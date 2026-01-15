今日新聞8分鐘｜少女帶3男返酒店失百萬名錶｜後巷起火煙頭釀爆炸

有片｜東區走廊近筲箕灣七人車起火 車頭陷火海 消防開喉灌救

東區走廊今日（14日）有車輛起火。晚上9時32分，一輛七人車沿東廊往天后方向，駛至筲箕灣東濤苑對開，突然輪胎冒煙，其後火勢一發不可收拾，蔓延至車頭。沿途駕駛人士及涉事司機均有報案，司機及時逃生，意外中沒人受傷。

消防動用一條喉及一隊煙帽隊撲救，並派遣兩輛救護車戒備。網上片段可見，現場火勢猛烈，車頭已陷入火海，冒出大量黑煙。有消防員手執滅火筒救火，火勢於10時許救熄。

有片｜黃大仙沙田坳道爆水管水柱10層高 多個屋苑沖廁水一度變弱

黃大仙今日（14日）發生爆水管。晚上近7時，沙田坳道近鳳德道及盈鳳里交界，地底有鹹水管爆裂，據報水深一度及膝。附近行車線及行人路均受阻，影響範圍高達10米乘3米，水務署派員到場處理。水務署在「滴惜仔」facebook專頁表示，事件涉及一條直徑800毫米鹹水供水管，附近多個屋苑沖廁水可能會出現水弱情況；至晚上10時許，署方指經經供水調度後，沖廁水供應已經恢復正常。

網上相片可見，有附近居民從高處俯瞰，噴出的水柱擎天，目測高達約10層樓，不斷有水湧出，車輛需繞道而行。有途經小巴的乘客，從車廂內拍攝片段可見，車外猶如經歷一場滂沱大雨。至晚上約9時，水勢終減弱。

有片｜旺角煙廠街後巷起火屢傳爆炸聲 消防員撲救 市民大叫加油

旺角煙廠街發生火警。今晚（14日）約7時53分，煙廠街1至3號附近一條後巷起火，更多次傳出爆炸聲，驚動多名市民報案。消防接報派出搜救隊到場，至晚上約8時01分將火救熄。據了解，懷疑有煙蒂點燃雜物釀禍，幸無人受傷。

21歲女中環夜蒲後帶3男返尖沙咀五星級酒店 酒醒失$116萬名錶

今日（15日）早上10時55分，尖沙咀梳士巴利道半島酒店職員報案，指一名女房客報稱，被人偷了一隻價值約116萬元的手錶。警方到場調查，列作盜竊案處理。

有片｜穗禾苑拆棚工人飛竹落街 居民倒垃圾險中頭獎 業界斥違例

火炭大型屋苑穗禾苑大維修正進行拆棚工序，昨日（14日）有居民在網上上載影片，投訴屋苑拆棚工人懷疑貪方便，竟然將竹枝直接從高處掉落街，並聲稱有人出外倒垃圾時「差啲比（畀）竹打中」，場面驚險。事件引起業主立案法團高度關注，已即時通知承建商富林工程，獲回覆指已警告相關拆棚工人。有業界代表直斥「飛竹」極度危險，如同高空擲物，可以報警處理。

寶豐路工傷｜男工憶逃生拗柴 見風煤樽飛彈 批吊運無通知靠執生

荃灣寶豐路一個地盤昨日（14日）發生工業意外，造成一死兩傷慘劇，勞工處已勒令停工調查事故原因。其中傷勢較輕的50歲陳姓工人，經治療後已出院回家，但夜不安寢猶有餘悸。他憶述事發一刻，聽到有人大叫：「走呀！」他拔足逃跑時亦不慎拗柴，事後始知道是3個風煤樽由高處墮下。他指死者跌落一個約1.5米深的洞，雖獲工友救起，可惜返魂乏術。他直言地盤工種繁多，工人根本不知道何時有高空吊運，只能「執生」：「離遠見到，我哋會停晒手行埋一邊，但係地盤唔只紮鐵，仲有釘板其他行頭，佢哋搬嘢唔會通知我哋吖嘛！」

消委會｜七旬婦遭美容院遊說買40萬療程 逾500次未用料20年用畢

政府近年推動銀髮經濟，惟長者消費時仍面對不少困難。消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，提到一名七旬婦到美容院接受療程時經常被推銷，而當她拒絕購買時，便常被告知預約已客滿，最終她在兩年間合共購買逾30萬療程，及後再被遊說購買逾10萬療程，直至查詢後才發現尚有逾550次療程未使用，即使每兩星期使用一次，亦要超過20年才能用畢。

油麻地上海街男子臥街頭送院亡 警搗毒窟拘12人

今日（15日）凌晨1時48分，有途人報案，指在油麻地上海街415號對開，發現一名男子倒臥行人路，不省人事。人員到場將該名姓李58歲男事主送往廣華醫院，但告不治。

警方調查案件後，發現死者懷疑於上址一單位毒窟暈倒，其後被3男拖行至街頭。警方其後拘捕12名男女，涉經營毒窟、販運危險藥物、誤導警務人員、服食危險藥物，案件列作「送院時死亡」，並在場檢獲毒品。

林肯號航母打擊群正調派中東 據報特朗普或24小時內軍事打擊伊朗

伊朗局勢緊張升溫，最新傳出美國總統特朗普（Donald Trump）可能即將下令攻擊伊朗。路透社報道，兩位前歐洲軍官指出，美國可能在24小時內干預伊朗，還有以色列官員稱，特朗普已決定介入，惟行動的規模和時間尚未明確。但也有西方官員坦言，特朗普政府的戰略難以預測，目的是讓各方都保持警惕。另一方面，伊朗官員放話，如果遭到美國攻擊，伊朗將打擊區域內的美軍基地。

泰國地盤吊機意外跌墜擊中火車 增至32死｜有片

泰國東北部呵叻府發生施工意外，一個高速鐵路施工地盤的吊機在工作時突然跌墜，擊中剛巧在下方行駛的一輛火車，導致車廂脫軌並起火，造成的死亡人數已升至32人，64人不同程度受傷，另有3人失蹤。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）對遇難者家屬致哀，敦促政府為傷者提供援助，呼籲徹查事件。

日韓峰會｜高市早苗李在明同台打鼓合奏BTS及Kpop獵魔女團名曲

日本經濟新聞報導，日本首相高市早苗13日在家鄉奈良與韓國總統李在明結束雙邊會談後，安排一場事先未對外公佈的「鼓樂交流」。兩人同台打鼓演奏2首K-pop歌曲，並在演出後交換鼓棒，以輕鬆橋段展現日韓互動友好。