台客Chef's Cuts食生蠔後不適　憂離港無賠償　餐廳承諾迅速處理

本港近日接連發生多宗涉及生蠔的懷疑食物中毒個案，涉事食肆包括沙田新城市廣場Odelice及AIRSIDE扒房Chef's Cuts等。台灣旅客閻小姐向《香港01》指，上月30日曾與友人在Chef's Cuts的黃竹坑分店進食生蠔後，出現嘔吐及腹瀉等症狀，她起初以為是感染流感，但看到新聞後懷疑是食物中毒，曾在港向私家醫生求診。



她稱近日聯絡涉事餐廳，獲回應稱會交由保險公司處理賠償等跟進事宜，惟閻小姐漏接保險公司來電後未能再聯絡，加上旅遊簽證下周將到期，擔心在回台灣前未能獲得賠償。Chef's Cuts回覆查詢指，對受影響的顧客致以深切關懷，已積極跟進並承諾迅速處理相關事宜，目前已立即暫停供應相關食品。



署方今日（8日）發新聞稿確認，五人上月30日在黃竹坑THE SOUTHSIDE商場的Chef's Cuts晚膳後，約14至49小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。初步調查顯示，受影響人士都在該店食過生蠔。



閻小姐指她於1月30日晚上與一名香港朋友到Chef's Cuts用膳後不適，期間有進食生蠔。（受訪者提供）

閻小姐指，她於1月30日晚上與一名香港朋友到Chef's Cuts黄竹坑分店用膳，期間有進食生蠔。翌日，閻小姐便有腹瀉情況，她的朋友亦感到不舒服；隔天（2月1日）半夜，閻小姐更開始嘔吐及發燒，當時以為是流感或水土不服。

閻小姐稱是後來看到相關新聞後，才知道自己與朋友有可能是進食生蠔後食物中毒。她又指，當晚偶遇了兩名朋友，但該二人並沒有吃生蠔，亦沒有任何不適症狀。閻小姐其後到私家診所求診，醫生診斷她有支氣管炎（Bronchitis）及胃腸炎（Gastroenteritis）。

閻小姐指在Chef's Cuts用膳後翌日便有腹瀉情況，隔天半夜更開始嘔吐及發燒，其後到私家診所求診。（受訪者提供）

閻小姐其後聯絡了衞生署，又向餐廳反映事件。她指Chef's Cuts表示理解其情況，會交由保險公司跟進，亦會敦促保險公司處理。但昨日保險公司來電時，她未有接聽，及後便無法再聯絡保險公司。

閻小姐認為自己只是一個旅客，本打算周日（8日）便返回台灣，但卻遇上此事，不滿餐廳未能盡快跟進，而且保險公司除了一次來電後，就沒有再聯絡她。她續說農曆新年將近，卻不知道何時能解決事件，為此感到徬徨，而且其旅遊簽證即將屆滿，擔心在回台灣前亦未獲妥善安排。閻小姐認為，餐廳至少應退回當晚的餐點費用，並賠償醫療費用。

閻小姐指她於1月30日晚上與一名香港朋友到Chef's Cuts黃竹坑店用膳後不適，其間曾進食生蠔。（受訪者提供）

Chef's Cuts回覆查詢指，有鑑於近日的食物安全事件，餐廳對受影響的顧客致以深切關懷。餐廳又指，始終將顧客的食品安全視為首要考慮，並承諾迅速處理相關事宜，目前已立即暫停供應相關食品，積極展開調查工作，嚴格執行所有必要的健康安全程序，其中亦包括對供應鏈展開全面審查。

Chef's Cuts又說，由衷感謝顧客在此期間的理解與支持，承諾將採取一切必要措施，全力確保所有食品的安全與品質。