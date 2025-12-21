今日新聞8分鐘｜凌志避警拋乘客出車｜停車場落閘車主通宵候取車

有片｜八鄉七星崗劏車場起火冒濃煙 屢傳爆炸聲 8人疏散

今（21日）凌晨約2時許，警方接獲報案，指八鄉七星崗一個劏車場起火，濃煙席捲半空。事件中8人疏散，無人受傷。

從網上片段可見現場火光熊熊，不斷傳出爆炸聲。消防員接報到場動開喉撲救，其後將火救熄，正調查起火原因。

上水粉嶺冬至停水｜部分大廈鹹淡水全停 居民排隊取水做節恐受阻

上水居民冬至做節受爆水管停水阻礙。今日（21日）清晨上水雞嶺新運路近掃管埔路單車徑行人路一條食水管爆裂，現正搶修。在維修期間，安盛苑、天朗樓、天美樓、天喜樓及天平商場的食水供應會受影響，水務署派出水車及設置臨時水箱於天平邨。不少市民受影響，外出排隊取水，主要擔心今晚無水煮飯「做節」，希望到傍晚回復正常供水。

凌志避警拋乘客出車 同司機同輛車涉8月危駕 狂人伏車頭續行車

北區今日（20日）發生警車追逐可疑車事件。一輛白色凌志私家車早上涉嫌在車禍後不顧而去，事後在文錦渡路被警方追捕時，上演驚險場面，高速掟彎將男乘客拋出車廂。警方事後拘捕3男，包括42歲彭姓男司機，涉嫌「狂亂駕駛」、「藏有危險藥物」、「停牌駕駛」。

消息指，該名彭姓男司機駕駛同一輛白色凌志私家車早有前科。於今年8月11日，途人目擊該輛私家車沿粉嶺公路行駛，有人伏在車頭，司機沒有理會續行駛約5公里，出現「狂人伏車頭」一幕。警方其後以涉嫌「藥後駕駛」、「危險駕駛」和「普通襲擊」拘捕一名42歲姓彭男司機，並以「管有危險藥物罪」拘捕車上兩名乘客。

灣仔非24小時停車場落閘13車「被困」 司機︰乜嘢規矩 警列投訴

本港許多停車場並非24小時營業，一旦過了營業時間就會落閘。警方今日（21日）凌晨0時57分接報指，灣仔莊士敦道181號一個非24小時經營的停車場落閘，導致13名司機無法取車駛走，警員到場跟進，和停車場管理公司主管溝通後，相信有人拒絕開閘，一眾司機需要等到早上才能取車，警方列作「投訴」處理。

有車主徹夜留守，今早8時許仍然在場的車主表示在車內逗留了7至8小時，聲稱最前排的私家車已無電，導致後面的車也未能駛出，考慮召拖車到處理。車主強調，12時25左右已抵達停車場取車，不滿停車場未到關門時間即落閘，要求停車場管理公司交代事件，並給予合理解釋。

冬至｜移澳港人花$2000買餸做節 稱宏福苑火災啟發珍惜相聚機會

今（21日）是冬至，俗語謂「冬大過年」，有市民在中午來到九龍城街市買餸，準備與家人做節。有已移民澳洲的港人花費2千多元選購食材，打算今晚與10多位家人吃火鍋，笑言「每年先（有一次）聚到一齊」。上月底大埔宏福苑發生五級火，逾百人死亡，無數人失去摯愛，他說事件讓他更珍惜與家人相處的機會。亦有市民感嘆「今日唔知聽日事」，指「有屋企人就同屋企人聚多啲 ，享受生活，享受當下」。

中九龍繞道．有片｜直擊首批車九龍灣等候駛經油麻地段 巴士排頭

中九龍繞道（油麻地段）今早（21日）10時正式通車，經繞道由油麻地前往九龍灣的車程，由30分鐘縮短至5分鐘；九龍灣來往西九龍公路，預計行車距離7公里，需時約7分鐘。在九龍灣入口，未到10時已有多架車輛排隊，排最頭的是兩架巴士。通車後流較多，出入口未見有塞車。至10時10分，第一批由油麻地出發的車輛抵達九龍灣出口。

中九龍繞道．有片｜方國珊實測九龍灣7分鐘抵西九 觀繞入或塞車

中九龍繞道（油麻地段隧道）今早（21日）10時通車。《香港01》記者今日與候任立法會議員方國珊實測由將軍澳出發，成為首批車經繞道前往西九高鐵站一帶，僅需15分鐘。其中由離開啟祥道進入啟德交滙處經繞道到西九高鐵站一帶，僅花大約7分鐘，全程順暢。

經啟福道進入隧道的行車線為滙合線，不少車在入口處要停車切線，導致過百米車龍。啟福道入口是觀塘道、觀塘繞道往中九龍繞道所使用的入口，故駕駛人士考慮選用新路時或要小心。