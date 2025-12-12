今日新聞8分鐘｜港鐵站男暈亡｜打「香港大藥房」名號內地藥大賣‎

車cam｜長沙灣十字路口兩私家車猛撼2傷 Tesla撞至打白鴿轉掃欄

長沙灣今晚（11日）發生車禍。晚上7時18分，兩輛私家車駛至大南西街與長裕街交界時相撞，其中一車再撞欄。意外中，兩車司機分別報稱頸痛及眼部不適，被送往廣華醫院治理。警方將案件列作「交通意外—政府財物損毀」處理，正調查意外成因。

車禍一刻車cam在網上瘋傳，可見一輛黑色Tesla私家車，沿荔枝角道轉入大南西街後，途至長裕街交界路口時，一輛白色私家車疑未有在讓線等候直出，Tesla扭左閃避無果，遭攔腰猛撞傳出嘭一聲巨響，繼而打白鴿轉，撞毀向路邊欄杆。另一片段可見，白色私家車車頭嚴重損毀，碎片佈滿地上；Tesla則後轆飛脫，車頭指回相反方向，目擊者形容：「撞到咁嘅樣，調返轉頭」。

入境處女職員831被捕後遭革職 指分娩喪犬影響記憶 求覆核決定

入境處一名女職員，2019年8月31日在太子站月台遭警方拘捕。入境處18個月後對她展開內部調查，最終裁定她行為失當，公務員事務局經考慮後將她革職。女助理員不服裁決，提出司法覆核，案件今（10日）在高等法院審理。女職員指她當時剛分娩3個月，記憶力衰退，加上愛犬離世，影響她在會面上的表現，才會記錯被捕時所處樓層。局方卻認為她是故意提供不實資料，並非因記憶力差。法官高浩文聽表示將於明年2月13日或之前頒布書面裁決。

有片｜港鐵南昌站男子暈倒送院亡 女職員一度叫喚：救護員嚟緊㗎

港鐵南昌站有人暈倒。今日（11日）晚上8時45分，警方接獲報案，指一名男子在南昌站一列車上突然暈倒。救援人員接報趕至，發現姓黃（59歲）事主仍然昏迷，由救護車將他送往明愛醫院搶救後，終告不治。

《香港01》獲得讀者提供事發一刻相片及影片，可見男事主暈倒在車廂接駁位置，救護員未到達時，數名港鐵職員在場施援，其中一名女職員不斷拍打事主試圖喚醒他，「先生、先生！救護員嚟緊㗎喇！聽唔聽到我叫？」男事主其後被抬上擔架床，需用自動心外壓機急救。讀者稱讚港鐵職員盡責，「要多謝佢哋。」

打「香港大藥房」名號內地藥大賣1.06億 多家企業被罰網購仍在賣

《香港01》3月揭發，大量打着「香港大藥房」品牌或字號的內地生產保健品，疑虛假宣傳、印上虛假香港地址、盜用屈臣氏歷史，假扮為百年香港品牌，在內地和香港市面及網上平台出售，香港更有近200間公司以「香港大藥房」為名註冊成立。內媒統計，經統計，這些產品共賣出140.8萬單，總銷售額超1.06億元（人民幣，下同）。

當時，江西省樟樹市市場監督管理局表示，部份商品涉引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤​​導消費者，已查封其中一間生產企業，責令企業停止生產活動，並立案調查。廈門市監局亦指，已查明一間經營「香港大藥房」直播平台的公司涉虛假宣傳，將立案調查，並會調查另外兩間涉事公司。近日公布裁罰結果，多家內地企業被罰款1900元到22萬元不等。

黎智英涉違《國安法》案周一裁決 法院將開7延伸法庭

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，經過156天審訊，在今年8月28日已完成所有聆訊程序，司法機構網頁顯示，案件將於下周一(15日)頒下裁決。

宏福苑火｜消防向何偉豪追授消防隊目榮銜 最高榮譽喪禮後葬浩園

大埔宏福苑五級大火中，37歲消防員何偉豪不幸殉職。消防處表示，今日（11日）向已故屬員何偉豪追授消防隊目榮譽職銜，以表揚他在執行滅火救援工作期間，堪稱典範的服務及無私的精神。追授儀式於沙田消防局舉行，消防處處長楊恩健向何偉豪頒授追授函件及消防隊目階級章刺繡，由何偉豪家人代表接受，新界北總區的屬員亦在場見證。

消防處指，何偉豪生於1987年，在2016年加入消防處任職消防員，隸屬沙田消防局，服務消防處約9年來一直表現優秀，克盡職守。他多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹。2025年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動期間因公重傷，不幸殉職。該火警其後升為五級。何偉豪英勇無畏、向火逆行的奉獻精神，充分體現「救災扶危，為民解困」的消防使命。

宏福苑大火｜陸啟康任獨立委員會主席 可要求獲賦予「調查權力」

大埔宏福苑發生五級火災至今160人罹難。行政長官李家超今（12日）宣布委任法官陸啟康擔任獨立委員會主席，委員包括陳健波及歐陽伯權。委員會職權範圍有四點，包括調查火警成因、樓宇維修監督制度、各環節人員角色、樓宇維修涉舞弊及圍標等問題、法律監管是否足夠及提出建議等，預計9個月內完成報告。

李家超表示考慮給予委員會「備用權力」，如審視過程中就特定議題及環節，認為有需要獲賦予法定權力完成工作，可向行政長官提出，讓委員會就相關事宜按香港法例第86章《調查委員會條例》，成為法定調查委員會，行使法定權利，獲取有關資料及事實。他形容賦予獨立委員會「最大嘅主導權同埋靈活空間」，簡化流程，以有效盡快完成艱巨工作。

甯漢豪拒認建造業爛透 林哲玄再問：次次話單一事件服唔服到眾？

瑪嘉烈醫院擴建工程有分判商懷疑偽造監測震動儀的校正證明，醫療衞生界立法會議員林哲玄周四（11日）批評香港建築業「爛到不可再爛」，發展局局長甯漢豪其後稱絕對不同意建業是「差勁」，雖業內有害群之馬，但不應一竹篙打一船人。

林哲玄今日（12日）在電台節目回應甯漢豪「害群之馬」說時列舉最近涉及建築業的一連串涉嫌造假事件 ，反問：「係咪仲係少數害群之馬？」

林哲玄強調他所指「爛到不可再爛」的是建造業不良文化，是其營商文化，非針對某一些專業人士，且非單一事件：「圍標我中學聽到𠵱家，係上世紀的事......我唔係行內人，普通市民外邊睇，次次都話單一事件，服唔服到眾呢？」

無業漢涉扮宏福苑災民騙援助金1.8萬 將查是否另騙其他機構

無業漢涉利用他人的身份證副本申請災民證，以冒認是大埔宏福苑火災災民，向民政事務署、樂善堂及聖公會騙取共1.8萬的援助金，被控欺詐及以欺騙手段取得財產等共5罪。案件今（12日）在粉嶺裁判法院提堂，裁判官陳炳宙應控方要求，將案件押後至2月20日再訊，以待警方進一步調查，包括向其他政府及非政府組織(NGO)機構查詢被告會否其他欺詐行為，亦需時查閱閉路電視及被告的手提電話。被告有保釋申請被拒，期間須還押懲教署看管。

內地男子海洋館吸煙拒聽勸 遭白鯨「噴水制裁」 全身濕透極狼狽

近日遼寧大連一家海洋館內一頭白鯨「精準噴水制裁」吸煙者事件在網絡上引起關注，相關話題登上百度熱搜。從影片中可見，一名男子無視禁煙標示，遭館內工作人員多次勸阻，仍執意點燃香煙。就在其吞雲吐霧時，水池中一頭白鯨突然跳出水面，精準向男子頭部噴射水柱，香煙瞬間被澆滅，男子隨後狼狽離開。