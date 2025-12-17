今日新聞8分鐘｜女子疑點香薰失火燒傷｜天降$8.8萬燒焦「大牛」

米埔九旬翁捱私家車撞 昏迷送院不治 32歲司機涉危駕被捕

新界北區發生車禍。周三（17日）凌晨4時10分，一輛私家車沿担竿洲路往元朗方向行駛，當駛近米埔時，撞到一名正在路面步行的老翁。傷者被拋上擋風玻璃再墮地，身體多處嚴重受傷，重傷昏迷。救護員接報趕至，經急救後將他送往沙田威爾斯親王醫院搶救，惜於上午7時37分終告不治。

東箱龜被盜｜警拘1男 老闆失而復得收起珍藏 熟客愛放龜曬太陽

深水埗一間賣兩餸飯的食肆，周日（14日）被賊人偷去一隻東箱龜。幸經負責人報警追查後，警方已拘捕疑人，而且人贓並獲。《香港01》今日（17日）中午到食肆了解，得知東箱龜已被負責人收起珍藏，有餐廳熟客坦言平時光顧時會放龜曬太陽，指物歸原主，替老闆開心。

急症室元旦新收費｜醫管局憂交替現爭拗 有截龍安排 酌情用舊價

公營醫療服務收費改革明年1月1日實施，其中急症室由目前一律收180元，改為按緊急程度設兩級制收費，危殆（第一類）及危急（第二類）病人免費，其餘3類病人（緊急、次緊急及非緊急）收400元。

醫管局總行政經理袁卓斌今早（17日）在電台節目表示，最擔心是12月31日至1月1日之間，系統轉換過程時出現爭拗，就此，醫管局會安排額外人手並有「截龍」方式，強調會人性化處理，並會酌情容許部分病人支付舊有價格。

銅鑼灣執紙皮婦遭定滑輪擊中 留醫12日不治 丈夫悲慟：唔知點做

銅鑼灣本月5日發生高空墮物傷人案，一名51歲姓彭內地女子來港協助胞姊執紙皮，減輕胞姊照顧九旬姊夫的重擔，卻在渣甸街與怡和街之間一後巷遭高處墮下的定滑輪擊中，頭部浴血昏迷，一直危殆留醫深切治療部；至今日（16日）早上10時48分，終告不治。

死者丈夫鍾先生接受《香港01》電話訪問時表示，兩名女兒今日立即由廣州趕來港見母親最後一面，目前3父女已返回廣州，待警方安排認屍時才再來港，哽咽稱：「我而家都唔知點做。」他又指，妻子的胞姊傷心欲絕，「佢比我仲傷心，話如果當日係佢（死者）煮飯畀姊夫食，就唔會搞成咁‥‥‥」

屯門景峰花園女子疑點香薰失火燒傷 百人疏散 2人不適同送院

屯門發生火警，周三（17日）凌晨2時半左右，消防接獲多個火警報告，指景峰花園第4座有單位起火，過百人疏散至樓下及大廈天台。事件中一名女子手腳二級燒傷，清醒送院；另有兩名男住客吸入濃煙不適須送院治療。與此同時，單位內亦有三隻寵物貓被救出，其中一隻清醒、一隻昏迷，須救護員進行心外壓，另有一隻明顯死亡。

鯉魚門邨天降鈔票 警檢$8.8萬紙幣多張大牛被燒焦 列刑毀案調查

今日（17日）上午8時24分，警方接獲一名保安報案，指鯉魚門邨鯉生樓有一些紙幣從天而降，散落在大廈對開地面，部份有被燒過痕跡。警方接報到場調查，並檢獲相關紙幣，經點算後共有88,030元，當中有26,030元的紙幣被燒毀。案件交由觀塘警區刑事調查隊1隊跟進。

海關首破貨船吸水口藏毒檢$2.5億可卡因 撈11小時潛水機械人建功

香港海關破獲近年最大宗可卡因販毒案，除是首次偵破利用遠洋船船底吸水口藏毒的案件，亦是潛水機械人引入4年以來首次建功。

不法份子將巨型貨輪化作「海上流動毒品倉」，將多達417公斤、值約2億5600萬元的可卡因，藏在水深11米的船底吸水口，循環途經巴西、新加坡、香港、上海等地散貨。海關聯同消防進行研判後，派潛水機械人及潛水員落海，耗時11句鐘在海中撈毒，過程艱辛、風險極高。行動中，兩名印度船員被捕，不排除有更多人被捕。

屯馬綫班次｜配合路軌調整 明年2.1及3.8 途經紅磡站須轉車續行

港鐵公司今天（17日）宣布，由於屯馬綫紅磡站至尖東站之間將進行路軌改道的跟進工序，部份路段需要短暫封閉。屯馬綫明年兩個周日，2月1日及3月8日實施特別服務安排，途經紅磡站的乘客需在該站下車，前往對面月台轉車繼續行程，預計過程額外花多4至5分鐘。港鐵會透過不同渠道提醒乘客相關的安排，亦會加派職員於現場指示及協助乘客。

新會陳皮造假｜廣西｢工藝皮｣冒充 1個月速成扮｢10年貨｣售2000元

央視12月14日曝光新會陳皮造假產業鏈。部分陳皮生產企業為緩解資金佔用壓力，採用「速成加工」方式，將1個月的茶枝柑果皮加工處理後偽冒成3-10年的自然陳化陳皮，批發價每公斤140元（人民幣，下同）左右，售價卻高達2000元。相關部門成立聯合調查組，正在全面調查中。