Chef's Cuts生蠔再爆食物中毒　黃竹坑店5人屙嘔　啟德店後第二宗

五人上月底在黃竹坑THE SOUTHSIDE商場的餐廳Chef's Cuts晚膳後，約14至49小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士都在該店食過生蠔。中心指，已經即時指示供應商暫停出售及供應生蠔。



翻查資料，啟德AIRSIDE的Chef's Cuts分店，近日亦曾爆發食物中毒群組，共涉及6人，全部人均曾進食生蠔。



衞生署衞生防護中心表示，五人上月底在黃竹坑THE SOUTHSIDE商場的餐廳Chef's Cuts晚膳後，約14至49小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。

衞生防護中心表示，受影響的兩男三女30歲至38歲，1月30日在黃竹坑THE SOUTHSIDE商場一間名為Chef's Cuts的食肆晚膳後，約14至49小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。其中三名受影響人士已求醫，無須入院。全部受影響人士現時情況穩定。

初步調查顯示，受影響人士在該店都曾食過生蠔。食環署食安中心人員和環境衞生部人員早前已到該店及生蠔供應商傑頓國際食品及88投資控股有限公司調查，並已即時指示供應商暫停出售及供應生蠔。衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。

衞生防護中心總監徐樂堅呼籲市民應提高警覺，盡量避免進食生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產。（資料圖片／黃浩謙攝）

過去三周34宗食物中毒個案

衞生防護中心總監徐樂堅表示，過去數周錄得的食物中毒個案持續增加，由去年12月底每周錄得平均一宗個案，上升至上月每周平均4宗，2月首周更急增至27宗個案。過去三周已錄得34宗食物中毒個案，共影響108人，當中88%即30宗與諾如病毒相關，共94人受影響。

調查發現上述與諾如病毒相關的食物中毒個案，受影響人士全部在潛伏期內曾食用生蠔。徐樂堅指，生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，進食受污染及未經煮熟的蠔，可能感染經由食物傳染的疾病，例如諾如病毒、甲型肝炎病毒或其他細菌。他呼籲市民應提高警覺，盡量避免進食生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產。