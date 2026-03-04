滯留杜拜港人歸期未定　由繃緊到慣了爆炸聲：原來打仗同自己咁近

【伊朗 / 以色列 / 美國 】美國與以色列2月28日聯手向伊朗發動襲擊，杜拜國際機場同日宣布暫停所有航班升降，仍有不少港人滯留，返港無期。阿順及Boyi是其中二人，他們均是獨自旅遊，當中阿順指現時所有開支都要自費，一度過度緊張，一聽到任何聲響都會十分繃緊，現已漸漸習慣爆炸聲響。



Boyi原本結束意大利旅程，經杜拜轉機返港，在當地逗留兩天時便遇上戰事。她指現時整體資訊極度混亂，缺乏官方的明確指引或撤離通告，令她感到孤立無援。兩人均有考慮經鄰近國家阿曼離開，但費用高昂，而且存在風險。



2026年2月28日，據報道，在伊朗飛彈和無人機持續襲擊阿聯酋期間，杜拜的遊客被迫睡在地下室和地下停車場等臨時避難所。（X影片截圖）

航空公司提醒收到通知確定有機位始出發往機場

阿順及Boyi今日（4日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，阿順指現已訂購了杜拜時間周四下午3時多的航班出發返港，但至今仍未能辦理登機手續，航空公司提醒收到通知確定有位後才出發往機場，因機場暫時仍是高危目標；國泰表示在3月14日之前沒有空位，最快要到3月18日才可能有航班返回香港。

酒店無正式避難設施 部份旅客選擇在停車場留宿

阿順是去杜拜旅遊，上周六深夜準備返港前「最後衝刺」採購手信，但收到通知指航班延誤，她便暫留在當地酒店。她說當時市面「完全冇異樣，好平常」，但自該晚起頻頻傳出爆炸聲，並有相關影片流出，爆炸引致天空中有煙務、門窗震動，她說「非常之驚，冇諗過會去一個咁危險地方，原來打仗同自己咁近」。為安全起見，她指一聽到聲響便「乜財物都唔帶」趕到酒店大堂，不過酒店並無正式避難設施，有部份人選擇在停車場留宿。

圖為2026年3月2日，杜拜國際機場的入境大堂非常冷清。（Reuters）

阿順稱大使館目前僅提供登記服務，許多中國公民在場排隊登記，但未見具體撤離安排；他被建議遠離美資機構所在建築。據她所知，英國政府已準備啟動較大規模的撤離國民行動，新加坡方面則正調查滯留國民是否需撤離。

選擇轉租當地公寓節省開支

至於滯留期間的費用，她指滯留人士分為兩批，一批是事發時身處機場的人，他們獲航空公司安排接待，享有免費食宿，另一批是像她一樣事發時不在機場的，所有費用都要自費，因此她選擇轉租當地公寓節省開支，但每晚租金仍需1000元。她表示現時多留在公寓，留意新聞及任何可離開的方法。

往鄰近國家阿曼撤離 費用估計需7000、8000元

她提到可選擇前往鄰近杜拜國家阿曼撤離，但車程需數小時並涉及跨境手續，費用亦十分高昂，估計需7000、8000元港幣，而且未必安全。阿順目前下榻地距離哈利法塔（Burj Khalifa）約15分鐘車程，她指如需長期滯留會考慮尋找更便宜的公寓，或與同樣滯留當地的香港人合租以節省開支。日常生活方面，他大多時間留在房內、透過流動數據查看消息，只在必要時外出購買補給，她留意到街上人流顯著減少。

圖為2026年3月2日，阿聯酋航空兩架客機在杜拜機場停泊。（Reuters）

阿順指自己一度過度緊張，一聽到任何聲響都會十分繃緊，但這次經歷學會了在突發情況下如何應變與撤離，又指自己漸漸習慣周遭的警報與爆炸聲，但仍希望能盡快安全撤離返港。

滯留杜拜的港人Boyi則表示，她原本從意大利在杜拜轉機返港，打算在杜拜停留兩日。上周六美、以發動襲擊時，她正參與一個沙漠一日遊的行程，但當天晚便得知原訂3月1日的機票被取消，得知情況後第一個想法是「吓？點解會打仗嘅？」。Boyi憶述當時市面未有混亂，但連續聽到飛機聲，並於凌晨一時多接獲兩次緊急警示，「有啲驚」。

開戰後，杜拜機場一度遇襲。（影片截圖）

杜拜機場遇襲後，現場煙霧彌漫。（影片截圖）

她指已立即向酒店申請延長住宿，但酒店需接待受影響航空公司的乘客，所有房間已滿，她便改往當地一間四星級酒店，因房價相對較便宜且靠近機場。Boyi又指曾嘗試聯絡航空公司求助，電話卻無法接通，電郵亦未獲回覆。

她現時購買了3月5日返港的機票，並另訂3月8日飛往曼谷的機票作兩手準備，但仍未知是否可以復飛。Boyi亦考慮經阿曼離開，但前往當場需包車跨地區撤離，車程約5至6小時，費用約7000港元，僅可載4人及3件行李，她擔心會有「坐地起價」情況，或被當地軍方路障封鎖的風險，但如航班短期內無法飛行，亦會考慮。

另一港人稱見步行步：唔知走唔走到好徬徨

Boyi又指滯留杜拜的港人整體資訊極度混亂，缺乏官方的明確指引或撤離通告，令她感到孤立無援，須自行安排返程。她又表示現時只可「見步行步」，買了兩張單程機票，每張5000港元，「依然唔知自己走唔走到，好徬徨」。