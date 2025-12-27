今日新聞8分鐘｜觀塘繞道驚見單車友｜日本群馬縣67輛車連環相撞

亦園路謀殺｜警再拘12人 包括2男深圳灣口岸落網 累計27人被捕

【洪水橋/亦園路謀殺案】51歲私煙拆家8月25日被發現頭部受傷，遭棄屍洪水橋亦園路橋底。警方繼早前拘捕15人後，案件本周五（26日）有新進展。

警方表示，由8月至今另外拘捕11男1女，當中2名分別29歲及32歲男子本周五（26日）在深圳灣口岸涉嫌謀殺被捕，現正被扣留調查。其餘9名男子包括1名非華裔男子，以及1名女子，8月至11月期間在全港多區被捕，他們分別涉嫌謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正。

據了解，該名被捕非華裔男子來自巴基斯坦，持有本港身份證。

將藍隧道運油車彎位翻側 掃毀多幅牆板 往將軍澳擠塞

今日（27日）中午12時51分，據報將藍隧道往將軍澳方向，近隧道入口位置，一輛運油車失控翻側，53歲姓甘男司機一度被困，及後已自行爬出，擦傷眼角，送往聯合醫院治理。從網上圖片可見，涉事運油車在一個彎位翻側，撞毀隧道右邊多塊牆板，碎片散落路中。意外起因仍有待調查。

元朗保時捷跑車失事剷上行人路 老翁捱撞昏迷送院搶救

今日（27日）下午2時45分，元朗一輛跑車沿安樂路往屯門方向，駛至大橋路對開，疑轉彎時失控剷上行人路，撞到一名年約70多歲老翁，他陷入昏迷。救援人員到場，將傷者送往屯門醫院治理。

車CAM直擊︱大地任我行 觀塘繞道驚見單車友 警接2宗投訴

觀塘繞道驚見有人踩單車。《香港01》車CAM拍攝到，今日（27日）早上6時23分，觀塘繞道往啟德隧道方向，近九龍麵粉廠對開，有一名男子沿著左邊路肩踩單車，他沒有配戴頭盔及其他保護設備，狀甚驚險。

日本群馬縣67輛車連環相撞 增至2死26傷 疑高速公路積雪導致

日本群馬縣水上町關越高速公路12月26日晚發生嚴重車禍，截至27日下午1時，釀至少2死26傷，67輛車連環相撞，其中20輛車起火。警方到場調查，懷疑事發時有降雪令路面結冰，導致車輛打滑才發生嚴重車禍，案件現正調查中。

廣州地鐵站發生「尿袋」自燃 火光熊熊乘客燒到褲穿大窿需送醫

12月23日晚，內地社交平台一段影片瘋傳，顯示廣州地鐵一號線烈士陵園站發生「尿袋」（內地稱「充電寶」）自燃，一名男乘客的褲子被燒出大洞，疑似被燒傷。

賴清德彈劾案正式啟動 台灣立法院拍板明年5月19日記名投票

在台灣行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》後，台灣在野兩黨啟動對賴清德的彈劾程序。台立法院會今（26）日召開院會，經表決後，國民黨與民眾黨立委挾人數優勢通過相關提案，確定將於明年5月19日在立法院院會進行彈劾案記名投票表決，並於審查期間邀請被彈劾人賴清德列席說明。

赤柱市集有檔主嘆生意遜往年 火災減消費意欲 留港市民撐小商戶

赤柱舉辦聖誕市集，平安夜及聖誕節吸引不少市民到訪。今午（27日）1時許，市集人流未算多。有市民花逾百元買本地製琴酒，望支持本地經濟，「如果所有人北上，香港仲有人消費咩？」有攤檔指平安夜及聖誕節生意理想，「忙都忙唔過嚟」，但亦有檔主指今年整體人流較往年少3成，部份人消費力減弱，不排除大埔火災等影響消費意欲。

聖誕北上｜前海華發雪場港人家庭成主角 留2至3日：深圳選擇更多

聖誕節連同周末形成長假期，不少市民選擇北上或外遊。入境處預計，今年聖誕節及元旦假期約有1152萬人次經各管制站進出香港。聖誕假期首日（25日），入境處截至晚上9時的資料顯示，已有64.5萬人次港人北上或外遊，暫較去年聖誕節全日（56.9萬人次）多約7.5萬人次。

今日（12月26日）中午，香港聖誕假期第二日，《香港01》記者到訪位於深圳前海的「華發冰雪熱雪奇蹟」。由於今日為周五，並非內地公眾假期，場館人流未至開業時「逼爆」，但港人家庭明顯成為雪場「主角」，場內不時聽到講著廣東話結伴而來的一家幾口。多名香港遊客向《香港01》表示，計劃在深圳逗留2至3日；選擇北上而非留港消費，主要因假期較長，深圳選擇更多，亦可讓小朋友在雪場體驗「飄雪」的聖誕氣氛。