今日新聞8分鐘｜15歲女觀濱遭毆拘13歲女｜鹹田灣露營海公廁慘況

西灣河貨VAN違泊 警截查聞濃烈毒品味 搜出大麻產品拘司機

警方在西灣河截獲毒品快餐車。今日（31日）晚上約6時40分，港島交通部執行及管制組第一組警員巡經太康街、太安樓對開時，發現一輛客貨車違例泊車，於是上前要求查看司機身份證。惟司機打開車窗時，車內傳出懷疑毒品氣味。經搜查後，警員在客貨車前座及車尾箱均發現懷疑大麻花及大麻油，當中大麻花是以真空分裝一包包小包。

警員隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名男司機，並召來緝毒犬進一步搜車，司機黑布蒙頭在旁助查。現場消息稱，男司機另涉欠交罰款被通緝；由於毒品數量繁多，警方點算數小時後，仍只完成約40%，總數及市值有待進一步點算。

內地客湧港跨年 鹹田灣現露營海 小紅書博主抱怨聲浪及亂扔垃圾

近年在香港郊外露營受內地旅客歡迎，網上流傳本港多區營地遭「淪陷」，堆滿大大小小的露營陣，原本漆黑一片的沙灘及山頭，都變得燈火通明。有內地網民除夕夜在西貢鹹田灣露營，表示「帳篷多的來，找不到自己的」，抱怨遊客製造聲浪及亂拋垃圾，「又是唱歌又是跳舞」破壞大自然寧靜。人滿為患的營地亦包括西貢灣仔南海灘、浪茄灣，以及大嶼山昂平等營地。

銅鑼灣偷篋美籍女賊遭撳地制服 白衫女：嚟香港偷嘢仲打我

銅鑼灣發生襲擊及盜竊案。今日（1月1日）下午3時34分，警方接獲途人報案，指渣甸坊3號近蓮福商業大廈對開，有一名本地女子與一名外籍女子打架，警員接報到場調查。據了解，事緣該外籍女子曾於昨日（12月31日）於附近一間行李箱店舖偷取行李箱，男東主今日發現她再出現時，上前試圖截停，惟遭反抗兼被施襲。外籍女子其後被其他人制服。

網上流傳一段影片，拍得外籍女子事後被人制服時的情況，現場有多名途人圍觀。片中所見，兩名女子將一名外籍女子撳在地上，其中身穿白衫的女子更騎在外籍女身上按住其手部，旁邊女子則按住其頭部。另外可見，外籍女雙腳赤裸，鞋亦飛脫至旁邊，動彈不已，其後兩女接連高呼「太離譜啦、太過份啦！」，其中白衫女更稱：「你嚟香港偷嘢，仲打我呀！」影片就此結束。該名外籍女子為美國籍，被接報到場的警員拘捕。

元旦MMA｜觀濱15歲女慘被掌摑腳踢扯髮 警拘13歲女童涉襲擊致傷

觀塘海濱花園元旦日凌晨發生少女暴力事件。警方表示，案發今日（1日）凌晨2時59分，在觀塘海濱道一公園對開，一名15歲女童與一名13歲女童因瑣事爭執，其間13歲女童疑以手腳襲擊對方，導致其頸、腳傷。人員接報到場，經初步調查，案件列襲擊致造成身體傷害（AOABH），並拘捕13歲女童。案件交由觀塘警區刑事調查隊第七隊跟進。15歲女受傷，清醒被送往聯合醫院治理。

網上流傳多條影片，1名少女在眾人圍觀起哄下怒踢另1少女，並狂罵對方：「無下次？你上次都同講我無下次？畀幾多次下次你？」。對方本想退讓，但被人從後推前，施襲少女即場爆粗「再整X我」、「X你老X」，隨即再出手掌摑、起腳踢、扯髮、打頭。對方曾想轉身離開不果。

大維修｜廉署拘捕法團成員等樓宇維修貪污團夥21人 涉觀塘兩屋苑

廉政公署今日（2日）公布在上星期採取執法行動，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑大維修工程，先後拘捕共21名人士，包括該貪污團夥的骨幹成員。

廉署指，被捕人士為15男及六女，年齡介乎30至81歲，包括中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部份人有黑社會背景。

瑞士酒吧大火40死 目擊者：有人舉煙花棒燒着天花板隔音棉｜有片

瑞士阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）一家有逾百人聚集慶祝新年的酒吧，1月1日元旦凌晨發生起火爆炸事件，警方指至少40人死亡，約115人受傷。有逃出火場的倖存者分享火災發生前的照片，圖中可見有人舉起裝有煙花棒的香檳酒瓶，瓶子距離天花板太近，導致其後燒着天花板上的木板和隔音棉。

宏福苑大火｜警鐘失效隱患惹公眾恐慌 一文看清消防系統怎運作

大埔宏福苑大火，七幢大廈火警鐘無響，或因而令居民錯過最佳逃生時機。而過去一個月內多場火警，包括青衣長安邨、屯門景峰花園，均揭示火警鐘系統存在失效失靈的隱患，令市民人心惶惶。惟一般人對大廈消防系統運作概念不清，更有人存一著火警鐘就會自動響的誤解。究竟消防系統是如何運作？火警鐘要如何敲響？業主與物管公司又承擔著怎樣的法律責任？《香港01》向消防承辦商及物管兩方面的專業人士查詢，解構各項消防相關概念。