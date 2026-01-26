今日新聞8分鐘｜無牌老販與食環4職員衝突｜飛鵝山直昇機坪變營地

半山般咸道瑪沙拉蒂疑失控 剷入已打烊美容店 女司機輕傷

半山發生一宗涉及撞入店舖車禍，一名女司機受輕傷。周日（25日）晚上10時許，據報一輛瑪沙拉蒂私家車，沿般咸道東行駛至近寧養臺對開時，突然失控越過對面線，撞向般咸道78號地下一間美容店，繼而反彈回東行線斜斜撞向路邊鐵欄始停下。

油麻地區電壓驟降 接多宗困𨋢報告 高鐵西九龍站設施一度受影響

今日（26日）早上10時許，油麻地區發生電壓驟降。翻查紀錄，早上10時至10時半消防處在油麻地區內接獲4宗困𨋢報告。其中，據了解高鐵西九龍站亦受影響，導致櫃台電腦、自助閘機、升降機及的士站出口自動門等設施「跳制」暫停運作數分鐘，期間列車服務未有受到影響。

賊男持利器闖旺角建興大廈 扮畀$500反擸900 鳳姐慘被叉頸掠財

旺角有鳳姐遇劫。今日（25日）下午約4時42分，警方接獲一名中國籍女子報案，指在亞皆老街52至54號建興大廈一單位內，被一名男子持刀搶劫，對方掠走現金後逃去。女事主幸無受傷，毋須送院。

現場消息指，46歲女事主為「鳳姐」。事發時，她聽到敲門聲，應門後疑犯先給予500元，她不虞有詐讓對方入內，惟有人入房後即露出賊相，向事主叉頸兼用利器指嚇。疑犯搶回500元後，又掠走事主900元現金，繼而逃之夭夭。案件交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進，警方正追緝涉案匪徒歸案。

大埔汀角路SUV撞單車翁致昏迷 送院後不治 司機涉危駕被捕

大埔汀角路發生交通意外。今日（26日）早上7時25分，警方接報指，一輛SUV私家車往大尾督方向行駛至大埔工業邨對開時，疑失事撞倒一名騎單車橫跨行人過路處的老翁。老翁陷入昏迷，救援人員到場後隨即將他送往大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院搶救，最終傷重不治。經初步調查，警方以涉嫌危險駕駛拘捕涉事姓李（70歲）司機。現場一帶交通擠塞。

飛鵝山直昇機坪變露營營地 行山客勸阻 獲普通話回應：只是玩玩

內地客近年熱愛到香港郊遊，惟部份人或不了解香港法例，在非指定露營地點紥營。網上最新傳出影片，晚間時份，飛鵝山自殺崖附近的山頂停機坪上，放有最少5個營帳，有約7人在營外玩樂，非常熱鬧。

網民在帖文透露，曾勸喻該批內地旅客轉往其他地點露營，惟失敗告終，「連自殺崖個直升機坪都唔放過，好言相勸仲話自己玩玩。」《香港01》正向漁護署查詢該地點露營是否觸犯相關法例。

食環4職員取締大圍無牌老小販爆衝突 指屢勸不改 網民反應兩極

一名年約70歲老婦上周五（23日）晚上在港鐵大圍站B出口擺檔賣花，其間有食環署職員對無牌小販採取執法行動，欲充公其貨品，老婦反抗掙扎，被四名食環署人員按在地上，直至警員抵達始將她帶回警署，過程被拍攝放上網。事件引起圍觀者市民不滿，質疑食環署職員是否有權力，以武力強行對付無牌小販。

食環署上周六晚（24日）回覆查詢指，過去兩個月收到27宗投訴該處無牌小販的活動，署方曾多次警告涉事老婦阻塞通道，但她屢勸不改。執法期間，該小販情緒激動，拒絕合作，不斷揮動手足掙扎並嘗試離開現場，人員惟有報警求助，並「採取行動控制其過激反應」。食環署強調，會盡量「彈性處理」年邁的無牌小販，但對無牌販賣黑點，需要執法行動。

有網民批評食環署欺善怕惡，欺壓老弱，「個呀婆犯法係人都知，但明顯係執法人員執法手段有問題」；不過持相反意見也不少，「好明顯呢個阿婆屢勸不聽」，「阿婆真係有光環」，。

夏寶龍：特首要切實負治港第一責任 香港利益矛盾疊加改革任務重

全國港澳研究會今天（26日）在北京舉辦研討會，主題為「深入貫徹落實行政主導 促進特別行政區良政善治」，多名與會者在會後引述夏寶龍講話。據《香港01》了解，港澳辦主任夏寶龍致辭時表明，特首要切實擔負起治理香港第一責任人責任，香港是國際化城市，歷史遺留等種種因素，令社會環境錯綜複雜，各種利益和矛盾交織疊加，改革發展面臨的任務很重。

他說，共同朝著建設香港澳門美好家園目標奮鬥、推動一國兩制行穩致遠，而堅持和完善行政主導，關鍵是行政長官和特別行政區政府要加強香港澳門當家人的意志，切實擔負起治理香港澳門第一責任人的責任。他寄語要革新管治理念，改進管治方式，破解港澳發展的深層次矛盾和問題。

《香港01》經濟高峰論壇｜梁振英：勿隨意貼「乜嘢乜嘢經濟」標籤

《香港01》今日（26日）舉行經濟高峰論壇2025，全國政協副主席梁振英致辭時強調，香港發展經濟時要「戒虛務實」，又提到應避免將社會大大小小的活動都隨意貼上「乜嘢乜嘢經濟」的標籤。梁振英認為，政府使用公帑時要精打細算，又強調經濟發展必須要有「分配」，才能持續發展。

菲律賓載350人渡輪沉沒 200多人獲救 至少15人喪生

菲律賓一艘載有約350人的渡輪，1月26日在當地南部海域沉沒，目前已有200多人獲救，另發現多人遺體。菲律賓海岸防衛隊表示，事件造成至少15人身亡。

尼帕病毒｜印度錄得5個案 近百人隔離 世衛：致死率可達75%

印度西孟加拉邦（West Bengal）爆發死亡率極高、暫時無藥可治的尼帕病毒（Nipah Virus），目前已報告5宗感染個案，近100人被隔離，目前多國已就疫情做出防禦措施。