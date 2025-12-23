今日新聞8分鐘｜元朗7匪搜掠村屋遇警被截｜美心店麵包疑混有蛀牙

平治毒品車衝路障闖紅燈 富豪被撞司機傷 疑犯旺角棄車逃逸

一輛平治房車，周二（23日）凌晨1時左右，駛至深水埗大埔道往太子方向、近麥當勞對開時遇到西九龍總區衝鋒隊設置的路障。據了解，當時平治有依指示停車，司機將證件交予警員查證時，卻突然開車加速逃走。平治橫衝直撞約500米左右，駛至旺角長沙灣道與界限街交界時，懷疑衝燈，與一輛沿界限街東行的富豪房車相撞。

消防危機｜旺角瓊華中心逃生出口變「職員通道」 垃圾桶阻防火門

宏福苑五級火喚醒公眾對防火安全的關注，《香港01》巡查旺角食肆林立的兩幢商廈—— 瓊華中心及創興廣場，發現有多個消防風險。旺角瓊華中心先施百貨有逃生出口變成職員通道，職員稱同層有另一條走火通道。有火鍋店非營業時間時防火門長開及被垃圾桶、雜物堵塞，店員回應稱日後會安排送貨公司稍遲送貨，以免阻塞走廊。

至於兆萬中心，早前曾有傳媒報道火警隱患，如今走火通道未見雜物。管理處告示指如有發現，不會警告便清走雜物。

元朗逢吉鄉路爆竊天眼｜賊人爬牆入屋搜掠 驅車離開迎頭遇警被截

元朗逢吉鄉路一間村屋今日凌晨（22日）遭人入內爆竊，女住戶發現報案，警員接報到場，當場拘捕7名男子，他們分別來自巴基斯坦、印度、埃及及法國；並檢獲一把牛肉刀、一把鎚、兩枝鐵棍、一隻戒指、兩對耳環、現金港幣約110元及人民幣約1,100元，檢獲財物的價值共約2萬元。

《香港01》獲得事發時的天眼片段，可見凌晨約零時42分，有一輛電單車駛至，鐵騎士停車後四處張望，疑似「睇水」把風；約一分鐘後，數名賊人現身該處。另一片段顯示，警車於凌晨1時30分駛至現場，懷疑涉案的電單車僥倖逃脫，一輛由賊人駕駛的黑色七人車欲離開時，則與警車迎頭遇遇，身穿背心、戴頭盔警員見狀後立即下車截停，用電筒照向七人車進行搜查，影片就此結束。另外圖片可見，賊人身穿黑衣戴口罩，有人手持棍狀物體。

西灣河美心店麵包疑混有蛀牙 美心：顧客將產品交食環 配合調查

近日網上流傳，有顧客買入美心西餅的特濃牛奶麵包，其家人進食後驚現內含一隻黑色的蛀牙，形容「成件事太核突，所以佢都嘔咗成日」。

美心西餅回覆查詢時指，於昨日（22日）收到投訴後，涉及位於西灣河的分店，已即時聯絡該名顧客跟進，得知顧客將有關產品交予食環署，將全力配合署方的調查工作，強調一直致力確保食品衛生及品質。

宏福苑大火｜獨立委員會成員等今入災場 身穿保護衣登宏志閣視察

大埔宏福苑火災，政府早前成立獨立委員會審視事故原因及提出建議，由法官陸啟康領導，成員包括立法會議員陳健波及港鐵主席歐陽伯權。據了解，獨立委員會成員及相關人士今日（23日）會親自到宏福苑視察，並會進入大廈了解情況。早上近10時，有私家車及旅遊巴進入宏福苑災場，相信3名委員會成員已到達現場。

約40名身穿全套保護衣物的人員抵達宏福苑，上午11時起，分批登上未被大火波及的宏志閣視察。相關人士於中午12時20分左右，乘搭私家車及旅遊巴離開。

11原居民套丁案上訴 因律師失職全部上訴得直 撤定罪及判刑

沙田多名原居民與發展商合謀「套丁」，發展大輋村丁屋屋苑案，11名原居民2015年在區域法院被裁定串謀訛騙罪成，判囚2年半至2年10月，這案亦是本港首宗涉出售丁權而被裁定罪成的「套丁」案件。他們早在10年前已提出上訴，惟期間曾有涉及丁權的司法覆核。上訴庭至2022年才就他們的「套丁」案聆訊，3年後才於今(23日)下判辭，裁定11名原居民全部上訴得直，撤銷定罪及刑期。

法官指，上訴人就律師失職的理據成立，包括辯方律師同時代表發展商及原居民，存在嚴重利益衝突，過程中亦涉壓制部份被告的獨立辯護權利，導致不公平審訊，故裁定全部上訴人得直。但法官強調，本案被裁定得直，並不代表法庭認為政府是認可套丁這行為。

法官指現階段不知道律政司會否有進一步行動，若律政司日後有申請，會再通知被告。有旁聽的被告親友行知結果後，在庭上拍手。

中九龍繞道同時顯示限速80及50公里 司機：嚇一嚇恐釀意外

中九龍繞道（油麻地段）通車第二日，隧道內有車速顯示屏懷疑出錯。有市民今早（22日）駛經時發現，其中一段路的地面及牆身路牌標記限速50公里，但在天花板上的車速顯示屏卻標示為時速80公里。他說當時「即刻嚇一嚇」，慶幸車速不快，若收掣不及恐釀成意外，批評指示不一致令駕駛者產生誤會。

運輸署表示，該路段的車速限制為每小時50公里，初步調查顯示，隧道營運商一名操作員，今日上午更改隧道內交通指示燈號及可變車速度顯示屏時輸入錯誤指令，營運商發現後已盡快更正。

粵車南下首日入市區100名額近滿 專家籲港車保距離：給多點空間

「粵車南下」入境市區凌晨零時起實施。運輸及物流局局長陳美寶表示，今日首日已預定會出行的車輛接近滿100個名額。由於本港臨近聖誕假期，措施的反應相當好，當局會密切留意情況，包括觀察入境本港的車輛數字。汽車高級駕駛協會主席江日雄認為，內地與香港駕駛習慣始終不同，建議本港司機看到粵車保持適當安全距離，「看到前面車輛、後面車輛FT牌是從內地來，我們就稍微離遠一些，給予多一點空間，不要給這麼大壓迫感，即使他們有甚麼做不對，亦可以避免有碰撞。」