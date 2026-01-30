屯門連環縱火共焚12車 寶塘下火勢猛烈 警列縱火追緝歹徒

屯門發生連環縱火案。今日（30日）早上6時33分，塘亨路寶塘下、近和田邨一個露天停車場有8部車輛起火，包括私家車、的士及客貨車。火勢甚為猛烈，黑煙沖天，現場並曾傳出爆炸聲；消防接報派出一條喉及一隊煙帽隊撲救。火場約20米乘30米，10人自行疏散到安全位置，至早上7時15分救熄，無人受傷。屯門發生連環縱火案。今日（30日）早上6時33分，塘亨路寶塘下、近和田邨一個露天停車場有8部車輛起火，包括私家車、的士及客貨車。火勢甚為猛烈，黑煙沖天，現場並曾傳出爆炸聲；消防接報派出一條喉及一隊煙帽隊撲救。火場約20米乘30米，10人自行疏散到安全位置，至早上7時15分救熄，無人受傷。

較早前於凌晨5時許，距離塘亨路約100米外的屯門和田邨和彩樓亦有車輛起火，共3部單車、1輛電單車及1架手推車焚毀。經初步調查，消防相信兩宗火警起因有可疑，人員認為兩案有關，列縱火一併交屯門警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。據了解，人員在現場未有發現自然起火原因。

西貢鹹田灣現腐爛鬚鯨屍體 料明日完成清理 漁護籲勿前往

今日（29日）早上10時許，有網民上載短片及圖片到「小紅書」，可見一具鯨魚屍體被沖上西貢鹹田灣沙灘，屍體已嚴重腐爛，相信死去一段時間。拍片者形容：「都腐爛了，好臭。」

漁護署晚上發出新聞稿，指該鯨魚屍體全長約11米，因嚴重腐爛，無法進一步解剖以確定死因。工作人員正盡快進行屍體棄置及現場清理工作，預計明日完成，期間市民應避免前往該處。署方初步估計其屬於鬚鯨（Baleen whale）；根據屍體的腐爛程度，估計已死亡一段時間，相信是從外海隨水飄流至該水域。

朗豪坊adidas試褲風波｜女大學生兩度遭拉開簾 情緒受困發文惹議

一名21歲女大學生，於本周三（28日）前往旺角朗豪坊adidas試褲期間，報稱分別兩次被操普通話女顧客、及一名男職員扯開布簾，其中一次更已脫褲至腳眼。她向店舖經理投訴，最後亦驚動警方，但認為不獲正視，在網上發文後引起迴響。一名21歲女大學生，於本周三（28日）前往旺角朗豪坊adidas試褲期間，報稱分別兩次被操普通話女顧客、及一名男職員扯開布簾，其中一次更已脫褲至腳眼。她向店舖經理投訴，最後亦驚動警方，但認為不獲正視，在網上發文後引起迴響。

據了解，案件最終被警方列作「糾紛」處理。女事主向《香港01》憶述事件始末，批評該名經理態度不屑，「完全冇諗住處理」；而警方則認為不涉刑事，只能循個人途徑追究，才會在網上公開事件。她哽咽稱，自己大哭一場，情緒受困，連續兩日缺課及無返兼職，「我唔敢再去adidas‥‥‥係咪要除晒衫畀你望成個鐘先係刑事？」《香港01》正就事件向adidas查詢。

巴士安全帶｜乘客被困45分鐘 城巴指安全帶被楔錫紙阻運作將報警

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例周日（25日）生效，社會爭議不絕。有報道指一名男乘客今早（29日）乘坐城巴上班，欲下車時未能解開安全帶，由車長報警。消防處出動20人到場救援，該名乘客最終「被困」45分鐘。強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例周日（25日）生效，社會爭議不絕。有報道指一名男乘客今早（29日）乘坐城巴上班，欲下車時未能解開安全帶，由車長報警。消防處出動20人到場救援，該名乘客最終「被困」45分鐘。

城巴今日（29日）傍晚回應指，今午進一步檢查涉事安全帶後，發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查，公司將報警處理。

巴士安全帶「自斷」 盡快刪強制戴要求 陳美寶認法例有技術不足

強制佩戴安全帶新例周日（25日）起生效，當中規定有安全帶巴士乘客必須佩戴的爭議6日來停不了。運輸及物流局局長陳美寶今午（30日）會見傳媒時承認法律條文有技術不足，未能完全反映立法原意，會盡快安排刪除有關條文，令到目前不會有法定要求乘客坐專營或非專營巴士戴安全帶，會完善有關法律條文再諮詢立法會後推出。

觀塘私房菜客訂位「結婚」卻棄單 網民一呼百應助店家免浪費食材

一張60人的私房菜訂單，店方被臨時「放飛機」，棄單原因更令人心酸。一間位於觀塘的私房菜，昨晚在社交媒體發帖，指到約定時間仍未見大批客人前來，但鮑魚、花甲等食材已經備好，店東十分焦慮，最後只能報警處理。一張60人的私房菜訂單，店方被臨時「放飛機」，棄單原因更令人心酸。一間位於觀塘的私房菜，昨晚在社交媒體發帖，指到約定時間仍未見大批客人前來，但鮑魚、花甲等食材已經備好，店東十分焦慮，最後只能報警處理。

負責訂位的客人前來，卻揭露背後原因是懷疑他受打擊精神有異，以為自己昨晚結婚，朋友會來做人情。雖然客人有付訂金，但拒絕繳尾數。店方只好妥協，為免浪費食材，於是上網求助，以$180一位價錢，希望能夠將食材好好利用。網民一呼百應，紛紛留言訂位，終於令晚上座位額滿。店東姚先生向《香港01》表示，該客人之前曾與朋友光顧兩次，一個月前訂6圍枱並付$10000訂金，溝通期間對方曾稱「未搵到我老婆」，但由於已收訂金，所以只好硬著頭皮接單，最後只得客人一人用餐。

上環找換店外兩日籍男遭兩賊搶5800萬日圓 登車逃逸 重案組追查

今日（30日）早上9時47分，警方接獲上環德輔道中272號一間找換店的女職員報案，指目睹2名男子在找換店外被兩賊搶去大批現金，賊人隨即登上私家車逃去無蹤。警方到場調查，經初步點算，證實事主共5800萬日圓（即約294萬港元）被掠去。

日本東京連環強搶現金事件 損失逾4億日圓 日媒：原定運往香港

日本東京1月29日接連發生強搶現金事件，損失超過4億日圓（約2000萬港元）。當地傳媒指，兩宗事件的受害人原定計劃將該批現金運往香港時遇襲。

巴拿馬法院裁定港口合同違憲 長和︰背棄合約精神 保留追究權利

巴拿馬最高法院於周四（29日）裁定，與長和（0001）簽定就港口特許經營的合同違憲兼且取消有關合同。長和旗下巴拿馬港口公司發出聲明，指出雖然巴拿馬港口公司尚未接到此項裁決的通知，但認為該裁決違反了相關的法律框架及批准合約的法例，有違誠信及背棄合約精神。同時指出因應近期連串事件影響巴拿馬港口公司及其投資者，永久保留法律追究權利，包括訴諸當地及國際法律程序在內的所有權利。