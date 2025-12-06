鮮芋仙涉欠租拖糧 台灣總部接管港店 發聲明指欠債屬前團隊所為
撰文：譚皚璧
出版：更新：
《香港01》今年8月曾報道台灣人氣過江龍甜品店「鮮芋仙」在香港的經營狀況，當時除了兩個半月內關閉5店，根據法庭資料，鮮芋仙以多間名為「One Fresh」或「Next Step」的有限公司營運不同分店，今年1月至7月底共被追租近570萬元。其後更有鮮芋仙員工表示公司未有供強積金，涉及6月及7月的強積金供款，甚至被拖糧。
鮮芋仙台灣總部周五（5日）發聲明指，自上月1日接管香港地區之品牌經營權後，所有營運事務皆依照香港法規辦理。此前由前代理商及其加盟商所涉及的任何債務，包括但不限於欠款、拖欠員工薪資、強積金MPF 等事項，皆屬前團隊之行為，與台灣總部無關。
「鮮芋仙Meet Fresh」台灣總部周五（5日）發聲明，指香港地區之品牌經營權已於11月1 日正式轉由台灣總部經營管理。於總部接手前，前代理商及其加盟商所涉及的任何債務，包括但不限於欠款、拖欠員工薪資、強積金MPF 等事項，皆屬前團隊之行為，與台灣總部無關，並指台灣總部自接管後，所有營運事務皆依照香港相關法規及政府要求辦理。
《香港01》於今年8月曾報道鮮芋仙在港的營運狀況，當時除了兩個半月內關閉5店，根據法庭資料，鮮芋仙以多間名為「One Fresh」或「Next Step」的有限公司營運不同分店，自2023年起有零星欠租情況，今年1月至7月底更先後被追租近570萬元。其後有鮮芋仙員工表示公司未有供強積金，涉及6月及7月的強積金供款，甚至被拖糧。
當時積金局回覆指，鮮芋仙尚未為4名員工繳交2024年10月至12月份，約5,000元的強積金供款及附加費，積金局已入禀小額錢債審裁處為受影響員工向鮮芋仙提出民事申索。此外，鮮芋仙亦未為約140名員工繳交2025年6月及7月，約30萬的強積金供款及附加費。
