得到所有專營公司同意，委員會最終取得該計劃。

12月2日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

李家超今早出席行會前見記者，稱屋苑的維修建築工程，從施工到監督出現嚴重疏忽，要提出系統性改革。當局的調查方向包括：第一，樓宇維修工程施工安全要求、標準、監督、日常維護制度；第二，工程環節有否不適當相連利益、角色衝突、合謀串聯的系統問題；第三，維修工程用料清單是否全面，檢測是否有效；第四，各環節監管人員角色的承擔，包括政府及授權負責的專業人員；第五，大廈涉貪圍標招標問題；第六，大廈消防系統運作有效運作的監督問題；第七，大火的相關責任；第八，法律懲罰的足夠性。