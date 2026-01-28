今日新聞8分鐘｜西貢女持斧涉毀營枱｜深圳杰我睿爆煲 爆警民衝突

宏業薄扶林碧瑤灣項目停工 工人爬棚架追薪數百萬元 消防開氣墊

薄扶林老牌豪宅碧瑤灣與大埔宏福苑同由「宏業建築工程」承辦大維修，大火後被揭棚網報告疑造假，宏業兩名董事及一名工程顧問火災後被捕。由於宏業兩名「獲授權簽署人」（AS）包括因火災涉誤殺被捕的黃忠基已辭任，宏業不能再以註冊承建商身份進行《建築物條例》下的建築工程，多個項目需要停工。

其中薄扶林碧瑤灣項目，在今（28日）早約10名工人，到碧瑤灣拉橫額，追討9月至12月的欠薪。有工人爬上棚架，並大力搖晃表示抗議，消防鋪設救生氣墊戒備。

西寶城滙豐銀行收「假支票」領100億美元 警列虛假文書拘4男女

西環卑路乍街西寶城滙豐銀行，今日（27日）下午3時42分，2男2女手持一張支票，聲稱要領取100億美元（折合約780億港元）。由於金額龐大，職員經查驗後，懷疑是假票，報警處理。

警員到場調查後，將案件列作「行使虛假文書」，並拘捕4名男女。據了解，涉案4人操普通話，分別為兩名越南籍女子（60歲及23歲）、一名66歲姓廖內地男子、及一名77歲姓鄭本地男子。據知4人報稱為同事關係，兩名被捕越南籍女子持護照入境，廖男則持雙程證到港。西區警區刑事調查隊接手跟進。

陳家珮逆線行車觸發元老大戰 蔡素玉「辣㷫」葉劉開火丨政圈風聲

新民黨立法會議員陳家珮逆線行車事件，隨著當事人報警自首，本應告一段落，各界靜候調查。原來只是表面風平浪靜，政界連日來議論紛紛。《香港01》獲悉，日前在一個地區通訊群組中，新民黨主席葉劉淑儀和民建聯「福建社團」元老、前議員蔡素玉交鋒「駁火」。

事源蔡素玉在群組轉發數段訊息，內容提到前局長徐英偉出席「洪門宴」下台事件，當時仍是民建聯成員的徐英偉被葉劉批評高官應以身作則，比白更白，質疑「葉劉對愛徒是否同一把尺」。數段轉寄訊息引來群組中的葉劉「還擊」，點名批蔡素玉是否想小題大做，「不如叫您們的李立法會主席用重手命陳家珮落台？」蔡素玉不甘「反擊」葉劉，形容被資深長老「訓示」、「指導」，質疑「是要起寒蟬效應？」

美心西餅被指麵包混蛀牙 化驗報告證屬牙齒 美心：全力配合調查

早前網上流傳，有美心西餅顧客投訴在西灣河分店購入美心出品的特濃牛奶麵包，內含懷疑一隻黑色的蛀牙。事隔一個月，事主今（27日）再在社交平台公布事件最新進展，指收到政府化驗報告，證實當日混入麵包的異物屬真牙齒。

就有關報告，美心西餅回覆表示，正全力配合食環署相關調查，將繼續維護產品質量，確保為顧客提供安全且優質的食品。食物環境衞生署回覆表示，個案中異物特徵與牙齒相似，正跟進個案並進行調查，如有足夠證據，會提出檢控。

西貢黃石營地婦疑毀露營枱 賠償問題爭執曾持斧 涉煲蓋施襲被捕

今日（28日）上午11時16分，西貢北潭路黃石營地一名男子報案，指被一名女子襲擊。警員接報趕至，以涉嫌普通襲擊拘捕一名44歲姓趙女子，相信她與35歲姓趙男子因金錢問題爭執，其間涉嫌以煲蓋襲擊男方。男事主沒有表面傷，毋須送院。

現場消息則指，事件起因懷疑是一名女子損毀其他人的露營枱，雙方協調不果發生口角，其間該女子情緒激動，一度手持斧頭。

深圳黃金交易平台｢杰我睿｣疑爆煲 百苦主圍水貝爆警民衝突

1月21日，黃金價格單日暴漲逾2.00%，吸引不少炒金客進行交易。然而，深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」卻被爆資金鏈斷裂，用戶無法提現及提取自己在平台購買的金料，所涉金額高達133億，引發用戶抗議。有來自義烏的「杰我睿」用戶向《香港01》爆料，目前被騙的用戶已聯合起來，在全國各地報警，希望有高級別的政府部門和官員能夠監管此事。

此外，今日（1月27日），有上百名苦主圍堵在深圳水貝金座的「杰我睿」線下櫃枱，要求「杰我睿」還錢賠償。據《香港01》收到的現場影片顯示，有不少警察在維護秩序的同時與苦主爆發衝突。受訪者粟小姐稱，有警察指示工作人員將自己拖拽至電梯，導致她受傷。亦有受害者在微信群中指控，現場一名警察包庇「杰我睿」，該警察甚至向苦主們保證，「杰我睿」一切運轉正常。

日本北海道暴雪 大批中國旅客機場瞓地下過夜 哀號：成難民了

1月25日至26日，受暴雪天氣影響，日本北海道新千歲機場一日之內取消56架次航班，札幌市周邊地面交通大面積「癱瘓」，約7000名旅客被迫滯留機場過夜，其中包含不少中國旅客。大批中國網民在社交平台上發帖自嘲：「成機場難民了」，照片展示了旅客席地而睡、排隊等電車、買空便利店等情況。

印度尼帕病毒｜女護士疑誤飲遭蝙蝠污染椰棗汁而感染 或成傳播源

印度東部的西孟加拉邦（West Bengal）近期出現死亡率極高、暫無藥可治的尼帕病毒（Nipah Virus），目前確診病例已升至5宗，其中包括醫護人員。西孟加拉邦衛生部門官員正在調查2名遭感染醫護人員的感染來源，目前已將目標鎖定位於印度納迪亞縣（Nadia）的一個邊境村莊，其中一名女護士可能因食用當地遭蝙蝠污染的椰棗（Date palm）汁而感染，並在返工後傳染給另一名男同事。

明尼蘇達男護士遭擊斃 特朗普稱正展開調查 擬緩和當地緊張局勢

美國邊境巡邏隊探員1月24日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）擊斃一名37歲的男護士普雷蒂（Alex Pretti），使當地局勢日趨緊張。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）27日在不同場合表示，已就事件展開大規模調查，並且計劃稍微緩和明尼蘇達州的緊張局勢。