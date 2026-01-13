今日新聞8分鐘｜唐樓爆炸　男住戶跳樓逃命｜何伯何太申法援被拒

中大宿舍微波爐爆炸 疑宿生放鋁箔紙入爐 校方出通告警惕

馬料水香港中文大學宿舍，疑有人錯誤使用微波爐，造成火警。網上流傳一條長8秒的片段，可見一個正在運作的微波爐內有物品起火，冒出大量濃煙。爐內物品隨後爆炸，傳出「砰」一聲巨響，火焰衝開爐門噴出，目擊者驚叫後避。據知，事發後宿舍發出通告，表明「嚴禁將金屬物品或鋁箔紙放入微波爐」。

深水埗Tesla司機疑駕駛期間暈倒送院亡 車頭撞欄險剷行人專用區

深水埗發生交通意外。今日（12日）晚上8時01分，警方接獲報案，指一輛私家車駛至汝州街及北河街交界時，撞向行人專用區鐵欄，司機不省人事，由救護車送往明愛醫院搶救後，證實死亡。據了解，不排除有人駕駛期間昏倒，引致意外，警方正調查肇事原因。

嘉湖山莊腐液淋妻｜「父女戀」分居夫婦傾離婚 妻子朋友亦被波及

天水圍嘉湖鄉村俱樂部今早（13日）發生傷人案，八旬老翁涉嫌向年輕逾30載的妻子淋腐液傷面，然後自行服藥陷入昏迷。

何伯何太涉互毆案 兩人均被拒法援 何太稱疑遭黑粉攻擊重申無錢

何伯何煊與何太葉秀定，因受電視台訪問而成城中熱話，惟兩人涉去年在屯門住所的升降機大堂打鬥，同被控蓄意傷人罪，案件今（13日）於區域法院再訊。二人均稱不獲批法援，何太更稱疑遭「黑粉」攻擊，指她用納稅人錢打官司而受影響，又明言無錢，但會自辯，並想申請終止聆訊。法官陳廣池信法援署會秉公辦理，又指二人面對控罪嚴重，著他們再考慮請律師，把案押後至3月17日再提訊。

土瓜灣唐樓爆炸｜男住戶換石油氣疑甩喉 漏氣食煙釀禍 跳窗逃生

土瓜灣北帝街一個劏房單位，昨日（12日）晚上發生爆炸，42歲姓黃男住戶全身多處燒傷，由2樓飛墮地上，重傷送院情況危殆。消息稱，事主昨日早上自行更換煮食爐的石油氣罐，疑喉管接駁不穩導致氣體洩漏，晚上抽煙時引起火花導致爆炸，事主跳窗逃生。

鐵尺爆觀塘公仔機掠多隻Jellycat 賊人手法外形與旺角案同出一轍

觀塘發生公仔機盜竊案。巧明街98號一工業大廈地下一間夾公仔舖，周一（12日）下午約4時，店主返回店舖時發現有幾部夾公仔機凌亂、點算後證實失去8隻Jellycat公仔、及1隻Labubu公仔，共約值1,800元。店主隨後到觀塘警署報案。

尖沙咀Fortnum & Mason今重開兩小時已庫存不足 店方下午2時截龍

英國王室御用品牌Fortnum & Mason尖東K11 MUSEA店，上周五（9日）宣布將於本月25日結業，並即日起推出4折清貨優惠，引來大批市民光顧「掃貨」，惟該店商品一度被買至「清倉」，因庫存不足需暫停營業。

陳志被捕｜傳妻子是炫富網紅 家裏養鯊睡500萬床 女兒彈金鋼琴

《央視新聞》報道，1月7日，在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。這是中柬執法合作取得的又一重大戰果。自陳志被捕及遭撤去柬埔寨籍後，有網民就將一名女子在網上炫富的截圖在網絡貼出，引發許多網民討論。網傳該名女子就是陳志的妻子「Eva」，其原名李X雲，網民稱「Eva」來自四川南充，兩人育有一子一女。