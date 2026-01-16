花墟重建｜受影響店舖料2028年臨時入伙　賣舖後商戶享4月免租期

市建局2024年宣布開展洗衣街花墟道重建發展計劃。當局今日（16日）表示，會為項目內經營花店或花卉相關業務的合資格地舖商戶，提供無縫過渡及回遷安排的選擇，讓他們可以在重建期間及竣工後繼續留在花墟經營。當中「花墟2.0試業店舖」（即重建期間經營的店舖）預計2028年下半年入伙，讓經營者能無縫過渡繼續經營。



局方又指自用業主經營者於物業完成交易後，他們可享4個月的免租期，之後如繼續在原舖經營，才開始繳交租金。



市建局2024年宣布開展洗衣街花墟道發展計劃。（資料圖片／黃浩謙攝）

重建期間，市建局將會在項目範圍內、沿花墟道在花墟中心位置，開闢及建造一個營運空間，即「花墟2.0試業店舖」，預計於2028年下半年入伙，供合資格地舖花店商戶無縫過渡。「花墟2.0試業店舖」將提供地面空間讓花店展示花卉，方便顧客選購、增設上落貨位置，方便日常營運，以及提供活動空間，吸引及聚集人流。

市建局將會在項目範圍內、沿花墟道在花墟中心位置，開闢及建造一個營運空間，即「花墟2.0試業店舖」，預計於2028年下半年入伙。（市建局構想圖）

市建局對未來花墟的構想圖，包括步行街、水道公園、停車場等。（市建局構想圖）

重建項目竣工後，項目將在洗衣街往北方向增設以花藝及園藝為主題的臨街舖位，供花店租用，以擴展花墟的版圖，即「花墟2.0新店舖」。項目亦會提供上落貨位置及興建大型地下停車場，以改善現時泊位不足及違例泊車，導致路面阻塞的問題，預計於2034年入伙。

市建局2024年宣布開展洗衣街花墟道發展計劃。（資料圖片／梁鵬威攝）

市建局已委託「香港社會創投基金」為社區營造顧問，為花墟的長遠發展制定社區營造的方案，當中，顧問會與花墟營運者會面及溝通，在市建局提供的過渡和回遷安排上，了解花店營運者的意向及未來的營運需要。社區營造顧問會借鑒上環士丹頓街／城皇街活化項目社區營造的經驗，與花墟居民、商戶及地區人士攜手探索花墟可持續發展的方向，並推動社區合作，長遠實現自發、自主的地區更新，讓花墟歷久常新。

市建局稍後會邀請地舖花店經營者提交「參加花店搬遷計劃意向書」，他們可選擇參加「花墟2.0試業店舖」及「花墟2.0新店舖」兩項，或其中一項。

在「花墟2.0試業店舖」入伙前，商戶需與市建局簽訂「准用協議」，繼續在現時舖位經營；若花店經營者為自用業主，在接受市建局收購建議及業權買賣手續完成後，他們會收到全數的收購款額和津貼。

由於有關物業的業權已出售予市建局，因此有意回遷的花店經營者，便是租戶身份。他們在物業完成交易之後，可以享有4個月的免租期，之後如繼續在原舖位經營，才開始繳交准用費。而租戶經營者，則需支付相等於向前業主所繳交的月租；在「花墟2.0試業店舖」入伙後的商舖租金或准用費，將以屆時的應課差餉租值作釐定。

「花墟2.0新店舖」方面，項目將興建一個不少於8,800方米的水道公園 ，供市民消閒康樂之用，並營造「賞花熱點」，為花墟帶動人流；活化連接園圃街及園藝街後巷，並塑造具花墟特色的步行街，提升花墟一帶的暢達性及步行空間，帶動花墟人流。