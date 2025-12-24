校長燒肉最後分店明年1月結業 曾推88元下午茶放題「反攻深圳」
撰文：賴卓盈
出版：更新：
本港飲食業面臨港人北上消費、租金高昂等經營困難，多間食肆結業。曾推出88元下午茶放題以「反攻深圳」的校長燒肉，繼其元朗及觀塘分店結業後，最後一間大埔分店亦將於明年1月4日結業。
現只剩大埔分店
校長燒肉曾在多區有分店，荃灣、元朗、觀塘及大埔，均陸續結業，現僅剩大埔一間。校長燒肉今在社交媒體上宣布，大埔店因租約期滿，將營業至明年1月4日，「希望不久將來以最好的一面再次呈現給大家」。該分店為校長燒肉最後一間分店，即校長燒肉將全線結業。
元朗和觀塘分店數月前結業
店方去年曾推「反攻深圳」優惠，包括88元下午茶放題、108元晚市放題等優惠，希望吸引食客留港消費。不過優惠似乎未能奏效，其元朗和觀塘分店分別於今年8月及9月結業。
