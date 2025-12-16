今日新聞8分鐘｜司機食大麻駕校巴｜亞運3金得主 舉報教練搶獎金

大埔碗窰村屋65歲男工棚架墮下 昏迷送院搶救

今日（16日）早上10時13分，大埔上碗窰路11號一村屋發生工業意外。一名男工人由意外從兩層高的棚架墮下，不省人事。救援人員接報趕至，發現姓區（65歲）事主仍然昏迷，替傷者急救後，將他送往沙田威爾斯親王醫院搶救。

據了解，現場為一幢正在進行翻新的2層高村屋，傷者為泥水工人，事發時他在外牆進行泥水工程，期間從約2層樓高位置墮下，頭部受傷。警方正封鎖現場，將案件列「工業意外—有人意外受傷」跟進。

宏福苑大火災︱法團原明日開會 稱列席人數眾多延期另覓場地

大埔宏福苑五級大火發生近3星期，宏福苑業主立案法團原定於本周三（17日）晚上在太和社區中心禮堂舉行全體委員會議。法團昨日（15日）發通告表示，因為收到業主及居民反映，指絕大部分業主及居民希望列席參與會議，但由於禮堂面積有限，未能確保會議能順利舉行及避免混亂，法團決定延遲舉行會議並安排較理想場地，詳情有待稍後公佈。

漁灣邨六旬漢不滿街坊水喉聲響起衝突 兩敗俱傷同被捕

柴灣漁灣邨發生傷人案。今日（16日）早上6時49分，漁灣邨漁順樓一名女住戶報案，指其父親在單位外走廊遭鄰居用尖物襲擊，頭部受傷。與此同時，大廈保安員亦報警稱，兩名男住戶爭執打鬥。

九龍塘幼稚園載客校巴左搖右擺慢駛 24歲司機疑食大麻後駕駛被捕

一名幼稚園校巴司機接載學生期間，被揭發懷疑吸食大麻後駕駛被捕。今日（16日）下午1時13分，東九龍交通特遣隊巡邏期間發現，一輛載有幼稚園學童的校巴，在觀塘繞道中線行駛時車速過慢，而且左搖右擺；至太子道東近警務處東九龍總區總部對開，警方「隱形戰車」上前截查。

該名姓邱（24歲）男司機未能通過快速口腔液測試，涉嫌毒後駕駛被捕，現正被扣留調查；警方召緝毒犬到場協助。據了解，邱男疑曾吸食大麻，但身上未有發現毒品，校車內亦沒有檢獲毒品。

李家超述職｜習近平連續四年充分肯定特區工作 李料今年財政轉盈

行政長官李家超今日（12月16日）下午在中南海國家主席習近平及國務院總理李強等中央領導人述職。習近平表示，李家超帶領特區政府成功舉行第八屆立法會選舉及主動融入國家發展大局，中央對其與特區工作充分肯定。過往三年李家超述職時，習近平均表示對其與特區工作充分肯定。

亞運3金得主王莉稱拒給領導15萬獎金遭打壓 隊內充斥辱罵、體罰

曾在杭州亞運會上獲得3塊金牌的龍舟運動員王莉，近日在社交媒體上實名舉報其領導范繼文，稱對方向她索要15萬元人民幣（下同）比賽獎金，她拒絕後被長期打壓，導致患上抑鬱症。且隊內長期存在辱罵與體罰情形，隊員因未寫訓練日記而被罰下跪，甚至有人受傷需縫針。雲南省體育局回應稱，第一時間成立調查組全面開展調查，將根據調查結果，依規依紀依法進行處理。

解放軍空中｢航母｣｢大蝙蝠｣先後首飛 專家：美軍在南海如裸跑

全球體型最大軍用無人機、號稱「空中航母」的無人機母艦「九天」，上周被官宣在中國西北的陝西省完成首飛。緊接著，被稱為「空中大蝙蝠」的中國國產大型高空高速隱身無人機「彩虹7」，星期一（12月15日）同樣被官宣在西北成功首飛。

錦田鄉酬恩建醮｜《健力士世界紀錄》認證：全球最大臨時竹構祭壇

元朗錦田鄉上周六（13日）起至本周五（19日）一連七天舉辦十年一屆的酬恩建醮，錦田一片空地中由3萬支竹搭建、佔地逾4萬平方呎，高逾30米（約5層樓高）的戲棚最矚目。

醮棚經嚴格審核後，戲棚已獲《健力士世界紀錄》(Guinness World Records)認證為「全球最大臨時竹構祭壇」（Largest bamboo structure altar (temporary)）。

中九龍繞道油麻地段12.21早10通車 暫免費 警籲當日勿過早排隊

中九龍繞道（油麻地段）將於周日（21日）通車，從油麻地前往九龍灣的車程由繁忙時間約30分鐘，大幅減少至約5分鐘。有關方面今日（16日）公布，中九龍繞道油麻地段通車時間為周日早上10時。

不少駕駛者或希望爭取首批使用繞道，但為確保首日通車暢順無阻，警方提醒，駕駛者不要過早在鄰近繞道的九龍灣常怡道一帶等候，如果有任何車輛阻塞附近道路，警方會立即移走相關車輛，並呼籲駕駛者通車當日要留意以及遵從警員指示。