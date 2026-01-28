港島環島長廊｜目標2031年全面駁通　甯漢豪：爭取增具特色輕食檔

2022年《施政報告》提出在港島建造「活力環島長廊」，連接港島北至南區多條海濱及郊野步行徑，新民黨立法會議員陳家珮今（28日）在立法會提出口頭質詢，關注政府有否研究將中西區多塊臨海用地納入「活力環島長廊」用地，以及政府會否於堅尼地城新海傍沿海位置興建行人板道，亦有議員提出提升海濱長廊軟件，例如餐飲設施。



發展局局長甯漢豪回應時指，正研究在北角、尖沙咀及中環增加小食攤檔，東岸板道亦將在今年增加餐飲設施。甯漢豪指，政府開通海濱長廊策略是「先駁通，後優化」，目標明年內打通九成環島長廊，2031年年底前大致完成餘下工程。



北角東岸板道（東段）2025年12月29日開放，由堅尼地城至筲箕灣全長13公里的港島海濱正式貫通。（資料圖片/梁鵬威攝）

陳家珮關注港島南尚未完成的海濱長廊路段工程進展，甯漢豪表示，今年第二季及第三季將分別有大潭道近浪琴園至老虎山引水道之間的步行徑工程，以及夏萍灣泳灘休憩用地美化工程完工。甯漢豪強調，無論是推動環島長廊或優化海濱工程，均採用「先駁通、後優化」及「先貫通、後提升」的策略。至於活力環島長廊，甯漢豪指至今已駁通八成半，目標是在明年駁通九成，並在2031年大致完成餘下工程。

對於民建聯陳學鋒關注海濱長廊餐飲設施不足的問題，甯漢豪指，政府正研究在北角、尖沙咀及中環增加小食攤檔，東岸板道亦將在今年增加餐飲設施。不過，她稱政府並未就整段海濱長廊進行成本效益研究，目前只秉持「做得一樣得一樣」的宗旨，但隨着餐飲設施越來越多，也樂意探討這個方向。

甯漢豪亦指，政府會研究在堅尼地城新海旁興建板道或修建海堤，或其他毋須填海方式提供行人通道，今年第二季會提出方案諮詢。