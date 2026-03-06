中環蘇豪區私家車溜後撞斃法籍女子　菲傭危駕罪成囚27月停牌5年

中環蘇豪區2021年12月發生私家車在斜路急速溜下輾斃法籍女途人，菲律賓籍女司機疑未拉上手掣引致車禍，早前被裁定危險駕駛引致他人死亡罪成，案件今(6日)在荃灣法院(暫代區域法院)判刑。暫委法官祈士偉指，事件因被告未有妥當泊車導致溜後，造成災難性的悲劇後果，考慮她過往駕駛紀錄良好，亦有真誠悔意，判她入獄27個月，及停牌5年。



女被告Magsino Reshielle Lagurin（48歲，菲律賓籍），被控於2021年12月10日，在中環士丹頓街與卑利街交界，在道路上危險駕駛私家車引致Elodie Ma死亡。

中環一輛私家車在斜路溜後撞倒8名途人。（陳浩然攝）

意外後有人在現場為女死者Elodie Ma獻花。(資料圖片)

女被告Magsino Reshielle Lagurin (右)被控危險駕駛引致他人死亡，被裁定罪成，判囚27個月。（陳浩然攝）

法籍女子Elodie Ma走避不及被輾斃，享年27歲。

私家車車尾撞凹，有雜物夾在牆身與車尾之間。（陳傲淇攝）

涉事私家車車輪下夾有一隻鞋。（陳傲淇攝）

意外中有多人在逃避時受傷。（陳浩然攝）

意外中有多人在逃避時受傷。（陳浩然攝）

車cam 拍到意外一刻。(詳看下圖)

+ 2

被告當日駕車接戴其僱主

案情指，被告為家庭傭工，2013年在港考取車牌，案發時已有9年駕駛經驗。她的僱主是涉案私家車的登記車主。被告當日駕車接載僱主，並在中環卑利街停車。

女事主被撞至頭顱骨折顱內出血

女事主當時站在史丹利街一餐廳外，被告所駕的車突衝下，事主走避不及被捲入車底，翌日傷重不治。她全身多處受傷，頭顱骨折及顱內出血，多人躲避時亦被私家車撞開的欄杆擊中受傷，部份人當時正站在樓梯上聊天。被告承認是私家車司機，當場被捕。

被告曾嘗試追回車輛

商舖閉路電視及的士行車攝錄儀拍到事發經過，顯示案發時私家車副駕駛座的乘客首先下車，被告亦跨出私家車，車子隨即溜後，被告被打開的車門撞倒在地，她站起來曾嘗試追車不果。

官指車輛溜後反映停車後未用正確的車檔

法官祁士偉裁決時指，車輛在被告下車後開始溜後，明顯未有使用正確的車檔。專家亦指私家車的手掣及其他功能在案發時均是正常狀態，亦沒有故障，認為是被告未有啟動剎車掣，導致車輛溜後。

案件編號：DCCC 111/2023

相關報道