今日新聞8分鐘｜淘寶「玩具車」穿梭拘釘牌騎士｜市民賣金幣大賺

車Cam直擊｜荃錦公路豐田AE92疑逆線爬頭 掟彎後直插引水道冒煙

荃錦公路今日（29日）早上有一輛豐田AE92私家車失事，直插5米深引水道，四輪朝天。事發車Cam曝光，可見涉事私家車逆線行駛，爬頭返回原線往荃灣方向之際失事，冒起白煙。細看之下，私家車已墮進坑內，由途經車輛代為報警。

強制巴士戴安全帶｜馬鞍山九巴疑遭剪斷兩條安全帶 職員報警

巴士強制佩戴安全帶新法例1月25日生效，乘搭巴士等公共交通工具和商用車時，如有關座位已裝設安全帶，司機或乘客均必須佩戴安全帶，否則最高罰款5,000元及監禁3個月。今日（28日）是新例生效第4日，馬鞍山有巴士上的安全帶疑被剪毀。

警方今日傍晚約5時34分，接獲九巴職員報案，指在錦英苑公共運輸交匯處，發現一輛行駛86K線的巴士，有安全帶被剪爛。案件列作「刑事毀壞」，交由沙田警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。現場消息指，涉事86K姓李男車長（65歲）駕車回到總站，在上層近車尾發現兩個座位的安全帶被剪斷。

大興邨斬人｜受傷女住戶已駁手筋 憂康復能力 房署正安排調遷

屯門大興邨上周五（23日）發生持刀傷人案，樓上樓下兩住戶疑因冷氣「倒汗水」問題積怨，樓下姓謝的戶主兩父女外出時，遭對方持菜刀斬傷，女戶主阻止時亦告受傷，場面十分驚險。當日女戶主右手前臂被割傷，經手術後已出院，但擔心日後活動能力受影響；而且一家人飽受威嚇，至今也不敢回家，要四散投宿。她直言無論是「倒汗水」問題，還是鑿穿天花都已經解決，至今也不明白對方動機。

「玩具車」觀塘穿梭 警埋伏拘釘牌騎士涉5罪 揭淘寶購車

社交平台Threads昨日 (27日) 流傳一則帖文，可見有一輛的士及一輛電單車正在觀塘康寧道及物華街燈位候燈。惟定睛一看，不難發現該輛電單車非但沒有掛上正規車牌，反而掛上「玩具車」的膠牌，明目張膽地違規駕駛。帖主在文中直言：「可以咁出街？」帖文引起網民熱議，不少網友好奇該車的車種，「似單車喎」、「電雞，但成架電單車咁」、「早幾日都係觀塘見過，肯定係電動單車嚟」。

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員主動調查案件，翻查閉路電視後鎖定並埋伏涉案男子，今日將他拘捕。據了解，該名男子2024年10月已被法庭吊銷牌照。他一個月前於在淘寶網購平台上，以幾千元購入涉案車輛，該車時速最高可達50公里。

金價高企｜賣金熱潮持續 市民賣金幣大賺十多倍 婦人瞞夫賣首飾

地緣政治局勢不穩，令金價不斷上漲，現貨金價首次突破每盎司5,500美元。金價高企令本港賣金熱潮持續，位於中環、標榜「高價收金」的「忠記」，雖然上午9時半才營業，但今日（29日）約9時其門前已大排長龍。開門前，現場取籌的籌號已超過100。

市民梁先生十多年前購入一些金幣，現在因為金價可觀而決定放售。他指，忠記的買入價大概是每兩50,000港元，令他大賺十多倍。他稱賣金賺取的利潤沒有特別用途，只供生活所需。

曲奇蛋卷罐藏$610萬白銀扮年貨 圖陸路運回內地 海關識破拘2男

近期國際貴金屬價格上升，白銀價格亦錄得顯著升幅，誘使不法分子趁機走私白銀到內地牟利。海關在香園圍口岸截查一輛跨境私家車，在車尾箱發現三個紙盒，內有一批曲奇餅、奶粉及蛋卷罐，經X光檢驗發現影像可疑，打開後檢獲共219公斤白銀，市值610萬元，拘捕一名46歲內地男司機及一名40歲男乘客。若不法分子成功將這批懷疑白銀走私回內地，他們將可以逃避約80萬港元稅款。

美國失智丈夫忘卻39年婚姻 再次向妻子求婚感動眾人

患有阿茲海默症的美國人奧賴利（Michael O'Reilly）已經忘記了他與妻子費爾德曼（Linda Feldman）長達39年的婚姻，兩人依舊感情深厚，他在2025年11月再次求婚，兩人於2026年1月在照護中心再次舉行婚禮。

習近平晤施紀賢 稱國際形勢變亂交織 中英需加強對話與合作

據央視新聞報道，1月29日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）。習近平表示，現時國際形勢變亂交織，中英兩國需加強對話與合作。

緬北四大家族明家犯罪集團案 明國平、明珍珍等11人被執行死刑

浙江省溫州市中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11名罪犯宣判並執行死刑。