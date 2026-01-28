宏福苑大火援助基金額達45億元 勞福局稱推11項援助佔基金約30%
撰文：吳美松
出版：更新：
勞工及福利局今日（28日）書面回覆立法會議員梁美芬就大埔宏福苑火災質詢時指，截至本月26日，援助基金總額達45億元，而援助基金已推出針對三個方面的11項援助。各項援助的財政承擔額約為12億元，佔援助基金整體金額約30%。當局又稱，基金帳目將按照相關法例的規定呈交審計署署長進行審計。
勞福局表示，留意到社會上有不同機構主動為受大埔宏福苑火災影響的人士提供不同的支援，包括龔如心慈善管理有限公司早前表示在完成相關的程序後，將提供首筆一億港元捐款支援災後重建。
當局指據其了解，龔如心慈善管理有限公司仍未就捐款用途作最終決定，而相關工作仍在進行之中。此外，土地審裁處本年一月六日就政府引用《建築物管理條例》（第344章）第31條提出的申請作出裁決，正式批准解散宏福苑業主立案法團（法團）的現有管理委員會，並委任華懋集團旗下的合安管理有限公司為該屋苑的委任管理人。
當局指，管理人在今次委任中不會收取任何費用，龔如心慈善管理有限公司亦承諾會捐出1,000萬元以支付管理人的日常運作開支及聘用專業服務的費用。
此外，當局又指「大埔宏福苑援助基金」截至本月26日，總額已達45億元。截至目前，援助基金已推出針對三個方面的11項援助。各項援助的財政承擔額約為12億元，佔援助基金整體金額約30%。基金的帳目將按照相關法例的規定呈交審計署署長進行審計，而基金的報告也會提交立法會省覽。
