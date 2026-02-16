閉路電視｜周一鳴：全港裝6萬鏡頭不算多　治安好才能吸引投資者

警方計劃擴展「銳眼計劃」，在全港安裝6萬支閉路電視，涉款約40億元。警務處處長周一鳴今日（16日）在電台節目中指，若以人均或地域計算，6萬支不算很多，亦希望能盡快加入人臉識別功能，但強調會做好法律框架平衡市民私隱。他又指，維持治安一向不會便宜，但只要治安好，相信能吸引旅客及投資者，來港投資。



2026年2月11日，警務處舉行記者會，回顧2025年香港的治安情況及警務工作，處長周一鳴公布全年罪案數字。（資料圖片/夏家朗攝）

周一鳴表示，閉路電視覆蓋率十分影響「銳眼」計劃的成效，而如以人均或地域計算，6萬支鏡頭並不算很多。他又指閉路電視可打擊搶劫等罪行，亦能在大型活動中計算人流。周一鳴又表示覆蓋率對「銳眼」計劃成效十分重要，將視乎地點是否罪案黑點等，把私人機構、政府部門等現有鏡頭納入計劃。

「銳眼計劃」研究在閉路電視加入人臉識別功能，周一鳴說希望能盡快完成，強調會做好法律框架平衡市民私隱。他說維持治安從來不會便宜，但相信如治安良好，不論遊客或投資者知道後都會想來香港投資。

警務處「銳眼計劃」第二階段預計於2028年共6萬支鏡頭覆蓋全港，第三階段則額外增加約6500支鏡頭，預計會在2026/27至2031/32年度涉及合共40.6億元的非經常開支。（資料圖片）

警方早前公布2025年犯罪數字，涉及演唱會票騙案增加，拘捕59人，並檢獲1600張假門票。周一鳴強調警方會繼續打擊有關罪行，呼籲市民在認可、有信譽的平台，光顧評價高的賣家，做法會較安全。

過往不時有市民與警員因抄牌問題爭執，周一鳴說抄牌是警方的責任，是為了保障交通安全，但警員有酌情權處理。他又指，有時對一些對交通沒有影響的違泊車輛，警員並沒有抄牌，但市民未必知道。

警方近日拘捕多名涉嫌濫收車資的的士司機，周一鳴認為大部分的士司機的服務都很好，但會研究若的士司機集體抬價，會否涉及詐騙等。