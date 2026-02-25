輸入外勞前須本地實地招聘初級廚師及待應　1500空缺僅9人受聘

「補充勞工優化計劃」去年9月起要求僱主，申請輸入侍應生及初級廚師外勞前，需在本地實地招聘。消息指，由於去年下半年飲食業人手充裕，加上有僱主了解要求後撤銷申請，飲食業申請輸入外勞宗數下跌四成。



由9月中至1月，累計本地實地招聘提供1,500個空缺，270名本地人面試應徵，120人獲錄取，但最終僅得9人受聘。政府消息人士表示，部分求職者認為工作地點及時間不符期望，決定放棄。勞聯選舉委員會界別立法會議員林振昇估計或因兩工種工資偏低、實際工作要求超出職位等，加上近年飲食業結業潮，令求職者看淡前景。



「補充勞工優化計劃」去年9月起要求僱主，申請輸入侍應生及初級廚師外勞前，需在本地實地招聘。（資料圖片/梁鵬威攝）

要求實地招聘後 飲食業申外勞數字減

勞工處去年9月10日起，要求僱主輸入侍應生及初級廚師外勞前，在本地招聘四星期期間，每星期必須到勞工處中心實地招聘並即場面試。據了解推出措施後，飲食業申請輸入外勞的申請下跌30%、獲批宗數下跌40%。

有僱主了解實地招聘要求後「中途退出」

政府消息人士表示，部分僱主擔心實地招聘後仍不符要求，決定不申請輸入外勞，亦有人「未諗清楚招聘過程需要嘅人力物力」，選擇中途退出，改為自行聘用本地工人。消息人士認為代表措施有成效，加上去年下半年飲食業求職者相對充裕，所以申請外勞宗數下降。由於飲食業對其他工種的人手需求仍很大，消息人士指政府暫未考慮將實地招聘要求延伸至其他工種。

實地招聘1500空缺終9人受聘

至今年1月，本地實地招聘的初級廚師及侍應的空缺約有1,500個，270人應徵，即至少82%空缺無人問津。120人獲僱主錄取，最終僅得9人接受，其餘拒絕的應徵者認為職位的工作地點及時間不符合期望。

勞福局正進行人力推算的中期更新，預計年中出爐，政府消息人士預計外勞政策「未必有翻天覆地變化」，但會更精準針對人手短缺的行業及工種，亦會考慮增加「假招聘」等的罰則。

林振昇：對受聘人數少感意外

勞聯選舉委員會界別立法會議員林振昇表示，飲食業失業率偏高，對受聘數字感到意外。他估計因初級廚師及侍應工資偏低，前者工資中位數約為1.3萬至1.4萬元，部份年紀較大的求職者可能選擇其他相對較舒適的工作，如保安等。他又估計，近年飲食業就業環境相對不穩，不少大型中式酒樓結業，令求職者看淡行業前景。他亦不排除部份個案或因工作要求超出職位範疇不符，例如初級廚師卻要處理高級廚師的職務，求職者因此卻步。

不過，他認同要求僱主實地招聘能保障本地勞工就業，建議勞工處了解個案拒絕受聘的原因，並做好就業配對，正如預算案提出以AI優化就業配對，增加應聘率。