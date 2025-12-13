今日新聞8分鐘｜單位火警戶主涉縱火｜機場列車爆火花四年後通報

商經局前局長蘇錦樑病逝 終年67歲

商務及經濟發展局前局長蘇錦樑逝世，終年67歲。據了解蘇錦樑早前病重，有傳他患上血癌，死因與腦血管病（中風）有關。

蘇錦樑曾擔任民建聯副主席，離世前仍是其會務顧問之一。民建聯發表聲明稱，全體成員對其離世表示深切哀悼，並向蘇錦樑先生的家人致以誠摯慰問。

大圍九巴追撞釀3車串燒 私家車變「三文治」男司機送院

大圍今日（12日）發生交通意外。早上10時51分，兩輛私家車與一輛九巴沿美田路行駛，途至港鐵大圍站對開時，兩輛私家車因應交通燈號停下，巴士則疑收掣不及，從後撞上，引致3車串燒。意外後，中間私家車的21歲姓羅男司機，頸部不適送院。

網上車cam片段顯示，當時兩輛私家車已順序在燈口前停下，一輛「暫停服務」九巴駛至時，突然猛撼前車，中間私家車宛如「三文治」，慘遭推前半個車位，再撞前方私家車。

天水圍天澤邨單位陷火海 男傷者多處燒傷屢掙扎 送院後陷昏迷

天水圍發生火警。今日（13日）凌晨3時43分，警方接獲多人報案指，天澤邨澤潤樓一個單位冒煙起火，消防接報到場開喉撲火，救出一名男子。年約51歲姓謝男傷者多處燒傷，清醒由救護車送往屯門醫院接受治理，惟據報他身體有約20%燒傷，送院後陷入昏迷。同日凌晨4時11分，消防將火撲熄，初步相信有可疑，列作「縱火」處理，交由元朗警區刑事調查隊跟進。消息指，人員在單位廚房及廁所均發現火頭。事件中，至少400人需要疏散，隨後陸續返回住所。

根據網上圖片和影片，該個高層單位陷入火海，冒出大量濃煙，現場警鐘一直鳴響，消防救出男傷者，救護員在該樓層的升降機大堂，為傷者提供初步治理，相信男傷者因嚴重燒傷，所以痛到不斷掙扎；另外，多名住戶從睡夢中驚醒，前往樓下暫避，多輛消防車到場。

機場捷運四年前列車爆火花、上月塌石屎 01查詢後機管局始通報

香港機場旅客捷運系統（APM）接連發生事故，但機管局並無通報機電署。《香港01》獲得2021年4月1日機場捷運列車運行期間，轉彎時爆出大量火花的片段。機管局承認無向機電署通報，直至《香港01》查詢後始交報告，距離事發已相隔四年半。

另外今年11月29日深夜收車期間，路段的天花有石屎剝落，《香港01》12月10日查詢後當晚，機管局始安排獨立結構工程師檢查，並在兩日後向機電署通報。

機電署自去年12月至今年11月，共接獲七宗涉及機場捷運的事故通報。

工展會2025開鑼｜數十人排隊搶購$1鮑魚 有市民料花數千元買海味

【工展會2025/工展會/工展會免費門票/工展會開放時間/工展會入場費】第59屆工展會周六（13日）起至明年1月5日在維園舉行。今早距離正式開放入場一小時，已有逾百名市民在排隊等候搶購限量的一元產品，包括有將軍澳居民提早跨區前來捧場，最終她成功搶購最後一份一元鮑魚福袋，興奮地說：「好多嘢喎！非常之開心！」

警國安處拘9男 揭辦軍事訓練檢武器爆炸品 部份曾往宏福苑災場

警國安處今午（12日）召開記者會，昨晚（11日）先在新蒲崗一工廈拘捕6男，其後再在屯門及油麻地拘捕3男，揭發有人在重門深鎖的工廈單位內，進行軍事形式的槍械、軍刀、格鬥、無線電通訊訓練，部份人曾更曾以「黑暴」裝束，現身大埔宏福苑大火現場。

行動中，警方檢獲大批氣槍、刀劍、爆炸品及3D打印機等，會調查是否曾用作自製槍械或槍械零部件。今次亦是警方首次引用《維護國家安全條例》第13條「非法操練」條文作出拘捕行動，現正調查涉案人士擔當的角色及有否在逃人士。

南京大屠殺88周年 紀念館舉行國家公祭儀式 全市默哀1分鐘

南京大屠殺88周年，今日（13日）是南京大屠殺死難者國家公祭日。為悼念南京大屠殺死難者和所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞，緬懷為中國人民抗日戰爭獻出生命的革命先烈和民族英雄，牢記侵略戰爭給中國人民乃至世界人民造成的深重災難，宣示牢記歷史、不忘過去、珍愛和平、開創未來的堅定立場，上午10時，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行國家公祭儀式。

深圳機械人躍起完成凌空迴旋踢 CEO實測遭踹飛：無護具會骨折

12月2日，深圳眾擎機器人發佈新款人形機械人T800。今日（12月7日）眾擎發佈影片，其中T800人形機械人與身穿護具的眾擎CEO趙同陽對戰，將老闆一腳飛踹在地，更配文「踹老闆是私人恩怨」。

天文台｜特別天氣提示：冷鋒下午稍後橫過廣東沿岸 明早市區14度

【明日的天氣／天文台／HKO】天文台今日中午（13日）發出特別天氣提示，預料一道冷鋒會在今日下午稍後橫過廣東沿岸，本港北風將會增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。明早市區最低氣溫約14度，新界部分地區寒冷。星期一早上仍然清涼。市民應留意天氣變化，注意保暖，多關顧長者及慢性病患者。