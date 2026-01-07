雀巢能恩奶粉21批次回收防含菌　蠟樣芽孢桿菌是什麼？一文看清

食物安全中心周二晚（6日）公布，雀巢公司在歐洲回收個別批次嬰幼兒配方奶粉，指個別原材料「可能存在微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的物質」。據雀巢香港提供最新資料，其進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次亦可能曾使用相關原材料，包括雀巢能恩，以及惠氏ILLUMA和S-26 ULTIMA系列。蠟樣芽孢桿菌是什麼？吃了會怎樣？一文看清。



雀巢能恩、惠氏ILLUMA、S-26 ULTIMA系列21個批次嬰幼兒配方奶粉，原材料或含蠟樣芽孢桿菌，雀巢香港展開回收。（雀巢Instagram）

雀巢能恩及惠氏營養品回收嬰幼兒配方奶粉批次是什麼？

涉事的奶粉產自德國和瑞士，其中「雀巢能恩」有能恩啟護NAN PRO 3號奶粉、能恩全護NAN INFINIPRO 1至4號奶粉；同集團的「惠氏」有較多產品上榜，包括S-26 ULTIMA 2號奶粉；ILLUMA HA低敏1和3號奶粉、ILLUMA OR有機配方第2和第3階段奶粉、ILLUMA LUXA第1、2和4階段奶粉、ILLUMA ATWO第1至4階段奶粉。

家長如買了有關奶粉，不一定屬需回收批次，可先查看牌子及階段、「批次編號」及相配的「此日期前最佳 」（2027年4月至11月），如吻合才屬問題奶粉。

雀巢香港能恩、以及同系惠氏ILLUMA、S-26 ULTIMA系列21個批次嬰幼兒配方奶粉，原材料或含蠟樣芽孢桿菌，公司展開回收。食安中心修正「ILLUMA ATWO 配方第 1 階段 (800 克)」嬰幼兒配方奶粉，其「此日期最佳」應為「13/06/2027」，而非原先「31/06/2027」。（政府新聞處圖片）

蠟樣芽孢桿菌是什麼？

．蠟樣芽孢桿菌在環境中無處不在，常見於泥土、穀物及蔬菜等。有報告指，每克泥土可含有約1,000至100,000個孢子，因此，在食物中發現這種細菌不足為奇，尤其是生的農產品(例如生的蔬果和香草)。這類食物通常含有每克少於100個孢子，但有些香草及香料可能含有較多孢子。

．蠟樣芽孢桿菌可產生孢子，這些孢子能抵受熱力，承受烹煮溫度。這種細菌亦可在有氧或無氧的環境下生長。蠟樣芽孢桿菌的最佳生長溫度約為攝氏30至37度。在低於攝氏10度的環境下，蠟樣芽孢桿菌便不能產生可令人嘔吐的毒素。因此，控制食物的貯存溫度對預防由蠟樣芽孢桿菌引起的食源性疾病至為重要。

蠟樣芽孢桿菌吃了會怎樣？

．蠟樣芽孢桿菌可產生不同毒素，引致兩類食物中毒。

．致吐型(引致嘔吐)中毒是由在食物中預先形成的耐熱毒素(能抵受攝氏126度長達90分鐘)引起，患者會在進食有問題食物後數小時內出現噁心和嘔吐等症狀，部份隨後更會有腹瀉。

．另一類中毒則屬於致腹瀉型，其症狀是伴隨腹痛的水狀腹瀉。致腹瀉型食物中毒與由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致的疾病類似，患者因吃下孢子或繁殖細胞而令毒素在腸道中產生。這兩類食物中毒的病情一般輕微，不會持續超過24小時。

如何殺死蠟樣芽孢桿菌？

．蠟樣芽孢桿菌廣泛存在於環境之中，在食物中的含量通常很低，一般不會引致食物中毒。這些細菌必須生長至很大數量，才能在食物中產生足以致病的毒素。食物烹煮後處理不當，例如長時間貯存在環境溫度下，便會造就細菌滋生的機會。

．雖然烹煮可以有效殺死蠟樣芽孢桿菌的繁殖細胞，但蠟樣芽孢桿菌能以孢子形式存在，這些孢子可抵受正常的烹煮溫度，必須經過高溫處理(例如以攝氏121度加熱3分鐘)才能消滅。

．然而，烹煮熱力不僅促使孢子生長成為繁殖細胞，還會殺滅其他競爭的微生物，提供有利繁殖細胞生長的環境。

預防蠟樣芽孢桿菌中毒有什麼建議？

．食物安全中心曾指，如非即時進食，應把食物貯存於安全溫度（攝氏60度以上／攝氏4度或以下）。

．避免把易壞的預先包裝食物和飲品放在室溫下過久；開封或翻熱後應立即食用。