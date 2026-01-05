今日新聞8分鐘｜內地車違泊揭司機被通緝｜老翁墮海熱心男救人

有片｜觀塘搭棚工商廈天降竹枝 險擊中私家車 兩孩之母：好驚嚇

觀塘發生驚險墮物意外。今日（4日) 早上11時許，成業街與敬業街交界利華科技中心，據報有竹枝墮下，幸無釀傷亡及交通意外。警方則於今早11時44分曾接獲報案，指上址有物件墮下，無人受傷，案件列作「投訴」。

讀者張太座駕拍到飛竹一刻，當時她駕駛私家車載着兩名小朋友，在上址交界候燈，可見涉事大廈搭滿棚架，目前已經沒有圍網。轉燈後甫開車至成業街時，即有一支竹「從天而降」飛墮馬路，幸她及時停低，不致遭殃。張太形容場面好驚嚇：「枝竹衝力應該好大，撞倒個棚時屈開咗兩截，行快一秒我們三個就可能拜拜咗。」

羅啟聰涉毒被捕｜曾參加全民造星 警元朗製毒場拘3人檢$774萬毒

警方昨日（3日）展開掃毒行動，突擊搜查元朗山下路一村屋單位，搜獲大批毒品及製毒工具，包括7.9公斤可卡因、1.2公斤「冰」毒、741克霹靂可卡因、598克氯胺酮（K仔）及259粒依托咪酯（前稱太空油）煙彈，市值約港幣774萬。

行動中，人員以涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、及「串謀販運危險藥物」，拘捕2名本地男子及1名內地女子（21至35歲）；其中一名35歲姓羅被捕男子，報稱為職業歌手，據悉曾參加音樂比賽。消息稱，該名男子為羅啟聰（暱稱狗毛、K.I.S），2018年曾參加選秀節目《Good Night Show 全民造星》第一屆，一度成為大熱。

珍惜生命｜尖沙咀碼頭老翁墮海 熱心男落水救人兼做心肺復甦

今日（5日）下午12時22分，警方接報，一名老翁懷疑在尖沙咀碼頭對出墮海，由途人救起。該名姓曾（83歲）男事主昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。警方沒有檢獲遺書，但調查後相信老翁因病厭世，將案件列作「企圖自殺」處理。

FV車牌內地七人車廣東道違泊 警抄牌揭司機為通緝人士即拘捕

繼日前有跨境車輛在車頂上加上警號閃燈後，再有「FV」字母開頭的粵港常規配額內地私家車因不當駕駛行為惹議。網上流傳照片顯示，一架「FV」牌七人車在廣東道海港城外疑違規泊車，有多架警車到場，有警員下車執法。

警方回覆《香港01》查詢指，警員在巡邏期間發現該車在限制區內停車，向司機發出定額罰款通知書時，發現司機為通緝人士，遂將他拘捕；相關私家車並未拖走。據了解，司機因早前未有到法庭應訊，因此被通緝。

運輸署回覆查詢指，現時，運輸署會向持有粵港常規配額的內地私家車發出國際通行許可證，並會為相關車輛編配以「FU」或「FV」英文字母為前綴的車輛登記號碼。持證人在使用有關車輛時必須遵守本港法律，如持有許可證的車輛被裁定涉及非法用途，運輸署可考慮撒銷其許可證。

車cam直擊｜沙田私家車右轉遭的士撞 女學神：對唔住阿sir

沙田一輛私家車昨（4日）午沿牛皮沙街右轉進入翠欣街時，期間的士懷疑衝燈，與私家車相撞。網上流傳事發一刻片段，由私家車司機的角度拍攝，當時女事主疑在學車期間，在綠燈指示下駛至牛皮沙街路口，在旁一名教車師傅指示她「右軚、轉喇」。

女事主起初未有果斷右轉，教車師傅再數度提示「翻去呀嘛！翻去呀嘛！」，女事主急忙右轉，期間一輛沿牛皮沙街往第一城港鐵站方向的的士疑衝黃燈直行，直撼私家車車頭。私家車捱撞，副駕駛座的安全氣袋彈出，教車師傅慘叫一聲，的士則撞向旁邊的圍欄停下，私家車之後亦在旁停下。女事主在意外後向教車師傅說「對唔住阿sir」，片段就此結束。

土瓜灣靠背壟道遊樂場籃球架倒塌 打波青年被壓傷 戴頸箍送院

土瓜灣樂民新村附近，發生籃球架倒塌意外。周日（4日）晚上10時22分，警方接獲報案，指樂民新村附近、靠背壟道遊樂場一個籃球場，其中一個籃球架倒塌，擊中一名男子。

據悉，事發時有兩名青年在上址打籃球，當時該籃球架疑已歪斜，但不以為意。籃破架卻突然倒下，壓中其中一名青年，他幸仍清醒。救護員接報趕至，經即場處理傷勢後，包括為傷者加上頸箍及長背板後，再送往伊利沙伯醫院治理。

李宏邦醫生另涉誤導警員等21罪 因身體不適合答辯 獲撤全部罪名

整型外科醫生李宏邦，2018年為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素時，張突陷入昏迷，其後不治。李原被控誤殺，因他患上認知障礙被裁定不適合答辯，獲判無條件釋放。李另因這宗事故，被控企圖誤導警員等21罪，案件今（5日）在九龍城裁判法院再訊。控方指，再索取法律意見，認為李的身體狀況不適合答辯，申請撤控，裁判官陳志輝遂撤銷李的控罪。

特朗普：哥倫比亞由「病夫」治國 出兵「聽起來不錯」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月3日下令出兵委內瑞拉並拘捕總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦後，他4日暗示可能對哥倫比亞及墨西哥採取軍事行動。而遭「點名」的哥倫比亞及墨西哥則與巴西、智利、烏拉圭及西班牙發表聯合聲明，指出對委內瑞拉實施單邊軍事行動為地區和平與安全開創「極其危險的先例」，六國對此深表關切並明確反對，呼籲應透過對話與談判和平解決危機。