今日新聞8分鐘｜宏福苑葉太火中救5命海葬｜翁港鐵拳毆5日後被捕

霜凍警告連續3日發出 大埔菜田「染白」迎接日出 私家車同結霜

天文台連續3日發出霜凍警告，預告今日（10日）新界局部地區可能再會出現地面霜。《香港01》凌晨前往大埔大窩村一帶了解，可見有私家車的擋風玻璃結霜「變白」。

在大窩村經營農莊的譚先生表示，祖父和父親接力經營農場，三代人種菜，從事有機蔬菜批發生意，形容「最凍琴日」、「啲菜起冰」，灑水系統如常運作，為蔬菜解凍，現時目測西蘭花和芹菜沒有因寒流而凍傷。就現場可見，溫度計顯示氣溫約為攝氏3.7度，相對濕度高達92%，雖然今日（10日）氣溫稍為回升，但仍有寒意，菜田「染白」舖上一層薄薄冰霜，為農場帶來銀白色清晨迎接日出。

港鐵老翁疑找座位被阻 拳毆女乘客頭 隔數日自首涉普通襲擊被捕

日前社交平台瘋傳影片，顯示一名老翁在港鐵車廂內，疑因找座位被阻，與一名女乘客爭執，其間更竟發難「爆粗」揮拳打女乘客頭部。女事主其後接受電視節目訪問，透露事後突遭僱主解僱。警方今日（9日）表示，人員今日已於黃大仙區，以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名72歲姓張本地男子。他已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。據了解，被捕老翁與女子不相識，他向警方自首後被捕。

宏福苑大火｜葉太捨身救5命葬火海 家人遵遺願從簡 今海上撒灰

大埔宏福苑五級火至少161人罹難，住在宏泰閣17樓的葉白瑞蓮（葉太）逃生時，逐家逐戶拍門通知走火警，救回4人1狗的性命，自己卻葬身火海。葉太生前不愛鋪張繁瑣，家人遵從意願，喪禮一切從簡。今早（10日）葉家一行九人在馬料水碼頭乘船到塔門撒灰，隨後將葉太的骨灰與紫色玫瑰花瓣一同撒落大海，而盛載葉太骨灰海水的玻璃瓶掛上「塔門」紙牌並交予家人，象徵儀式完成。

葉先生與太太相守逾40載，由昔日棲身西環板間房，捱到購入宏泰閣單位，生活漸入佳境。平日兩口子愛「宅」在家中煲劇，偶爾結伴外遊，更約定退休後揹起背囊從北海道玩到九州，逍遙自在漫遊日本，奈何如今只成追憶。昔日葉太曾戲言寧願丈夫「先走」，擔心若自己先離世，丈夫無法照顧自己；如今一場火災，葉先生頓成鰥夫，雖然過去一個多月獲兩名兒子貼身陪伴，但他深知終歸要面對孤單時刻，對於日後如何自處，此刻仍毫無頭緒，但他深信太太從未離去：「佢響我心目中係未死。」

宏福苑︱問卷設原址重建 黃偉綸今稱不切實際 災民：咁快封後門

大埔宏福苑大火發生一個多月，長遠災後安置仍未有定論。政府昨日（9日）派發問卷收集居民長遠安置的初步意願，當中提及「回購業權」及「樓換樓」，並列出「宏福苑原址重建」的方案，即使註明要待 2035 年才能入伙，仍是不少災民的首選。然而，財政司副司長黃偉綸今早（10日）在電台節目《政經星期六》受訪時表示原址重建因程序繁複，涉及處理業權等問題，需時9至10年，形容原址重建不切實際，似乎推翻了這個選項的可能性。

有宏福苑業主聽畢後向《香港01》表示深感憤怒，斥政府的做法扼殺災民的意願，估計政府因見居民對原址重建反應熱烈而突然「轉軚」。

一家五口組12空殼公司 圖呃創科基金$824萬 警拘8人涉串謀詐騙

警方破獲一個家庭式經營的詐騙集團，集團涉嫌開設12間沒有實際業務的空殼公司，包括一間培訓機構及11間申請培訓資助的公司，企圖詐騙政府創新科技署轄下「新型工業化及科技培訓計劃」資助，涉款824萬元。

警方以「串謀詐騙」罪拘捕6男2女，包括一家五口骨幹成員，互相擔任公司董事及頂替公司成員，再偽造員工記錄及出席培訓過程記錄，至職業訓練局巡查課程時揭發。有關集團已成功騙取64.5萬元，警方已阻止餘下約760萬元資助批出。

明尼蘇達女子遭ICE擊斃 涉事探員手機影片近距離還原始末

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）37歲女子古德（Renee Nicole Good）1月7日因逃避移民及海關執法局（ICE）人員截查，遭連開多槍擊斃。美媒1月9日公開一段來自涉事探員羅斯（Jonathan Ross）手機、其後經證實真實性的影片，片中近距離拍下事情的全過程。

伊朗示威升級 英法德譴責暴力鎮壓 特朗普再威脅介入局勢

伊朗示威浪潮逐漸升級，有關注組織指截至1月9日已有至少62人死亡，其中48名是示威者。對此，英國、法國與德國同日譴責伊方暴力鎮壓示威，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則再度威脅介入局勢，稱：「我再次告訴伊朗領導人，你們最好不要開槍（暴力鎮壓），因為我們也會開槍。」

80歲老人15樓跌落7樓雙腿懸空極驚險 保安變身｢蜘蛛俠｣救人

近日南京上演一場驚心動魄的高空救援，一名80歲老人在家中意外失足，從15樓墜至7樓窗台晾衣架。為了救人，屋苑物業管理職員冒險化身「蜘蛛俠」，只在腰上綁上白色消防水喉，從8樓窗戶滑落到7樓救人。