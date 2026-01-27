今日新聞8分鐘｜洗池致百魚死亡｜私家車剷行人路酒精測逾百度

觀塘東廣場食店失火 揭防火閘被阻無法落下 便衣消防巡查

觀塘成業街7號寧晉中心地下東廣場內的食店「包點料理」，上周六（24日）疑因油溫過高，導致一個平底鍋起火。網上影片可見，店舖冒出火光及濃煙，有人用小型滅火筒救火，幸無人受傷。但片中可見，包點料理招牌旁及另一間咖啡店招牌旁的兩道防火閘，均疑被卡住，未能順利落下，不少人認為是「形同虛設」的消防隱患。

《香港01》記者今日（26日）下午重返現場，見到有便衣消防處人員到場巡視。包點料理和咖啡店的職員分別向記者表示，已重新修整或「改咗」。東廣場物業管理處回覆《香港01》查詢時表示，發現有租戶於未經申請下，擅自在防火閘下方放置訊號線，事後已立即移除，同時向相關租戶嚴厲重申遵守消防安全規定的重要性，並已安排消防承辦商為東廣場進行全面檢查。《香港01》正向消防處查詢。

元朗沙洲里村倉庫起火傳爆炸聲 火勢逼近民居 消防救熄

元朗有倉庫發生大火。周一（26日）晚上11時37分，屏廈路沙洲里村一個倉庫發生火警，消防處接獲超過20個來電報案。據報由於火勢逼近民居，更傳出爆炸聲，近200名居民漏夜逃生。消防趕赴現場開喉灌救，救護員亦在場戒備。

土瓜灣私家車撞欄剷上行人路 受傷司機酒精測試逾百度涉醉駕被捕

土瓜灣發生涉及酒後駕駛車禍。周二（27日）凌晨零時左右，據報一輛私家車沿馬頭圍道往九龍城方向行駛，途至近土瓜灣道交界時，竟沒有依路面情況轉彎，直衝撞毀鐵欄繼而剷上行人路，再撞向近漆咸道北一端的鐵欄始停下，期間掃毀一支禁區牌。

將軍澳景林邨洗魚池疑氣泵出問題 致過百條魚死亡 警列虐待動物

屋邨清潔魚池慘變屠殺現場。昨日（26日/周一），據報有清潔公司人員到將軍澳景林邨安排清洗魚池，工人將池內多條魚撈起，暫時存放在小水池內。但懷疑工作進行期間氣泵出現問題，導致水池內缺氧，引致過百條魚死亡，當中不少為錦鯉。警方表示已接手調查事件，列作「殘酷對待動物」，由將軍澳警區動物罪案警察專隊跟進。

曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務

政制及內地事務局局長曾國衞今日（27日）早上被國務院免職。他原定同日下午要赴立法會出席工商及創新科技事務委員會會議。

尿液汽水案退休漢認罪 親友求情稱常以幽默方式為身邊人帶來歡樂

退休離婚漢與超市職員爭執後，涉把尿液加入樽裝汽水放上百佳及惠康貨架，有男童買有黃色液體兼有尿味可樂後舉報。退休漢事後被捕，他今(27日)在九龍城法院承認2項罪名。辯方求情指，被告曾任地產經紀，經歷喪親及離婚後，感到抑鬱，因與超市職員有口角，想做惡作劇為對方帶來麻煩，事後已深感後悔，並曾試過輕生，其親友在求情信指，被告為人不計較及樂於助人，常以幽默方式為身邊人帶來歡樂。

裁判官莫子聰指，本案非常特別，被告過往的紀錄良好，惟本案性質嚴重，會考慮一系列判刑可能性，把案押後至2月10日判刑，為被告索取心理專家、精神科、感化及社會服務令等一系列報告。被告續還押候判。

內地男在港駕Tesla載客非法取酬 官斥明顯有目的來港犯案 囚8月

內地男子涉借舊同學證件，透過「高德打車」，駕著其Tesla Model S在港接單，兩月內賺逾7萬元，卻遇上臥底警員，他被捕後警誡下認想：「搵多啲錢。」他早前承認違反逗留條件等19罪，署理主任裁判官香淑嫻今（26日）在粉嶺裁判法院判刑指，被告購入涉案Tesla私家車，明顯有目的來港犯案，庭上亦透露被告花了30萬人民幣買車，官指他致其現在的經濟情況是自己招來，且被告不但「揸白牌車」，更沒有第三者保險，對社會構成威脅，判他入獄8個月及停牌18個月。

高市早苗：若「台灣有事」日美可聯合撤僑 警告不作為聯盟將崩潰

日本首相高市早苗1月26日晚在朝日電視台節目中表示，若台灣發生緊急事態，日美可開展聯合撤僑行動，營救在台日美公民。

北極有企鵝？新華社二創諷刺白宮宣傳｢特朗普和企鵝漫步格陵蘭｣

1月24日，白宮在社交平台X上發布一張特朗普與企鵝走在雪地的AI圖片，由於格陵蘭地處北極、並無企鵝棲息，因這一常識錯誤，該圖迅速引發全球網民嘲諷。隨後，新華社發布二次創作動畫，諷刺美國企圖強行控制格陵蘭。

千人雨中聲援博爾索納羅 一道雷劈下爆發巨響89傷｜有片

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）大選敗給現任總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、連任失敗後，因策劃政變未遂罪名成立而需服刑27年。數千人1月25日在巴西利亞舉行集會，冒雨上街聲援博爾索納羅，期間發生雷擊事件，89人受傷。